যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ

August 07, 2023 09:50 am | Updated 09:50 am IST

মোদী পদবীধারী লোকজনদের মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল রাহুল গান্ধীকে। তবে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার শাস্তির ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এর ফলে রাহুল লোকসভার সদস্যপদ ফিরে পেলেন। সেই সাথে পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ব্যাপারে বহু প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অর্জন করা গিয়েছে। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে রাহুল বলেছিলেন, “সমস্ত চোরেদের পদবী কেন মোদী হয়?” এই মন্তব্যের জেরে গুজরাটের ট্রায়াল কোর্টে তার বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধমূলক মানহানির মামলায় তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যদিও বিচারপতি বি.আর. গাভির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বলেছে, রাহুল গান্ধীকে এই শাস্তি দেওয়ার জন্য জোরালো কোনো কারণ নেই। শীর্ষ আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, শাস্তির দিন সংখ্যা যদি এক দিন কম হতো, তাতেও রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া সম্ভব হতো না। আদালত যেটা বলার চেষ্টা করছিল তা হলো, শাস্তির পরিমাণটি কারাদণ্ডের সমান, যা কোনো আইন প্রণয়নকারীর সদস্যপদ কেড়ে নেওয়ার জন্য, এছাড়া মেয়াদ শেষ করার পরে ছয় বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য প্রয়োজন। রাহুল গান্ধীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার পিছনে ট্রায়াল কোর্টের একমাত্র যুক্তি হলো যে ২০১৯ সালে আদালত অবমাননার একটি মামলায় তাকে তিরস্কার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ এই যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তার কারণ রাহুল গান্ধির বিতর্কিত মন্তব্যের আগে যদি শীর্ষ আদালত তাকে তিরস্কার করতো, তাহলে তিনি হয়তো আরও একটু সতর্ক হতেন।

আজকাল আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার একটি দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য হলো যে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়াতে হয়। রাহুল গান্ধীর ক্ষেত্রে, সুরাতে একটি সন্দেহজনক মামলায়, এক নির্দিষ্ট পদবীধারী লোকজনদের অস্পষ্ট সত্তার মানহানিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই শাস্তি প্রদানের পরের দিনই তড়িঘড়ি লোকসভার সেক্রেটারিয়েট বিজ্ঞপ্তি জারি করে, রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ বাতিলের ঘোষণা করেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে রাহুলের মন্তব্যের জেরে বাস্তবে কারোর মানহানি হয়েছে, তবুও এই মামলায় তাকে দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তির পিছনে কোনো যুক্তি নেই। এটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে সুরাতের জেলা আদালত এবং গুজরাট হাইকোর্ট, উভয়েই রাহুলের শাস্তির ওপর স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হয়নি। অপরাধ গুরুতর, এতে নৈতিক স্খলন জনিত বিষয় রয়েছে এবং রাজনীতিতে পবিত্রতা বজায় রাখতে সরকারি অফিস থেকে অপরাধীদেরকে দূরে রাখাটাই আইনের উদ্দেশ্য হওয়ায় তিনি শাস্তিতে স্থগিতাদেশের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন, এই ধরনের প্রভাব সৃষ্টিকারী, নজিরবিহীন মন্তব্যের কার্যকারিতা তুলে ধরা সহ তার সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। এবার তার সদস্যপদ ফিরিয়ে দিতে এবং বিশেষ করে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের কার্যক্রমে সংসদের বিতর্কে তার অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যও লোকসভার সেক্রেটারিয়েটের একই তৎপরতা দেখানো উচিত। ধোঁয়াশাপূর্ণ ভিত্তির ওপর তৈরি করা মামলার জেরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সংসদের বাইরে রাখার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে রাজনীতির পবিত্রতা বজায় রাখা যায় না। বাস্তবে, এই ধরনের যোগ্যতা কেড়ে নেওয়া প্রক্রিয়া গণতন্ত্রকে খর্ব করে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.