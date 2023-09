প্রবীণ, নবীন

September 12, 2023 09:25 am | Updated 09:25 am IST

মানুষের সামর্থ্যেরও একটা উর্ধ্বসীমা আছে। এলিট স্পোর্টের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অনেক সময় তীব্র চ্যালেঞ্জ বা বাধার মুখে পড়ে। নোভাক জকোভিচ যেভাবে পুরুষদের টেনিসে রেকর্ড-সৃষ্টিকারী ২৪তম মেজর সিঙ্গল খেতাব জয় করলেন, সেটি তাকে হয়তো টেনিসের শ্রেষ্ঠত্বের দুনিয়ায় অমরত্বের দিকে নিয়ে যাবে। ইউএস ওপেনের ফাইনালে রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভের বিরুদ্ধে তার স্ট্রেইট সেটে জয়ের দৌলতে তিনি মার্গারেট কোর্টের সর্বকালের সেরা ২৪টি ক্রাউন জয়ের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন। এর পাশাপাশি জকোভিচ প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে এক বছরে তিনটি স্ল্যাম জয়ের নজির মোট চারবার সৃষ্টি করলেন। দুই বছর আগে নিউইয়র্কে এই মেদভেদেভই জকোভিচের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়, অর্থাৎ এক বছরে চারটি মেজর জয়ের নজির সৃষ্টির রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ২৭ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট এবং প্রথম সারির খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত কার্লোস আলকারাজকে সেমিফাইনালে পরাজিত করার পর রবিবার যখন ফাইনালের যুদ্ধে নেমেছিলেন, তখন তুঙ্গে ছিল তার আত্মবিশ্বাস। তবে জকোভিচ দেখিয়ে দিয়েছেন, ৩৬ বছর বয়সেও তার মধ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। সার্ভ-অ্যান্ড-ভলি এবং তার সমগ্র প্রাণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি সুকৌশলে সাফল্য অর্জন করেছেন।

পুরুষদের টেনিসে এক প্রজন্ম বনাম আর এক প্রজন্মের এরকম লড়াই কোনো নতুন বিষয় নয়। তবে মহিলাদের টেনিসে এবার ধীরে ধীরে তেমন নজির দেখা যাচ্ছে। মাত্র ১৯ বছর বয়সী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গউফ পিছিয়ে পড়েও আরিনা সাবালেঙ্কাকে তিন-সেটে হারিয়ে নিজের প্রথম স্ল্যাম জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। গউফকে প্রথম লাইমলাইটে দেখা যায় ২০১৯ সালের উইম্বলডনে, যেখানে তিনি তার ডেবিউ ম্যাচের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনাস উইলিয়ামসকে পরাজিত করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেই প্রতিভার বিচ্ছুরণ তিনি ধরে রেখেছেন ধারাবাহিকতা দেখিয়ে। ২০২২ সালের ফরাসী ওপেনের ফাইনালে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে বিশ্বের সেরা ১০ মহিলা টেনিস তারকার লিস্টে নিজের নাম লেখাতেও সক্ষম হন। তবে এই বছরের জুলাই মাসে তার সেই ধারাবাহিকতায় কিছুটা মরচে পড়েছে বলে মনে হয়। তার কারণ এবারের উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ড থেকেই তাকে বিদায় নিতে হয়। তবে ছয় সপ্তাহের ব্যবধানের মধ্যে গোটা ছবিটাই তিনি বদলে দিয়েছেন। নিজের খেলাকে আরও উন্নত করে এবং নতুন কোচকে (প্রাক্তন খেলোয়াড় ব্র্যাড গিলবার্ট) সাথে নিয়ে তিনি নিজের কেরিয়ারের অন্যতম বড় তিনটি খেতাব — ওয়াশিংটন ডব্লুটিএ ৫০০, সিনসিনাটি ডব্লুটিএ ১০০০ এবং ইউএস ওপেনে জয়ী হয়েছেন। ফ্লাশিং মিডোতে যে বিষয়টা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে তা হলো সাবালেঙ্কার আগুন ঝরানো বেসলাইন আক্রমণকে তিনি নিজের পাল্টা প্রতিরোধী দক্ষতার মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন। ভারতের রোহন বোপান্না, ৪৩, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু ইবডেনকে পার্টনার করে কোনো মেজর ফাইনালে (ওপেন এরা) পৌঁছানো সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন। পরাজিত হলেও, বিশ্বের ৭ নম্বর খেলোয়াড় বয়সের ভারকে দূরে সরাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছেন।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.