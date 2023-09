ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি

September 14, 2023 10:15 am | Updated 10:15 am IST

একই জায়গায় দুবার বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে নিপা ভাইরাস ফের একবার কোঝিকোড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে। এই নিয়ে বিগত পাঁচ বছরে কেরলে মোট চতুর্থবার রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। জুনোটিক স্পিলওভার, প্রাণীদেহ থেকে মানবশরীরে প্যাথোজেনের ট্রান্সফারের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। মূলত ফ্রুট ব্যাট বা এক প্রকারের বাদুড়ের দেহে এই ভাইরাস থাকে। নিপা আক্রান্ত হয়ে এই সপ্তাহে কোঝিকোড়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এক আক্রান্ত ব্যক্তির দুই আত্মীয় সহ মোট তিনজন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষায় পজিটিভ রেজাল্ট আসার পর তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা থেকে ২০১৮ সালের মহামারির সেই ভয়ানক স্মৃতি অনেকের মনে উঁকি দিচ্ছে। সেবার ২৩ জন আক্রান্তের মধ্যে ২১ জনেরই মৃত্যু হয়েছিল। এবারের পরিস্থিতিও প্রায় সেই একই রকমের। অন্তত চিকিৎসার ক্ষেত্রে। নিপা সংক্রমণ উপশমের একমাত্র উপায় হাসপাতাল সেটিংয়ের মধ্যে সহায়তামূলক সেবা গ্রহণ করা। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা কয়েকশ মানুষকে মেডিকেল পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে থাকা নয় বছর বয়সী এক শিশু এখন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে কোঝিকোড়ে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। জেলার সমস্ত হাসপাতালকে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রোটোকল অনুসরণ করতে বলা হবে। যথাযথ কন্টেইনমেন্ট প্রোটোকল বাস্তবায়নের জন্য মোট ষোলোটি টিম তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রের তরফ থেকেও কেরলে একটি টিম পাঠানো হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে যাতে এই সংক্রমণ না ছড়ায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও মেসেজের মাধ্যমে লোকজনকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই সমস্যার মোকাবিলা করছে।

আগের প্রকোপের (২০১৮, ২০১৯, ২০২১) অভিজ্ঞতা থেকে মেডিকেল টিমের কাছে এখন পরিচালনা, আইসোলেশন, কন্টেইনমেন্ট এবং চিকিৎসা, এই সমস্ত সেক্টরের ক্ষেত্রে প্রোটোকলের একটি টুলকিট আছে। এই ধরনের মহামারির ক্ষেত্রে অনবরত নজরদারি চালিয়ে যাওয়াই হলো সুরক্ষিত থাকার একমাত্র উপায়। আন্তর্জাতিক মহামারি থেকে পাওয়া শিক্ষা অবশ্য এখনও প্রাসঙ্গিক। গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, জুনোটিক স্পিলওভারে নিশ্চিতভাবে অ্যান্থ্রোপোজেনিক অ্যাক্টিভিটির একটি ভূমিকা আছে। পোস্ট ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ থেকে দেখা গিয়েছে, সাধারণত ফ্রুট ব্যাটের বাসস্থান হিসাবে পরিচিত এলাকায় কৃষিকাজ বেড়েই চলেছে। মহামারি ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে সরকার এখন নানা কৌশল অবলম্বন করছে। তবে এই সমস্ত পরিস্থিতি থেকে একটি বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে রাজ্যে একক স্বাস্থ্য নীতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির পর এটির প্রয়োজন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একক স্বাস্থ্য নীতি মানে একটি ইন্টিগ্রেটেড, ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে লোকজন, প্রাণীকূল এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যকে ভারসাম্যযুক্ত এবং অপ্টিমাইজ করা। এই ধারণায় বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ অন্যান্য প্রাণীকূলের সাথেই বসবাস করে এবং একজনের স্বাস্থ্য অন্যজনের ওপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলে।

