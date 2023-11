সবার আগে নিরাপত্তা

November 01, 2023 09:22 am | Updated 09:22 am IST

অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানগরম জেলায় ট্রেন দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু এবং ৩৮ জনের আহত হওয়ার পর ফের একবার রেলের সুরক্ষা ব্যবস্থার খামতি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। ভিজিয়ানগরম-বিশাখাপত্তনম লাইনে, বিশাখাপত্তনাম থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে কাঁটাকাপল্লি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাখাপত্তনম-পালাসা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ধাক্কা মারে বিশাখাপত্তনম-রায়গড় প্যাসেঞ্জার ট্রেন। গত জুন মাসে ওডিশার বালাসোরে তিনটি ট্রেনের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের ঘটনায় কমপক্ষে ২৭৫ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর ফের এই ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল। উভয় দুর্ঘটনাতেই মানব ত্রুটি একটি কমন ফ্যাক্টর হতে পারে। হয়তো “সিগনালিং হস্তক্ষেপের” কারণে ওডিশায় দুর্ঘটনা ঘটেছে, অন্যদিকে ভিজিয়ানগরমে সম্ভবত “সিগনাল জাম্পের” কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ রুখতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি কবচ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি ট্রেনের কোনোটাতেই ছিল না। এই দুর্ঘটনা থেকে ফের প্রশ্ন উঠছে, ভারতীয় রেলওয়ের শীর্ষ কর্তারা কি রেল সুরক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেশন বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন? ওডিশার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর সরকারের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে কোনো সক্রিয় ও জোরালো প্রচার চালানো হয়নি যে দেশে এরকম দুর্ঘটনা আর ঘটবে না।

যে গভীর এবং গুরুতর সমস্যা ভারতীয় রেলের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলছে, তা বিশ্লেষণ করতে হবে। একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেড করা এবং হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অপারেশনাল সেফ্টির জন্য এপ্রিল ২০২২ থেকে জুন ২০২৩-এর মধ্যে প্রায় ১.১২ লক্ষ প্রার্থীর এম্প্যানেলিংয়ের পর ১ জুন ২০২৩-এর হিসাব অনুযায়ী এখনও ৫৩,১৮০টি পদ খালি রয়েছে। সুরক্ষার জন্য যদিও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন প্রায় ১১,১০০টি লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং (৩১ মে ২০২৩-এর হিসাব অনুযায়ী), মানব ত্রুটি কমাতে ট্র্যাক মেশিন দ্বারা ট্র্যাক স্থাপনের মেকানাইজেশন, মানুষের ভুলের জন্য দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমাতে ৬,৪২৭টি স্টেশনে পয়েন্ট এবং সিগন্যালের সেন্ট্রালাইজড অপারেশন সহ ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের সংস্থান এবং রেলওয়ে ব্যবস্থার কার্যকারিতা, বিশেষত সুরক্ষার উন্নতি করতে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে অ্যাসেটের প্রতিস্থাপন, রিনিউয়াল এবং আপগ্রেডেশনের জন্য রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষের বাস্তবায়ন। তবে প্রাণহানি ঘটতে থাকলে এই সমস্ত পদক্ষেপের কোনো মূল্য থাকে না। যখন এরকম দুর্ঘটনা ঘটে, তখন অন্তত ডিভিশনাল লেভেলেই, সিনিয়র রেলওয়ে ম্যানজমেন্টের পক্ষে দায় নেওয়া দরকার। প্রতি মুহূর্তের যোগাযোগ ক্যাপচার করা প্রযুক্তি ইনস্টল করার পাশাপাশি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে রেলওয়ে সিস্টেমের বাইরে পেশাদার ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে থেকে যেন রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদেরকে বেছে নেওয়া হয়। আজ হোক বা কাল, রেলওয়ে সিস্টেমের সামগ্রিক সংস্কার করতে হবে।

ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.