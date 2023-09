ভারতের মুহূর্ত

September 12, 2023 09:36 am | Updated 09:36 am IST

গত উইকএন্ডে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি অন্যতম বড় সাফল্য হলো ‘নয়া দিল্লির ঘোষণা’ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ — বিশেষত যখন এটার বিষয়ে ক্ষীণ আশা ছিল, তখন এটি অর্জন করা সম্ভব হওয়ায় সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যা এখনও কেউ অর্জন করতে পারেনি বা অর্জন করা সম্ভব হয়নি, তা বাস্তবে করে দেখাতে ভারতীয় কূটনীতিবিদদের সামর্থ্যের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, কূটনীতিবিদ এবং কর্মকর্তারা বিশেষ প্রত্যাশা দেখাননি: ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে “পশ্চিমি” জি-৭ইইউ অ্যাক্সিস এবং রাশিয়া-চিন জোটের মধ্যে সম্পর্ক থেকে ক্রোধ হ্রাস করা। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এখনও পর্যন্ত উভয় তরফ থেকে ভোটের পরিণাম হিসাবে একটাও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার জি-২০ কূটনীতিবিদরা রাশিয়ার দিকে সমালোচনামূলক ইঙ্গিত (জি-৭ এর দাবি তুলেছিল) সহ একটি যৌথ বিবৃতি পেশ করতে সক্ষম হলেও ঐক্যমত বেশিদিন টেকেনি। এই বছর রাশিয়া এবং চিন এই বছর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি খারিজ করে দেয়। একটি যৌথ বিবৃতির ব্যাপারে প্রতিটি ভারতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক থেকে সাফল্য পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় ইউক্রেনের ব্যাপারে অনুচ্ছেদটির মোকাবিলা করার আগে ভারতীয় কূটনীতিবিদদের টিম অন্যান্য বিষয়ে ঐক্যমত অর্জন করতে আরও বেশি বিবেচিত পন্থা অবলম্বন করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক ভাষা ব্যবহার করতে জি-৭ নিজেদের অবস্থান কিছুটা নরম করার ফলে আরও বেশি নিরপেক্ষ অনুচ্ছেদ গ্রহণ করে সাফল্যের রাস্তা খুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আজকের বিভাজনের দুনিয়ায় ঘোষণা সংক্রান্ত এই বিবৃতির কাজটি অসম্ভব বলে মনে হলেও, বাস্তবে তা সম্ভব হয়েছে। সেই দিকে ভারতের “মধ্য পন্থা” নীতি নিজেদের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। এছাড়া বিগত এক বছর ধরে জি-২০ নেতাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফ থেকে পৌঁছে দেওয়া বার্তাও সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো অনেক জি-২০ সদস্য সহ “গ্লোবাল সাউথ”-এর তালিকাভুক্তি, যারা এই লড়াইয়ে কোনো একটা পক্ষ বেছে নিতে রাজি ছিল না। তারা বরং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ঠিক এই কারণে ৮৩-পেজের ঘোষণাপত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অনেকটাই অগ্রসর হওয়া গিয়েছে এবং গ্লোবাল সাউথের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় এবং মিটিগেশন প্রজেক্টে প্রয়োজনীয় প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। যদিও তারা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারেনি।

এছাড়া আরও অনেক উদ্যোগ ছিল: ৫৫ সদস্যের আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা, যা এখনও পর্যন্ত জি-২০-তে একটি রিজিওনাল গ্রুপিং হিসাবে শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত করার মতো ভারসাম্যহীনতার সংশোধন করেছে। গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল পৃথিবীতে বিকল্প শক্তির ব্যাপারে গবেষণা ও তাকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। সব শেষে, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপের করিডোর, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটির অগাধ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই সমগ্র পরিকল্পনাটির অর্থায়ন এবং কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে এখনও বিশদ কৌশল স্থির করা হয়নি। জি-২০-কে বাঁধাধরা গতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ভারত। তাই এটিকে একটি মাত্র ভেন্যুর অনুষ্ঠানের বদলে ৬০টিরও বেশি শহরে ২০০টি মিটিংয়ের আয়োজন করেছে। তাতে বিশ্বের ১২৫টি দেশের ১,০০,০০০ এরও বেশি কর্মকর্তা ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন। যদিও এই বিশাল কর্মকারণ্ডের জন্য অনেক অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়েছে। ভবিষ্যতের জি-২০ বৈঠক আয়োজনের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় কি না, এখন সেটাই দেখার বিষয়। তবে আরও একটি বিষয় হলো যে ভারত সামগ্রিকভাবে জি-২০-কে আরও বেশি জনপ্রিয় সংগঠন করে তোলার চেষ্টা করেছে। সংগঠনটিকে এখনও পর্যন্ত মূলত একটি স্থির এবং বোরিং হিসাবেই দেখা হয়, যেটির সম্মলনে বিশ্ব নেতারা একজোট হয়ে রহস্যময় নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেগুলোর স্ক্রুটিনি বা পরীক্ষা কিংবা মূল্যায়ন করা হয় না। এছাড়া সংগঠনটি বাস্তবের দুনিয়ায় মানব জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম বলেও অনেকে মনে করেন না। এই সামগ্রিক ধ্যানধারণা পাল্টানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে, জি-২০-তে ভারত সভাপতিত্ব করার আগে, নভেম্বর মাসে এটি একটি ভার্চুয়াল “রিভিউ” মিটিং মোদী আয়োজন করার মাধ্যমে উইকএন্ডে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন এবং স্ক্রুটিনি সুনিশ্চিত করেছেন, যেটিকে “ভারতের জি-২০ মুহূর্ত” বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

