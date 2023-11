ম্যালওয়্যারের বিপদ

November 02, 2023 10:24 am | Updated 10:24 am IST

যে কোনো মজবুত গণতন্ত্রে বিরোধী দল এবং সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সাথে শাসক দলকে দায়িত্বশীল হতে হয়। তবেই সামগ্রিক কাঠামো কার্যকর হয়ে ওঠে। এক ডজনেরও বেশি বিরোধী নেতা এবং সাংবাদিকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অ্যাপলের থেকে ইমেইল সতর্কতা পেয়েছেন যে তাদের ডিভাইস “রাষ্ট্র-সমর্থিত আক্রমণকারীরা” টার্গেট করেছে। সম্প্রতি পেগাসাস পর্ব নিয়ে যা হয়েছিল, ফের একবার তেমনটাই হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। ২০২২ সালের প্রথম দিকে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি রিপোর্টে বিশদে জানিয়েছিল ইজরায়েল ভিত্তিক এনএসও গ্রুপের তৈরি স্পাইওয়্যার পেগাসাস ব্যবহার করে বিরোধী দল, সাংবাদিক এবং বিক্ষুব্ধদের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল। ইজরায়েল নিজেদের স্বার্থ কায়েম করার জন্য অন্যান্য দেশকেও এই স্পাইওয়্যার ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিল। ২০২১ সালের জুলাই মাসে রিপোর্টারদের একটি কনসোর্টিয়াম, দ্য পেগাসাস প্রজেক্ট থেকে জানা যায়, কমপক্ষে ৪০ জন সাংবাদিক, ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মকর্তার সম্ভবত পেগাসাস সফ্টওয়্যারের নজরদারির অধীনে ছিলেন। যদিও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এক প্যানেল তাদের পরীক্ষা করা ২৯টি ফোনে এই স্পাইওয়্যারের ব্যাপারে জোরালো কোনো প্রমাণ পায়নি। তবে দেশের শীর্ষ আদালত বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্যানেলের সাথে সহযোগিতা করছে না। এনএসও গ্রুপ এবং তাদের প্রোডাক্টের ব্যাপারে চারিদিকে গুঞ্জন তৈরি হলেও ভারত সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। নিউ ইয়র্ক টাইমসে দাবি করা হয়, ২০১৭ সালে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং ইন্টেলিজেন্স সরঞ্জাম সহ ২ বিলিয়ন ডলার প্যাকেজের অংশ হিসাবে ইজরায়েলের থেকে এই এনএসওর প্রোডাক্ট কিনেছিল ভারত সরকার। পশ্চিমের অন্যান্য দেশেও স্পাইওয়্যার ব্যবহারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সেখানে কঠোর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০% স্মার্টফোন ইউজার অ্যাপলের আইফোন ব্যবহার করেন। এর মধ্যে ভারতে রয়েছে প্রায় ৭% ইউজার। মূলত বিভিন্ন ধরনের সুবিধা এবং মজবুত সুরক্ষা সংস্থানের জন্য অনেকে আইফোন বেছে নেন। গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে পেগাসাসের মতো স্পাইওয়্যার সফ্টওয়্যার দিয়ে আইফোন এবং iOS অপারেটিং সিস্টেমকে ২০১৬ সালেই টার্গেট করা হয়েছিল। তখন অ্যাপল একটি আপডেটের মাধ্যমে পেগাসাসের পথ আটকায় এবং এনএসওর বিরুদ্ধে মামলা করে। সংস্থার তরফ থেকে ব্যাখ্যা করা হয় যে, এখন যে সতর্কতা পাঠানো হয়েছে, তাতে কোনো সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র সমর্থিক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়নি। এছাড়া তারা জানিয়েছে, কাদের টার্গেট করা হয়েছে, সেটা তারা কীভাবে বুঝতে পেরেছেন তা প্রকাশ করা হবে না। তবে এটা জোর দিয়ে বলেছে যে, সতর্কতাগুলো গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে বিরোধী নেতা, সংবাদিকদের টার্গেট করার ফলে যে প্রশ্নটা উঠে আসছে তা হলো শাসক দলই কি এই নজরদারি চালাচ্ছে? শীর্ষ আদালতের ভূমিকা সহ নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। শীর্ষ আদালত এবার কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করতে বাধ্য করতে পারে। তারও আগে সরকারকে এনএসওর সাথে চুক্তি এবং এরকম সংস্থার প্রদান করা সফ্টওয়্যার ব্যবহার করার ব্যাপারে সব কিছু স্পষ্ট করে বলতে হবে এবং এই ধরনের সত্তাকে নিষিদ্ধ করার জন্য অন্যান্য সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রয়োজন।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.