নাটকীয় পরিবর্তন

September 27, 2023 09:43 am | Updated 09:43 am IST

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাথে জোটের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (এআইএডিএমকে) যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাকে আকস্মিক বলা যায়। বিশেষত সর্বোচ্চ স্তরে তাদের যে বন্ধুত্ব ছিল, সেদিকে তাকিয়ে এমনটা বললে বোধহয় ভুল হবে না। জনতা দল (সেকুলার) এনডিএতে যোগ দেওয়ার কয়েক দিন পরেই, সোমবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এমনটা যে হতে পারে, তার একটা আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এআইএডিএমকে সম্প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, বিজেপি আর তাদের জোট সঙ্গী নয়। তবে তারা এটাও জানিয়েছিল, লোকসভা ভোটের সময় জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তখন মনে করা হচ্ছিল, সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারে দুই দল। বিজেপির সিনিয়র নেতৃত্বের সাথে দেখা করার জন্য নয়াদিল্লিতেও গিয়েছিল এআইএডিএমকের একটি প্রতিনিধি দল। তবে তাতে কোনো কাজ হয়নি। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা ২০১৬-তে মারা যান। বিশেষত তারপর এআইএডিএমকে-বিজেপির সম্পর্কের ধরনের কথা মাথায় রেখে বলতে হয়, জোট থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তটা নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। আঞ্চলিক দলটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে সমর্থন করেছে: ২০১৮ সালের জুলাই মাসের আস্থাভোট, ২০১৯ সালে আর্টিকল ৩৭০ বাতিল করা এবং নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল চালু করা। এআইএডিএমকে জেনারেল সেক্রেটারি ইডাপ্পাডি কে. পালানীস্বামী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ২০২০ সালে কেন্দ্রের তিনটি কৃষি বিলে সমর্থন জুগিয়েছেন; এছাড়া তিনি ‘এক দেশ, এক ভোট’ নীতির পাশেও দাঁড়িয়েছেন। তবে এমন জোরালো গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে যে, বিজেপি পাশে না থাকলে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অনেক প্রাক্তন এআইএডিএমকে মন্ত্রী এখন আইনি জাঁতাকলে পড়তেন। এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য কারণের জন্য এই উল্লেখযোগ্য দ্রাভিডিয়ান দলটি বিজেপির সাথে সংঘাতের পথে না হেঁটে, তাদের ছত্রছায়ায় অবস্থান করছিল। অবশ্য এআইএডিএমকে এখন নিজেদের সেই ভাবমূর্তি ঝেড়ে ফেলতে চায়।

তবে দুই দলের মধ্যে ফের বোঝাপড়া বা আপসের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ২৫ সেপ্টেম্বর দলীয় মিটিংয়ের রেজলিউশনে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের উদ্দেশ্যেই ক্ষোভ উগরে দেয় এআইএডিএমকে। ওই রেজলিউশনে বিজেপি স্টেট ইউনিটের সভাপতি কে. আন্নামালাইয়কে সরাসরি উল্লেখ না করা হলেও তাদের বার্তা ছিল — ‘অনেক হয়েছে, আর নয়।’ রেজলিউশনে দাবি করা হয়, এআইএডিএমকে আইকনদেরকে বিজেপি “অপমান” করেছে। অনেক এআইএডিএমকে নেতা আবার এমন অভিযোগও তুলেছেন, অনেক ছোট ছোট দলকে কাছে টেনে নিয়ে বিজেপি এই দ্রাভিডিয়ান দলটিকে বাকিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, সেটা এখন বলা যাবে না। তবে এবার ত্রিমুখী লড়াই হতে পারে। ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন ফ্রন্টের জয়ের পাল্লা বেশ ভারী। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোটের ওপর যে প্রভাব পড়তে পারে তা হলো যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলগুলো আসন ভাগাভাগি নিয়ে বেশি দাবি করতে পারে, তার কারণ তাদের কাছে এবার এআইএডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেওয়ার একটা বিকল্প তৈরি হয়েছে। তাই জোট অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ডিএমকের নেতাদের আন্তরিক হতে হবে। দলটি কেন্দ্রে বিগত ১০ বছর ক্ষমতায় নেই। এই পরিস্থিতিতে, ২০২৪ সালের ভোটের আগে এনডিএ পরিত্যাগ করা আসলে এআইএডিএমকের একটি সুচিন্তিত কৌশল হতে পারে। তবে দলটি জানে, ভোটের অপ্রত্যাশিত ফলাফলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

