বলির পাঁঠা

November 03, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

নথিপত্রহীন সমস্ত মাইগ্র্যান্টকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সে দেশের সরকার। এর ফলে পাকিস্তানে বসবাসকারী হাজার হাজার আফগান উদ্বাস্তু চরম বিপাকে পড়েছেন। ইসলামাবাদের অন্তর্বর্তী সরকার যদিও বলছে, কোনো নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের টার্গেট করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে পাকিস্তানে আফগান উদ্বাস্তুদের সংখ্যার কথা মাথায় রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, আদতে কাদের টার্গেট করা হচ্ছে। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান ছেড়ে বিগত কয়েক দশকে সে দেশের বহু নাগরিক প্রাণ বাঁচাতে পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১.৩ মিলিয়ন আফগান নিজেদেরকে উদ্বাস্তু হিসাবে রেজিস্টার করেছেন। অন্যদিকে আরও ৮,৮০,০০০ জনের থাকার জন্য লিগ্যাল স্ট্যাটাস আছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক বলছে, সে দেশে ১.৭ মিলিয়ন মানুষ অবৈধভাবে বসবাস করছেন, যাদের মধ্যে একটা বড় অংশ আফগান। ২০২১ সালে কাবুলে ক্ষমতা দখল করে তালিবান। তারপর কমপক্ষে ৬,০০,০০০ আফগান নাগরিক পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার ১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত মিলিটারি অভিযানের সময় থেকেই পাকিস্তানে রয়েছেন। পাকিস্তানের অর্ডারে বলা হয়েছে, ওই উদ্বাস্তুদের নিজে থেকেই চলে যাওয়া উচিত। নাহলে তাদেরকে আটক করে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। অবৈধ মাইগ্র্যান্টদেরকে চিহ্নিত করে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে এর মধ্যেই পাকিস্তানে ডিপোর্টেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এখন আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে নিরুপায় অবস্থায় রয়েছেন। অন্যরা পাকিস্তানে গ্রেফতার এবং অত্যাচার হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন। তাই রাষ্ট্রসংঘ “হিউম্যানিটেরিয়ান ট্র্যাজেডির” সতর্কতা দিয়েছে।

পাকিস্তানের যুক্তি, অবৈধ মাইগ্র্যান্টদের জন্যই পাকিস্তানে অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বাড়ছে এবং তাদের অর্থনীতিও চাপের মুখে পড়েছে। গত ৩ অক্টোবর ডিপোর্টেশন প্ল্যান ঘোষণা করার সময় অন্তর্বর্তীকালীন ইন্টেরিয়র মন্ত্রী সরফরাজ বুগতি বলেন, “এই বছরের জানুয়ারি থেকে ২৪টি আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১৪টি হামলা ঘটিয়েছেন আফগান নাগরিকরা।” জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। দেশটি হাইপারইনফ্লেশন, ব্যালেন্স অব পেমেন্টের সঙ্কটে ভুগছে। পাকিস্তানি রূপির মূল্য তলানিতে। ১.৭ মিলিয়ন মানুষকে জোর করে ডিপোর্ট করলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। পাকিস্তানে এখন যে সমস্ত সমস্যা আছে, তার অধিকাংশের জন্যই দায়ী সে দেশের শাসকরা। পাকিস্তানের সেনা এবং অসামরিক নেতৃত্ব যখন নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার খেলায় মেতে ওঠেন, কে বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন সেদেশের অর্থনীতির ওপর নজর দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার জন্য সন্ত্রাস মোকাবিলায় পাকিস্তানের দ্বিমুখী নীতিই দায়ী — কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং কিছু সংগঠনকে সমর্থন করা। পাকিস্তানের সেনা-গোয়েন্দা সমর্থিত তালিবান যখন ২০২১ সালে কাবুলে ক্ষমতা দখল করে, তখন সেটাকে মূলত পাকিস্তানের সেনা কর্তাদের জয় হিসাবেই দেখা হচ্ছিল। তবে পাকিস্তানে এখন যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে সেই জয়ের অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ঝামেলা-লড়াই এখন প্রায় রোজকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য অসহায় আফগান উদ্বাস্তুদেরকে বলির পাঁঠা করছে।

