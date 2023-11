গোপনীয়তার অবসান হোক

November 24, 2023 09:17 am | Updated 09:17 am IST

বিশ্বজুড়ে থাকা কানাডিয়ান নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, এক খালিস্তানি নেতার হত্যার পিছনে ভারত সরকারের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এর পরই ভারত-কানাডার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার নাগরিকদেরকে ভিসা প্রদান স্থগিত করে দেয় ভারত। গত মাসে ভারত ভিসার কিছু নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি রিস্টোর করেছে। তবে ভারতীয় কূটনীতিবিদদের দিকে খালিস্তানি গোষ্ঠীর থেকে হুমকির কথা মাথায় রেখে ই-ভিসা এবং ট্যুরিস্ট ভিসা স্থগিত রাখা হয়। তবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক আগের থেকে আরও সুরক্ষিত হওয়ার ফলেই ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মানে এই নয় যে ভারত-কানাডার সম্পর্ক আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কানাডিয়ানদেরকে ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার পর ভারত দাবি করেছিল, “সমতা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের” জন্য কানাডা যেন ভারতে থাকা কূটনৈতিক শক্তি দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করে দেয়। তদনুযায়ী কানাডা তাদের ৪০ জনেরও বেশি কূটনীতিবিদ এবং তাদের পরিবারকে ভারত থেকে নিয়ে চলে যায় এবং ভিসা প্রদান প্রক্রিয়াও কমিয়ে দেয়। ভারত এবং কানাডা, উভয় প্রান্তেই ভিসা প্রদানে বাধা তৈরি হওয়ার ফলে ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার পরে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট সংক্রান্ত আলোচনা কানাডা স্থগিত করে দেয়। তাই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম এমনিতেই ব্যাহত হতে শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জয়শঙ্কর এবং কানাডার বিদেশমন্ত্রী বৈঠক করলেও কোনো সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংযোগ আক্ষরিক অর্থেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

এছাড়া সম্প্রতি একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটনে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিখস ফর জাস্টিস নামে এক সংগঠনের নেতা গুরপাতওয়ান্ত সিং পান্নুনকে হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করছে ভারত সরকারের এজেন্সি। নিজ্জরের মতো, পান্নুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার এক দ্বৈত নাগরিক, ভারতীয়দের এবং ভারতীয় কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়া এবং ১৯ নভেম্বরের পর এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে যাতায়াত না করার জন্য যাত্রীদেরকে সম্প্রতি হুমকি দেওয়ার জন্য ভারতে মামলায় অভিযুক্ত। বিমানযাত্রীদেরকে দেওয়া এই হুমকি ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ১৮২-এর দুঃস্বপ্নকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। মন্ট্রিল থেকে ওড়া ওই ফ্লাইটে বোমা বিস্ফোরণে বিমানে থাকা ৩২৯ জনের প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়। হোয়াইট হাউসের একটি বিবৃতি থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, গত জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন, তখন এই বিষয়টি তাকে জানানো হয়েছে। জয়শঙ্করের সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য সফর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে ২+২ আলাপে পশ্চিমি পার্টনারদের সাথে নয়াদিল্লির আলোচনা সত্ত্বেও খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষয়টি যে ঠাণ্ডা হয়নি, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক অতীতে কানাডার অভিযোগকে ভারত সরকার পাত্তা দেয়নি। কানাডার দাবিকে অবাস্তব এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সমালোচনা করা হয়েছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যা একটু অবাক করার বিষয়। বিদেশমন্ত্রকের জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনপুট ভারত পরীক্ষা করে দেখছে এবং প্রয়োজনীয় ফলো-আপ অ্যাকশন নেওয়া হবে। এগুলো অবশ্যই দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে একই বিষয়ে যেভাবে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও যথাযথভাবে পদক্ষেপ নিতে যে পন্থা অবলম্বন করা হবে, সেই ব্যাপারে সরকারের আলোকপাত করা উচিত।

