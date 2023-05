মিথানলে মৃত্যু

May 16, 2023 10:32 am | Updated 10:32 am IST

অবৈধ মদ বিক্রিকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়

বিগত কয়েক দিনে, দুটি পৃথক ঘটনায় তামিলনাড়ুতে বিষমদ পান করে কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মাস খানেক আগেই বিধানসভায় সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল, গত ১৪ বছরে রাজ্যে বিষমদ পান সংক্রান্ত কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে ঠিক তার পরেই এই ঘটনা ঘটল। সোমবারের হিসাব অনুযায়ী, ভিল্লুপুরম জেলায় ১২ জনের এবং চেঙ্গালপাত্তু জেলায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট ৫০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা অবাক হতে হয়। তার কারণ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ডেটা (২০১৬-২১) বলছে যে ভেজাল বা বিষমদ পান করে মৃত্যুর ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে ২০১৬ সালে বিষমদ সংক্রান্ত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে রাজ্যে বিষমদ পান করে ২০২০ সালে ২০ জন এবং ২০২১ সালে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। বিষমদের পিছনে ইথানল মূল কারণ বলে মনে করা হয়। তাই মিথানলকে তামিলনাড়ু প্রোহিবিশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭-এর আওতায় আনা হয়েছে। মিথানল সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তামিলনাড়ু ডিনেচার্ড স্পিরিট, মিথাইল অ্যালকোহল অ্যান্ড ভার্নিশ (ফ্রেঞ্চ পোলিশ) রুলস ১৯৫৯-এ সংশোধন করা হয়েছে। তবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায় মিথানল ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় সরকার তদন্ত করবে। সেটাই প্রত্যাশিত। তবে এই ঘটনায় যে প্রশাসনিক গাফিলতি আছে, তা স্পষ্ট। তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড (টাসম্যাক)-এর আউটলেটগুলোতে যে মদ বিক্রি হয়, তার চেয়েও সস্তা মদ বিক্রির বিষয়টি উদ্বেগজনক। পুলিশ সহ আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো মিথানলের অবৈধ ব্যবহারের সমস্যাটির সমাধান করতে পারত। একাধিক পুলিশ কর্তাকে যেভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী এম.কে স্টালিন সোমবার দুটি জেলায় গিয়েছিলেন। এই ঘটনায় তিনি ক্রাইম ব্রাঞ্চ-সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং যাদের চিকিৎসা চলছে, তাদেরকে ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। তবে এই পরিবারগুলোর আর্থিক সাহায্য পাওয়া উচিত কি না, মুখ্যমন্ত্রী সেই বিতর্কের সুযোগ দেননি। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার যে নজির তৈরি করেছিলেন, তিনি সম্ভবত সেটাই অনুসরণ করছেন। গত মাসে নীতীশ কুমার ঘোষণা করেছেন যে ২০১৬ সাল থেকে পূর্ব চম্পারন জেলায় বিষমদ পান করে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। তবে এই ঘোষণার আগে পর্যন্ত নীতীশ কুমার বলতেন যে এই ধরনের ঘটনায় তিনি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরোধী। তামিলনাড়ুতেও এই ধরনের অবস্থান চালু ছিল। তার কারণ প্রশাসনের কর্মকর্তারা মনে করতেন, এই ধরনের ঘটনায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে, যারা বিষমদ পান করার মতো ভুল কাজ করেন, তারা আরও উৎসাহ পেয়ে যাবেন। তবে এবার বিষমদ বা অবৈধ মদের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যগুলোর একটি একক ও সর্বাঙ্গীণ নীতি তৈরি করার সময় এসেছে। আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে কড়া বার্তা দেওয়া ছাড়াও অবৈধ মদের কারবারকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ADVERTISEMENT

