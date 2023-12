বিপজ্জনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো বিরোধী

December 12, 2023 10:03 am | Updated 10:03 am IST

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ অধীনে জম্মু-কাশ্মীরকে যে বিশেষ স্ট্যাটাস প্রদান করা হতো, সেটি বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। এটি শুধুমাত্র বিচার বিভাগীয় বশ্যতাস্বীকারই নয়, তার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রবাদ, গণতান্ত্রিক নীতি এবং আইনি প্রক্রিয়ার অলঙ্ঘনীয়তার ব্যাপারে আদালতের আগের জ্ঞাত অবস্থান থেকে সরে যাওয়া। এটি নিঃসন্দেহে বিজেপির পায়ের তলার মাটিকে এবং ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে কাশ্মীরের বিশেষ স্ট্যাটাস কেড়ে নিয়ে, রাজ্যটিকে আর পাঁচটা রাজ্যের সমতুল করে দেওয়ার মতো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণকে আরও মজবুত করে তুলবে। এছাড়া এই রায়টি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির গুরুত্ব হ্রাসকে বৈধতা প্রদান করেছে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর সবচেয়ে জোরালো আঘাত হলো আদালতের অযৌক্তির অবস্থান যে কোনো রাজ্য যখন রাষ্ট্রপতির শাসনের অধীনে থাকে, তখন রাজ্যটির আইনসভার তরফ থেকে সংসদ যে কোনো আইন, আইনসভা সংক্রান্ত বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে, অপরিবর্তনীয় পরিণাম হতে পারে এমন সিদ্ধান্তও নিতে পারে। এই উদ্বেগজনক ব্যাখ্যা বা যুক্তিটি আদালতের নিজের ঘোষিত সংবিধানের মৌলিক নীতির গুরুত্ব হ্রাস করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে এবং রাজ্যগুলোর অধিকারের ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, নির্বাচিত সত্তার অনুপস্থিতিতে অপরিবর্তনীয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণের রাস্তা সুগম করে তুলতে পারে। সরকার এবং তাদের সমর্থকরা অত্যন্ত খুশি। তার কারণ সাংবিধানিক বেঞ্চ তাদের অবস্থানকে সমর্থন করেছে এবং আবেদনকারীদের থেকে যুক্তি, বিশেষত এই বিষয়টি যে জম্মু-কাশ্মীরের কোনো প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ছাড়াই রাজ্যটির বিশেষ স্ট্যাটাস বাতিল করার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার প্রস্তুতি হিসাবে রাজ্যটিতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার মাধ্যমে সরকার প্রতারণামূলকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে - আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে।

রাজ্যটির বিশেষ স্ট্যাটাস সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপির দীর্ঘদিনের আশাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার একটি জটিল প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। তারা রাজ্যটিকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (ইউটি) বিভক্ত করে দেয়। প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ৫ আগস্ট, ২০১৯-এর একটি সাংবিধানিক নির্দেশের মাধ্যমে, যেখানে সংবিধানের সমগ্র অংশটিকেই জম্মু-কাশ্মীরের উপর প্রয়োগ করা হয় এবং কিছু সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়, যাতে বর্তমানে অস্তিত্বহীন গণপরিষদের বদলে, যা আদতে অনুচ্ছেদ ৩৭০(৩)-এ উল্লেখ করা হয়েছিল, রাজ্যের বিধানসভা বাতিল সংক্রান্ত প্রস্তাবটি দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত আদালত রায় ঘোষণা করে যে ৫ আগস্টের অর্ডারটি কার্যত অসাংবিধানিক ছিল, এটির ফলে অনুচ্ছেদ ৩৭০ সংশোধন করার প্রয়োজন তৈরি হয়, যা অনুমোদনযোগ্য নয়; তবে এক অদ্ভুত মোড় বদলে যাওয়া ঘটনায় দেখা যায়, ফলস্বরূপ ৬ আগস্ট যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং পূর্ববর্তী দিনের বিজ্ঞপ্তির আইনি সহায়তা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিও তা করতে পারেন, যা পদক্ষেপটির আইনি বৈধতাকে মজবুত করবে, তা বৈধ হিসাবে বহাল রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কোনো সুপারিশ ছাড়াই রাজ্যটির বিশেষ মর্যাদার স্ট্যাটাস সরিয়ে দিতে পারেন।

আদালতের যুক্তি, ১৯৫৭ সালে গণপরিষদ ডিজলভ করে দেওয়ার পর, সময়ের সাথে সাথে, ভারতের সংবিধান প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বিশেষ স্ট্যাটাস সরিয়ে দেওয়াটা আদতে এটির ইন্টিগ্রেশনের একটি পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের যুক্তিতে আপাতভাবে কোনো আপত্তি বা সমস্যা নেই বলে মনে হলেও, গণপরিষদের অনুপস্থিতি এবং ভারতের সার্বভৌমত্বের অধীনে জম্মু-কাশ্মীরের অধস্তন অবস্থানের প্রেক্ষিতে, রাজ্যটির অবশিষ্ট স্বায়ত্তশাসন সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের মনোভাবের মধ্যে কোনো সঙ্কোচ না থাকাটা যুক্তরাষ্ট্রবাদ এবং গণতন্ত্রের জন্য অশুভ লক্ষণ। এটা ঘটনা যে জম্মু-কাশ্মীরের হাতে কোনো সার্বভৌমত্ব নেই। আদালত বলেছে, অনুচ্ছেদ ৩৭০ অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রবাদের একটি আকার ছাড়া আর কিছু নয় এবং পৃথক সংবিধান থাকা, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতা এবং তাদের ব্যাপারে সংসদের তরফ থেকে আইন প্রণয়নের আগে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে তাদের সম্মতির মতো অতিরিক্ত ফিচারগুলোর মাধ্যমেও তাদেরকে কোনো সার্বভৌমত্ব প্রদান করা হয় না। এটার সবই সঠিক নয়। তবে, এর মানে হতে পারে যে, এটির পিছনে ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং সংবিধানের কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতিকে শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছাতে যেভাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তা বোধগম্য নয়। যে বিষয়টি ভুলে যাওয়া হয়েছে তা হলো ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়াটি মূলত কাশ্মীরের নেতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনার, প্রসঙ্গ এবং অবস্থা, যার প্রেক্ষিতে এটি ভারতের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাক্সেসনের শর্তাবলী এবং বিগত বছরগুলো ধরে রাজ্য সরকারের সম্মতি সহ সাংবিধানিক সংস্থানের প্রগতিমূলক এক্সটেনশনের উপর কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার পিছনে সাংবিধানিক অনুমোদন রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ দিতে ব্যর্থতা আদতে একটি বিচার বিভাগীয় চাতুরীর অবাক করে দেওয়ার মতো একটি নিদর্শন। এটা উদ্বেগজনক যে একটি রাজ্যকে ডাউনগ্রেড করার ব্যাপারে প্রথমবারের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রসঙ্গ থেকে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের ব্যাপারে আদালত বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একমাত্র যে কারণটির কথা বলা হয়েছে তা হলো সলিসিটর-জেনারেল একটি আশ্বাস দিয়েছেন যে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরায় বহাল করা হবে। তবে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রতিকারমূলক উপায়ের আশ্বাস দিলেই তা কি আদতে কোনো পদক্ষেপের মধ্যে বৈধতা সঞ্চার করতে পারবে। একই সময়ে আদালত জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে একটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে তৈরি করার সিদ্ধান্তকেও বহাল রেখেছে। এই ব্যাপারে রায়টি কেন্দ্রকে একটি আমন্ত্রণ, যাতে যে কোনো রাজ্যের অংশ থেকেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির কথা বিবেচনা করা যায়। এছাড়া রাজ্য সরকার এবং এটির আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যটির তরফ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংসদের সক্ষমতা বা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কোনো সীমা নেই বলে বলে আদালত যে অবস্থান স্পষ্ট করেছে, তার মধ্যেও সমানভাবে অনেক ঝুঁকি আছে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হয় যে রাজ্য বিধানসভার “নন-লেজিসলেটিভ” ক্ষমতার ব্যাপারে রেফারেন্স থেকে রাজ্যগুলোর হাতে প্রদান করা ক্ষমতার উপর উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করবে। ভবিষ্যতে কেন্দ্র চাইলে, নজিরবিহীন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের পার্লামেন্টারি সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে পারে, যে পদক্ষেপটি কোনো রাজ্যের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার বা আইনসভার দ্বারা আগের মর্যাদা বহাল রাখা হবে, এই আশ্বাস তেমন কাজের কিছু নয়, যদি রাষ্ট্রপতির শাসনের আড়ালে রাজ্যের স্বার্থের বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়। এই রায়টি ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠাতিক সীমাবদ্ধতাকে দুর্বল করে দেয় এবং জম্মু-কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার সঠিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এটি যুক্তরাষ্ট্রবাদ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উদ্বেগজনকভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

