পরিকল্পনার সুফল

November 02, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

২০২৪ সালের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি রোডম্যাপ প্রকাশ করতে পারেন, যেখানে বলা হবে যে দেশের ১০০তম স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হওয়ার সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশ ৩০ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির একটি প্রথম বিশ্বের দেশে পরিণত হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে এটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘লক্ষ্য ভারত@২০৪৭ পরিকল্পনা’। বিগত প্রায় দুই বছর ধরে বিভিন্ন মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায় এই প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশে বর্তমানের উন্নয়ন স্তর থেকে আগামীতে কোথায় তা উত্তীর্ণ হবে, তার খুঁটিনাটি ঠিক করা হয়েছে। আগামীর লক্ষ্য নির্ধারণকারী এই ডকুমেন্টটিকে চূড়ান্ত আকার দেওয়ার জন্য নীতি আয়োগ শীঘ্রই নিজেদের মূল চিন্তাভাবনার প্রয়োগ করবে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা, অ্যাপলের প্রধান টিম কুক সহ ভারতীয় শিল্পপতিগণ এবং বুদ্ধিজীবিদের মতামত গ্রহণ করা হবে এবং পরিকল্পনায় কোনো খামতি থাকলে, তার সংশোধন করা হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পরিকল্পনাটিকে ভোটারদের আকৃষ্ট করার একটি কৌশল হিসাবেও দেখা হতে পারে। নির্বাচনের ফলাফল নির্বিশেষে, বৃহত্তর অ্যাজেন্ডার ওপরই আগামী দিনের সরকারকে আন্তরিকভাবে নজর দিতে হবে। ১৯৯১ সালে গ্লোবাল ইকনমিক আউটপুটে ভারতের অবদান ছিল মাত্র ১.১% এবং আজ সেই সংখ্যাটা বেড়ে ৩.৫% হয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তর অর্থনীতি হয়ে উঠেছে ভারত। এই সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী সরকারের অবদান থাকলেও, প্রত্যেকেই মোটামুটি সংস্কার এবং উদারনীতিকরণের অ্যাজেন্ডা থেকে সরে আসেনি। এছাড়া বিভিন্ন সরকারের আমলে সংস্কারের গতি এবং উদ্যমের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাতও দেখা গিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বর্তমানের জোট-স্বতন্ত্র শাসক গোষ্ঠী। বিশেষত জমি এবং শ্রমের মতো ফ্যাক্টর মার্কেটে কৌশলগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

এরকম চ্যালেঞ্জিং সংস্কার এবং ভারতের উন্নয়নের কাহিনীতে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ধরে রাখতে নীতি সংক্রান্ত নিশ্চয়তা পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনায় কিছু ধারনা থাকা দরকার। মাইক্রো-ম্যানেজার না হয়ে, সরকারকে বরং একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে সম্প্রতি প্রোডাকশান-লিঙ্কড ইনসেন্টিভ, ইমপোর্ট লাইসেন্সিং বা অতি উৎসাহী ট্যাক্স কাঠামোর মতো সিদ্ধান্তগুলো আবার সেই অতীতের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্য নির্ধারণকারী ডকুমেন্টে অ্যাকশ্যান পয়েন্ট এবং পরিণামের লক্ষ্যকে দুটি সময়সীমায় ভাগ করা হয়েছে — ২০৩০ এবং তারপর সেখান থেকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরের একটা সময়সীমা — যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ভারত যেন আজ থেকে কিছু বছর পরে মিডল ইনকাম ফাঁদের মধ্যে না পড়ে যায়। এর জন্য কৃষি ক্ষেত্রে থেকে কারখানা, অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে অনুধাবন করা স্ট্রাকচারাল শিফ্টের গতি বৃদ্ধি করতে হবে এবং রোজগার বৈষম্যের ক্রমশ বেড়ে যাওয়া বৈচিত্রকে থামাতে হবে। পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা আর ব্যবহার করা হয় না। পরিবর্তিত গ্লোবাল ট্রেন্ড এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ২০৪৭ পরিকল্পনাটি অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা করে লক্ষ্যগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কি না, তা দেখে নিতে হবে। ২০৩০ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৯% বৃদ্ধির হারের লক্ষ্য নেওয়াটা প্রশংসাযোগ্য। তবে বিকল্প পরিস্থিতি এবং রাস্তা পরিবর্তনের কথাও মাথায় রাখা উচিত।

