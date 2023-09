অকারণে ধোঁয়াশা তৈরি করা

September 16, 2023 09:38 am | Updated 09:38 am IST

১৮ সেপ্টেম্বর থেকে পার্লামেন্টের পাঁচ দিনের বিশেষ অধিবেশন শুরু হবে। আপাতভাবে দেখে মনে হচ্ছে, এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যাপারে সরকার একটু রহস্য বজায় রাখতে চাইছে। বিরোধী দলগুলো ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছে যে, এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার আগে সরকার তাদের সাথে আলোচনা করেনি। ১৩ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টারি বুলেটিন ইস্যু করা হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র অধিবেশনের প্রথম দিনের অ্যাজেন্ডা উল্লেখ করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তনকারী বিল নিয়ে আলোচনার বিষয়টি সরকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। যদিও বিরোধী শিবির এই বিলের বিরোধীতা করবে বলেই জানা গিয়েছে। তাদের বক্তব্য, এই বিলটি শাসক দলকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর অত্যাধিক নিয়ন্ত্রণ প্রদান করবে। এছাড়া ‘সংবিধান সভা থেকে শুরু করে – সাফল্য, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি এবং লার্নিং, পার্লামেন্টের ৭৫ বছরের সফর’, এই কৌতূহলী বিষয়ে সরকার একটি বিতর্ক আয়োজন করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই বিতর্ক সভাটি বর্তমানের পার্লামেন্ট (সার্কুলার) বিল্ডিংকে বিদায় জানানোর সভা হতে পারে। ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আসন হিসাবে ভাইসরয় লর্ড আরউইন ১৯২৭ সালের জানুয়ারিতে এই পার্লামেন্ট ভবনটির উদ্বোধন করেছিলেন। পার্লামেন্ট বিল্ডিংটির ডিজাইন করেছিলেন স্যার হারবার্ট বেকার এবং স্যার এডউইন লুটিয়েন্স। ত্রিভুজাকৃতির নতুন পার্লামেন্ট ভবনটি গত ২৮ মে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটি সাংসদদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। ২০ জুলাই থেকে ১১ আগস্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের বাদল অধিবেশনে নয়া ভবনটি ব্যবহার করা হয়নি। কেন সেখানে অধিবেশনের আয়োজন করা হয়নি, সেই ব্যাপারে কোনো অফিসিয়াল ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি।

“স্থায়ীত্বের” একটি প্রতীক হিসাবে সার্কুলার বিল্ডিংটি পেশ করেছিলেন ভাইসরয় আরউইন। এক শতক পূর্ণ করার মাত্র চার বছর আগে, ৯৬ বছর বয়সে এই বিল্ডিংটি অবসর গ্রহণ করবে। ভারতের ক্রমবর্ধমান জনগণের জন্য তাদের পার্লামেন্টের আকারও বড় হতে হবে। এর ফলে বিল্ডিংও আগের থেকে বড় হওয়া প্রয়োজন। তবে গণতন্ত্রের নির্যাস এই বিল্ডিংয়ের সাথে জড়িত নয়। পার্লামেন্ট হলো এমন একটি জায়গা, যেখানে বিরোধীরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। সরকার পক্ষও নিজেদের কথা জানাতে পারবে। লোকসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। রাজ্যসভাতে তাদের অবস্থান তেমন না হলেও, সেখানেও তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। জোটসঙ্গী এবং সহানুভূতিশীল দলগুলোর জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংক্রান্ত কারণে এখানে কোনো বিল আটকে যায়নি। তবুও সরকার পার্লামেন্টারি স্ক্রুটিনি এড়িয়ে চলে এবং বিরোধী শিবিরের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনায় বসার ওপরে অগ্রাধিকার প্রদান করে না। সরকারের দাবি, তারা নিয়ম অনুযায়ী কাজকর্ম করে চলেছে। অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র ৩১ ঘণ্টা আগে, রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হচ্ছে। সুষ্ঠভাবে পার্লামেন্টের কাজকর্ম হওয়ার জন্য বিরোধী শিবির এবং সরকারের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। কোনো নোটিশ বা পরামর্শ ছাড়াই ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট পার্লামেন্টে আর্টিকেল ৩৭০ সংক্রান্ত পরিবর্তন করা হয়েছিল। বিরোধী শিবির যদি বিশেষ অধিবেশনের ব্যাপারে অ্যাজেন্ডা এবং তাদের উদ্বেগ নিয়ে প্রয়োজন ছাড়াই নানা ধারণা তৈরি করতে থাকে, তবে তার জন্য সরকারও কিছুটা দায়ী।

