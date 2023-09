পরিচিতির সীমাবদ্ধতা

September 15, 2023 07:45 am | Updated 07:45 am IST

ADVERTISEMENT

মণিপুরে দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে যে সংঘাত চলছে, তার একটি অত্যন্ত হতাশাজনক বৈশিষ্ট্য হলো সে রাজ্যের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জাতিগত অনুমোদন বা পরিচয়ের বাইরে বেরিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করতে পারছেন না। এর একটি উদাহরণ হলো মেইরা পাইবির কার্যাবলী, যেটি মেইতেই মহিলাদের একটি নিরাকার সংগঠন, যারা অতীতে সেনা এবং পুলিশের অতি সক্রিয়তা, অ্যালকোহলিজম, মাদক আসক্তি এবং যৌন হিংসার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মে মাস থেকে শুরু হওয়া সংঘাতের সময় মেইরা পাইবি আসাম রাইফেলসের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে, যারা বিশেষত ফুটহিলস এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র উঁচিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হওয়া দুই কমিউনিটি যাতে নিজেদের মধ্যে নতুন করে না সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করার জন্য বাফার জোন তৈরি করা হয়। তবে তার পরেও হিংসা থামানো যাচ্ছে না। এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে। তার কারণ হিসাবে মেইরা পাইবি সহ বেশ কিছু সংগঠনের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল পাকানোর অভিযোগ উঠেছে। কুকি-জো এবং মেইতেই গোষ্ঠীগুলো অস্ত্র লুট করে এবং সেগুলো সংঘাতে ব্যবহার করায় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। তবে এসবের পাশাপাশি, রাজ্য সরকার, তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা পুলিশ, কেন্দ্রীয় সরকারের মোতায়েন করা সামরিক বাহিনী, কেউই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারছে না। এর একটা অন্যতম কারণ যে মণিপুরের নানা নাগরিক সংগঠন এই সমস্ত হিংসায় নিজেদের সমর্থন জোগাচ্ছে।

বুধবার নয়াদিল্লিতে মেইরা পাইবির কয়েকজন প্রতিনিধি একটি সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন, তারা বাফার জোন বলে কিছু স্বীকার করেন না। বরং এগুলোকে তারা অসাংবিধানিক বলে দাবি করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে, শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি কখনোই সমাধানের একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে না। মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলা বাস্তবায়নকারী বাহিনীর মধ্যেও জাতিগত বিভাজন তৈরি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে তৈরি হওয়া জাতিগত বিভেদের মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের ক্ষমতার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে বলেই মনে হতে পারে। যে কারণে কুকি-জো কমিউনিটির প্রতিনিধিরা পৃথক প্রশাসনের দাবি তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে মণিপুরে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে বাফার জোন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মেইরা পাইবির মতো নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো তাদের সংকীর্ণ জাতিগত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে সংঘাতের জেরে সমস্যায় পড়া মহিলাদের ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য সক্রিয় হতে পারে। এর পাশাপাশি সহমর্মিতার হাত বাড়াতে পারে, যা শান্তি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, আজ বাস্তবে সেটা দেখা যাচ্ছে না। এই নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোই জাতিগত হিংসা ছড়াতে, বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে সাহায্য করছে। এর সাথে রয়েছে রাজনৈতিক ভণ্ডামি। তাই সামনে মুক্তির কোনো রাস্তা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ফলে হিংসার শেষ কোথায়, কেউ জানে না। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র নিরপেক্ষ নেতৃত্ব এবং নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে অসামরিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা থেকেই সম্পর্কের শীতল বরফ গলে জল হতে পারে। তবে বর্তমানে যা বাস্তব পরিস্থিতি, তাতে এখন রাজ্যে থাকা এখনার নেতৃত্বের বিশ্বস্ত একটি বিকল্পের প্রয়োজন আছে। সেই পরিবর্তন ঘটলে, শান্তি ফিরতে পারে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.