লাভ-ক্ষতির হিসাব

September 16, 2023 09:36 am | Updated 09:36 am IST

ADVERTISEMENT

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তেলুগু দেসম পার্টির (টিডিপি) প্রধান এন. চন্দ্রবাবু নাইডুকে দিনের আলো ফোটার আগে, সবার নজর এড়িয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই সমগ্র ঘটনার জেরে রাজ্যের বিরোধী জোট আরও মজবুত হয়েছে। নাইডুর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন এবং তেলুুগু অভিনেতা-রাজনীতিবিদ এবং জন সেনা পার্টির (জেএসপি) প্রধান কে. পবন কল্যান কর্তৃক জোটের ঘোষণা শাসস দলকেই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, যুবজন শ্রমিক রাইথু কংগ্রেস পার্টির (ওয়াইএসআরসিপি) প্রধান এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই.এস. জনগ মোহন রেড্ডি টিডিপিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাতে তিনি সফল হতে পারেননি। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-এর সঙ্গী বিজেপির প্রতি সম্প্রতি নতুন করে ঝুঁকেছিল টিডিপি। ঠিক তার পরই টিডিপি প্রধানকে গ্রেফতার করা হলো। ২০১৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশকে “স্পেশাল ক্যাটগরি” স্ট্যাটাস দিতে না পারায় বিজেপির সাথে টিডিপি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিশেষ ক্যাটাগরি স্ট্যাটাস মঞ্জুর হলে রাজ্যটি কেন্দ্রের থেকে আরও বেশি সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠত। প্রসঙ্গত, রাজ্যটির রাজধানি শহর হায়দরাবাদ চলে গিয়েছে নয়া গঠিত রাজ্য তেলেঙ্গানার দখলে। অন্ধ্রপ্রদেশের ‘ন্যায্য অধিকার’ ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওয়াইএসআরসিপি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই প্রসঙ্গটি ধীরে ধীরে জনগণের স্মৃতি থেকে ধুয়ে, মুছে গিয়েছে।

জগন মোহন রেড্ডি নির্বাচনের প্রচারের সময় দেওয়া নয়টি প্রতিশ্রুতি “নবরতনালু”-এর মধ্যে অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রশংসিত হয়েছেন। তবে এর পাশাপাশি তিনি রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজ্যের রাজধানী সংক্রান্ত ট্রাই-ক্যাপিটাল ফর্মুলা সম্পূর্ণ করার ধীর গতির কারণে তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। এর কারণে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তদের একটা বড় অংশের সাথে শাসকদলের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনও ওয়াইএসআরসিপি এর জনসমর্থন অটুট রয়েছে। এমএলসি নির্বাচনে টিডিপি জয়ী হয়েছিল। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসনের নানা স্তরে শাসকদলের থেকে যে প্রত্যাশা করা হয়েছিল, তারা সেটি পূরণ করতে পারেনি। সব মিলিয়ে জনগণের মধ্যে শাসকদলের ব্যাপারে একটি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। সংখ্যালঘু, দলিত এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর লোকজনই ওয়াইএসআরসিপির ভোট ব্যাঙ্কের মূল রসদ। তাই ২০২৪ সালের বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সাথে তাদের জোট গঠনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও জগন মোহন রেড্ডি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আস্থা ভোটে বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন। বিজেপির সাথে জেএসপির জোট গঠনের কথা ছিল। যদিও নাইডুর গ্রেফতারির পর তৈরি হওয়া রাজনৈতিক সমীকরণের জেরে জেএসপি কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এদিকে নাইডুকে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এনডিএতে টিডিপির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। নাইডুর আইনি জটিলতা তার রাজনৈতিক ভাগ্য খুলে দিতে পারে বলেই মনে হচ্ছে। জগন মোহন রেড্ডি ভেবেছিলেন যে নাইডুকে গ্রেফতার করার পর তার দল টিডিপি আরও কোণঠাসা হয়ে যাবে। তবে বাস্তবে ঠিক উল্টো ছবি দেখা যাচ্ছে। বিজেপি সহ অনেক বিরোধী দলের পালের হাওয়া কড়তে টিডিপি সক্ষম হয়েছে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.