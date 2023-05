কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা

May 16, 2023

রোগীর চিকিৎসা করার সময় অবশ্যই চিকিৎসকদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। অতীতে যা অসম্ভব মনে হত, বর্তমানে তা সম্ভব হয়েছে। পরমায়ুর সাথে সাথে জীবনের গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মৃত্যুর সাথেই জীবন শেষ হয়। কেউ যখন নিজের প্রিয়জনকে হারান, তখন তিনি সেটাকে মেনে নিতে পারেন না, তার মধ্যে রাগ তৈরি হয়। প্রিয়জনের চলে যাওয়াটা তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতেও পারেন না। অনেক সময় এই ক্ষোভের আগুনের আঁচ এসে পড়ে হাসপাতাল, চিকিৎসক এবং নার্সদের ওপর। ঠিক এই কারণে ‘কেরালা হেলথকেয়ার সার্ভিস পার্সন্স অ্যান্ড হেলথকেয়ার ইন্সটিটিউশনস (সম্পদে ক্ষয়ক্ষতি এবং হিংসা প্রতিরোধ) অ্যাক্ট’ নামের একটি আইনে সংশোধনী আনছে কেরল সরকার। এটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে কর্মরত কর্মীদের সুরক্ষাকে মজবুত করবে। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতেই হবে। এটি অত্যাবশ্যকও বটে। কেরলে ‘মদ্যপ’ এক রোগীর হাতে বন্দনা দাস নামে এক অল্প বয়সী সার্জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় স্তম্ভিত চিকিৎসক মহল। এর পাশাপাশি চিকিৎসা কর্মীদের মধ্যেই নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছে। দেশজুড়ে চিকিৎসকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন এবং কর্তৃপক্ষকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে, সেটাকে ব্যাতিক্রমী বলা গেলেও, সাম্প্রতিক অতীতে দেশে এই ধরনের বহু ঘটনার নজির দেখা গিয়েছে। বিক্ষুব্ধ রোগী বা তাঁর আত্মীয়রা সুপরিকল্পিতভাবে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন। সীমান্তে যারা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করছেন, তারা শত্রুপক্ষের আক্রমণের মুখে পড়ে থাকেন। তবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের যোদ্ধাদের এমন আক্রমণের মুখে পড়ার কথা নয়। রাজ্য এবং কমিউনিটির দায়িত্ব তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করা এবং নিশ্চিত করা যা তারা যেন এই ধরনের আক্রমণ ও ভার্বাল এবং শারীরিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হন। তবে কেরলে সংশোধীত আইনের অধীনে, ভার্বাল অপব্যবহার এবং হিংসাত্মক আচরণ, যার পরিণতিতে সাধারণ ও গুরুতর ক্ষতি হয়, সেগুলোকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। এই ধরনের অপরাধীদের জেলের মেয়ার বাড়ানো (সর্বাধিক তিন বছর) হয়েছে এবং জরিমানার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে (সর্বাধিক ₹৫০,০০০)। এছাড়া সরকার এই ধরনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রস্তাব দিয়েছে। এর পাশাপাশি এই ধরনের মামলার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশেষ আদালতকে প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেরও উচিত, এই পদক্ষেপ অনুসরণ করা। আইন কঠোর হওয়া উচিত। তবে সেটার বাস্তবায়নও এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্যরা এই ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত থাকেন। তাহলে স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে। জরুরি এবং সংকটজনক পরিস্থিতিতে হয়তো অনেকের বোধবুদ্ধি কাজ করে না। তাই সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কর্মীদের সুরক্ষার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একজন অল্পবয়সী ডাক্তারের জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তবে রোগীর চিকিৎসা নিয়ে যাতে আর কোনো ডাক্তারকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে না পড়তে হয়, সেটা সরকার নিশ্চিত করতে পারে। ADVERTISEMENT

