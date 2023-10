ব্যাগে সন্ত্রাস

October 31, 2023 10:10 am | Updated 10:10 am IST

রবিবার সকালে সেন্ট্রাল কেরলের কালামাসেরিতে একটি মাইনরিটি মিলেনারিয়ান চার্চ গ্রুপ, জেহোভাস উইটনেসের প্রায় ২,০০০ সদস্যের সম্মেলনকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া ধারাবাহিক বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পরে মার্টিন ডমিনিক নামে এক ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার দায় স্বীকার করেন। এই ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫০ জন আহত হয়েছেন। মার্টিন বলেছেন, তিনি সম্প্রদায়টির এক বিচ্ছিন্ন সদস্য এবং “রাষ্ট্র-বিরোধী আবেগের প্রচার” করার জন্য তাদেরকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। পরে তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। যে বিপুল প্রমাণ রয়েছে, তাতে এই মামলার ভাগ্য আগে থেকেই নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছে বলা যায়। তবে যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটানের জন্য বাজারের ব্যাগের মধ্যে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) রাখা হয়েছিল, তাতে এই কাজটি ওই ধৃত ব্যক্তির একার কাজ কি না, তা সহ সমস্ত সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্তকারী টিম গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

তবে আরও উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো নানা জল্পনা এবং সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা। বিস্ফোরণ এবং মার্টিনের আত্মসমর্পণের মাঝের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টিকে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সৌজন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়ার নানা পোস্ট, যেখানে কেরলকে জিহাদিদের আস্তানা হিসাবে দাবি করা হয়েছে। কেরলে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন আয়োজিত প্যালেস্টাইনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করার এই কার্যক্রমকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানোর বিষয়টি বিকৃতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা জেগে ওঠে। কেরলকে যারা ‘সন্ত্রাসের আস্তানা’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির মুখপাত্রও আছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পর কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তার বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সঠিকভাবে তদন্তের পথ সুগম করার বদলে এই ধরনের মন্তব্য রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি এবং সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী যেমনটা বলেছেন যে, কোনো একটা ভারতীয় রাজ্যকে বেছে নিয়ে সেটাকে সুনির্দিষ্টভাবে একটা রং দিয়ে দেওয়া অনুচিত। যে বিশ্বস্ত প্রমাণ এখনও পর্যন্ত জোগাড় করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে মার্টিনের গ্রেপ্তারি পুলিশ রেকর্ড করেছে এবং তাকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট (প্রিভেনশন) অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। আইন আইনের পথেই চলুক। তার দাবি যদি সত্যি হয়, আপাতভাবে শান্ত প্রকৃতির এক ব্যক্তি, যার আগে কোনো ধরনের হিংসায় জড়িত থাকার নজির নেই, তিনি যদি ঠাণ্ডা মাথায় এমন গণহত্যা ঘটিয়ে থাকেন, তার কারণ তিনি মনে করেন তারা ‘রাষ্ট্র-বিরোধী’, তাহলে সেটা একটা গুরুতর সামাজিক রোগের দিকে ইঙ্গিত করে। এটা মানসিক অস্থিরতায় ভোগা কোনো ব্যক্তির কাজ বলে মনে হয় না।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.