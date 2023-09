এক অসম সমস্যার অশনি সংকেত

September 02, 2023 10:01 am | Updated 10:01 am IST

ভারতের অর্থনীতি, যেমন গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) এবং গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ)-এর মাধ্যমে পরিমাপ করার পরে, বছরের প্রথম কোয়াটারে(প্রথম কোয়াটার)৭.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি চতুর্থ কোয়াটারের মধ্যে সর্বোচ্চ জিডিপি বৃদ্ধি, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর অনুমান করা ৮% বৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা কম। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ২০২৩-২৪ এর জন্য ৬.৫% বৃদ্ধির অনুমান এই বছরের পরবর্তী কোয়াটারে প্রতিটিতে বৃদ্ধির হারে হ্রাসের কারণ, চূড়ান্ত কোয়াটারে ৫.৭%-এ এটি ইতি টেনেছে। এই অঙ্কটি কীভাবে আবার সাজানো হয় তা মূল্যায়ন করতে আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির(এমপিসি) অক্টোবরের বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যদিও মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন মনে করেন যে পুরো বছর জুড়ে এই জিডিপি সংখ্যাগুলি ৬.৫% মার্ককে ছোঁয়ার ক্ষেত্রে কোনও অশনি সংকেত দেয় না। ভারত একটি স্বস্তিজনক ব্যবধানে দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসাবে রয়ে গেছে, অন্যদিকে চীনে একই কোয়াটারে ৬.৩% রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একটি নতুন আর্থিক মন্দার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু আগামী মাসগুলি গ্লোবাল হেডওয়াইন্ডের সাথে আরও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে যা এর মধ্যেই পণ্য রপ্তানি এবং উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে, নতুন করে মুদ্রাস্ফীতি হাওয়া একই সাথে অভ্যন্তরীণ চাপ ও ফসলের ফলন এবং খামার থেকে আয়ের উপর কম বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়ছে।

কোয়াটার১-এ ফার্ম সেক্টর জিভিএ ৩.৫%-এ তার বৃদ্ধির গতি বজায় রেখেছে, কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা কমে আসার জন্য এবং কম জলাধারের মাত্রা রবি শস্যের ক্ষতি করতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে এটি হ্রাস পেতে পারে। পরিষেবা খাতের জন্য শিরোনাম বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সত্যিকারেই বাণিজ্য, হোটেল এবং পরিবহন ৯.২% বেড়েছে, কর্মসংস্থান সংস্থান সংক্রান্ত অংশটি কোভিড-১৯-এর আগে থেকেই ১.৯%-এর নিচে ছিল, যা পুনরুদ্ধার এখনও হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও সরকার জোর দিয়ে বলছে যে বেসরকারী বিনিয়োগ সার্কেল অবশেষে বন্ধ হয়ে গেছে, গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল গঠনের প্রবণতা ইঙ্গিত করে যে এটি এখনও ব্যয়ভারের অনেকটাই এখনও সরকারী মূলধনের উপর নির্ভরশীল। ছয় মাস সংকোচনের পরও দ্বিতীয় কোয়াটারে ম্যানুফ্যাকচারিং জিভিএ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তা মাত্র ৪.৫% থেকে ৪.৭% পর্যন্ত বেড়েছে হয়েছে, তাই চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত আমদানি হতে এখনও আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। ব্যক্তিগত খরচ ৬% বেড়েছে কিন্তু অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে এটি এখনও অধিক উপার্জনকারীদের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। স্পাইকড মুদ্রাস্ফীতি কতদিন ধরে চলছে সেই অনুযায়ী, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য এবং তার উপর নির্ভর করে, কম আয়ের অংশের চাহিদা নতুন করে দমিত হবে। গ্রামীণ চাহিদার ক্ষীণ পুনরুদ্ধারও পূর্বাবস্থায় আসতে পারে যদি খামারের আয় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করার জন্য, চাল এবং পেঁয়াজের উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা, প্রবৃদ্ধি এবং বাহ্যিক বাণিজ্য ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, অন্যদিকে রিলিফ সংক্রান্ত ব্যবস্থা, যেমন এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমানো, যা সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রভাব ফেললেও রাজস্ব অঙ্কে এবং বৃদ্ধিতে সমস্যা বাড়াতে পারে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.