চূড়ান্ত লড়াই

November 18, 2023 10:03 am | Updated 10:03 am IST

গত ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদ থেকে বিশ্বকাপের চাকা গড়াতে শুরু করেছিল। অবশেষে সেখানে ফের হতে চলেছে টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচ। এই রবিবার দর্শকে ঠাসা নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে লড়াই হতে চলেছে। আয়োজক দেশ ভারত দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। তারা একটানা ১০ ম্যাচে জয়ী হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুম্বইয়ে সেমিফাইনালে শক্তিশালী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া এবারের টুর্নামেন্টের শুরুতে হোঁচট খেয়েছিল। প্রথম দুটি ম্যাচে তারা পরাজিত হলেও, তার পরে টানা আট ম্যাচে জয়ী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া মোট পাঁচবার বিশ্বকাপের খেতাব জিতে নিয়েছে। প্যাট কামিন্সের দলকে সেই গৌরবের ধারা বজায় রাখতে হলে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখা চলবে না। তারা ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টান টান উত্তেজনাপূর্ণ, লো-স্কোরিং দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে জয়ী হয়। ভারত-অস্ট্রেলিয়া শেষবার বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে। সেবার রিকি পন্টিংয়ের দল ভারতকে ১২৫ রানে পরাজিত করেছিল। সেই আইকনিক ম্যাচে ভারতের অন্যতম খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড় এবার টিম ইন্ডিয়ার কোচের ভূমিকা পালন করছেন। ড্রেসিংরুমে অ্যাড্রিনালিনের উর্ধ্বগতি না থামিয়ে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নিঃসন্দেহে দলের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনা প্রদান করার চেষ্টা করবেন। সেবারের ম্যাচে ম্যাথু হেডেন এবং অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সাথে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে নিজের ফোকাস হারিয়েছিলেন জাহির খান। তারপর দ্রুত প্রতিপক্ষের পকেটে চলে যায় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ।

এবার দ্রাবিড় এবং ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার নীতি হচ্ছে, এক একটা ম্যাচে মনযোগ দেওয়া। বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ মানে একটি বিশাল স্পোর্টিং এনগেজমেন্ট। এখানে সেরা দল হয় নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেবে বা পারফরম্যান্সের চাপে খেই হারাবে। ভারত যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, যা তারা এখনও পর্যন্ত ভালোভাবে বাস্তবায়ন করেছে, তাহলে ফাইনালে তারাই ফেভারিট হিসাবে ম্যাচে নামবে। রোহিত শর্মা ঝোড়ো ব্যাটিং, শুভমান গিলের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ, বিরাট কোহলির দুর্দান্ত ছন্দ, সেই সাথে শ্রেয়স আইয়ার, কে.এল রাহুল এবং সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটিং নিশ্চিত করেছে যে প্রতিপক্ষ টিম মাঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না। মিডল অর্ডারকে স্পিনাররা জালবন্দী করার আগে জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বাধীন বোলিং আক্রমণ টপ অর্ডারকে খতম করছে। ৭১১ রান করে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান স্কোরার হয়েছেন কোহলি। অন্যদিকে ২৩টি উইকেট নিয়ে বোলারদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মহম্মদ শামি। তবে অস্ট্রেলিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তারা কখনো লড়াই করতে ছাড়ে না। তাদের সব ব্যাটিং তারকা ভারতীয়দের মতো স্বাভাবিক ছন্দে না থাকলেও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংস অস্ট্রেলিয়ান সাজঘরের সম্ভাবনা কতটা, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। ভালো সিম অ্যাটাক এবং অ্যাডাম জাম্পার মতো একজন কার্যকর স্পিনার ভারতীয় ব্যাটসম্যানদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবেন। ভারতকে তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হতে হলে এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে হবে।

