নিঃশব্দে হত্যাকারী

September 22, 2023 09:52 am | Updated 09:53 am IST

সমগ্র বিশ্বে হাইপারটেনশন একটি গুরুতর সমস্যা। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন এই সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজন এটিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশিত হাইপারটেনশন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট থেকে এমনই তথ্য জানা গিয়েছে। এটি থেকে একটা ভয়ানক ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। মৃত্যু এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অন্যতম প্রধান যে কারণ, সেই হাইপারটেনশনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশগুলো বিশেষ উদ্যোগী হয়নি। যদিও হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধপত্র সহজেই উপলভ্য এবং এগুলোর দামও বেশি নয়। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপই ( ১৪০/৯০ এর বেশি) হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো কার্ডিওভাস্কুলার রোগের ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং রোগ ও মৃত্যুর অন্যতম মূল কারণ। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হাইপারটেনশনের সাথে সংযুক্ত থাকা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ১৪০/৯০-এর বেশি পর্যায়ে শুরু হয় না। বরং যা ক্লিনিক্যালি হাইপারটেনশন হিসাবে পরিচিত, তার কম রক্তচাপের পর্যায় থেকেও হাইপারটেনশন শুরু হয়ে যেতে পারে। বিশেষত যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, স্থূল, তামাক এবং অ্যালকোহল ব্যবহার করেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি বেশি। তাই লোকজনের হাইপারটেনশন সংক্রান্ত রিপোর্টে উচ্চ রক্তচাপের সামগ্রিক যে ঝুঁকি আছে, তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। ২০১৯ সালের ডেটার ওপর ভিত্তি করে হু রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে। এই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ৩০-৭৯ বছর বয়সী ১৮৮ মিলিয়ন ভারতীয় হাইপারটেনশনে ভুগছেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে মাত্র ৩৭% তাদের সমস্যার ডায়াগনসিস করিয়েছেন এবং ৩০% চিকিৎসা করাচ্ছেন। আবার এদের মধ্যে মাত্র ১৫% লোকজন নিজেদের হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। হাইপারটেনশন ডায়াগনজ করা, চিকিৎসা করা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অবস্থা কিছুটা ভালো। ভারতের দিক থেকে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ ডেটার ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক বছর প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে ১০৮-১৭২ জন লোক স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং এক মাসের কেসে মৃত্যুর হার ১৮%-৪২%। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে হওয়া একটি গবেষণা থেকে এমনটাই জানা গিয়েছে। ‘গ্লোবাল বার্ডন অব ডিজিজ’-এর ২০১৯ সালের একটি রিপোর্ট বলছে যে, ভারতে মৃত্যু এবং প্রতিবন্ধকতার মূল কারণ হলো হার্ট অ্যাটাক।

গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে অত্যাধিক নুন খাওয়া (দিনে পাঁচ গ্রামের বেশি) ১৭%-৩০% হাইপারটেনশনের মূল কারণ। ২০২৫ সালের মধ্যে লবণের ‘মিন পপুলেশন ইন্টেক’ আপেক্ষিকভাবে ৩০% হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সদস্য দেশগুলোর জন্য, তবে নুনের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য হুয়ের প্রেসক্রিপশন বা পরামর্শের অনেক কিছুই ভারত এখনও বাস্তবায়ন করেনি। ২০২১ সালে প্রকাশিত ভারতের চারটি রাজ্যের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে প্যাকেটজাত খাবারের মধ্যে অত্যাধিক পরিমাণ লবণ এবং চিনির উপাদান রয়েছে। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, ‘ফ্রন্ট-অব-প্যাক নিউট্রিশন লেবেলিং’ বাধ্যতামূলক করা, লবণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য খাবারের রিফর্মুলেশনে উৎসাহ দেওয়া এবং লবণের ব্যবহার কমানোর জন্য লোকজনের মধ্যে সচেতনতা তৈরির কাজ জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। ভারত অবশ্য নভেল ইন্ডিয়া হাইপারটেনশন কন্ট্রোল ইনিশিয়েটিভ (আইএইচসিআই)-এর মাধ্যমে হাইপারটেনশন আক্রান্ত লোকজনের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে উন্নতি করেছে। ২০২৩ সালের জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৮ সালে লঞ্চ করা আইএইচসিআইতে এখনও পর্যন্ত ২৭টি রাজ্যের মোট ৫.৮ মিলিয়ন হাইপারটেনশন প্রবণ রোগী চিকিৎসার জন্য সফলভাবে নথিভুক্ত হয়েছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ২০২১ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নথিভুক্ত ৪৮% রোগী এবং স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে নথিভুক্ত ৫৫% রোগী নিজেদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এবার হাইপারটেনশন প্রবণ আরও বেশি লোকজনকে চিকিৎসার আওতায় আনা এবং তাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

