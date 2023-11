আরও আলো, কম শব্দ 

November 07, 2023 09:46 am | Updated 09:46 am IST

আলোর উৎসবকে একটা শব্দের উৎসবে পরিণত হতে দেওয়া উচিত নয়। আনন্দ উদযাপনের সাথে বিশ্বজুড়ে বাজি ব্যবহার করার রীতি রয়েছে। তবে এই সমস্ত বাজির মধ্যে অনেকগুলোই অত্যন্ত ক্ষতিকর, অনেক সময় অত্যন্ত বিকট শব্দ তৈরি করে এবং এগুলো পোড়ানোর পর ধোঁয়ার মাধ্যমে একটা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। ২০১৮ সালে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের তরফ থেকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর এবং কম শব্দ করা ‘সবুজ’ বাজি লঞ্চ করা হয়। নিয়ম প্রণয়ন করা বিভিন্ন সংস্থা এই বাজিগুলোকে অনুমোদন প্রদান করে এবং এগুলোর ব্যবহার করার ওপরই জোর দেয়। নয়েজ পলিউশন (রেগুলেশন এবং নিয়ন্ত্রণ) নিয়মাবলী ২০০০ অনুযায়ী, রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারণ করা ‘সাইলেন্স জোনে’ এবং যে কোনো জায়গায় রাত ১০টার পর, সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত (যেমন ‘দিনের বেলা’) এবং শিল্পাঞ্চলে বাজি ফাটানো যাবে না এবং বাজির শব্দের তীব্রতা ৭৫ ডিবি(এ) এলইকিউ অতিক্রম করবে না। বাণিজ্যিক এবং আবাসিক অঞ্চলে সীমা যথাক্রমে ৬৫ ডিবি(এ) এলইকিউ এবং ৫৫ ডিবি(এ) এলইকিউ। ডিবির মানে ডেসিবেল; মানুষ কতটা শব্দ গ্রহণ বা সহ্য করতে পারে, সেটি পরিমাপ করার একটি স্কেল হলো ‘এ’ এবং এলইকিউ মানে একটা গড়পড়তা সময়। এই নিয়মাবলীর সৌজন্যে, দিনের বেলায় যদি শব্দের তীব্রতা ১০ ডিবি(এ) এলইকিউ অতিক্রম করে, তাহলে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

যেহেতু ডিবি একটি লগআরিথমিক ইউনিট, তাই ১০ ডিবি বৃদ্ধির মানে অ্যাকুইস্টিক প্রেশার দশ গুণ বেড়ে যাওয়া, যা অনেক সময় শব্দের তীব্রতার ক্ষতিকর মানকে অতিক্রম করে যায়। গবেষণা থেকে উচ্চ তীব্রতার শব্দ এবং ঘুমের ব্যাঘাত, টিনিটাস, অবসাদ, উদ্বেগ, শ্রবণ শক্তি হ্রাস এবং কার্ডিয়াক হেলথের সংযোগ পাওয়া গিয়েছে। অফিসে ৮০ ডিবি(এ)-এর বেশি তীব্রতার শব্দের সাথে হাইপারটেনশন সংযোগ ধরা পড়েছে। অন্যদিকে রাতে যখন আমাদের শরীর তীব্র শব্দের সাথে অভ্যস্ত নয়, তখন ৫০ ডিবি(এ) তীব্রতার শব্দ থেকে কোর্টিসোলের লেভেল বাড়তে পারে। শহরাঞ্চলে গাড়ির হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলার কারণে গাড়ি চালকদেরকে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত হর্ন ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবার সময়ের তোয়াক্কা না করে তীব্র শব্দ করে নানা উদযাপন করা হয়। দীবাপলির সময় বাজি থেকে (এমনকি ‘সবুজ’ বাজি থেকেও) নিয়মিতভাবে ৯০ ডিবির বেশি শব্দ তৈরি হয়। ধরা যাক, যদি ১০ সেকেন্ডের জন্য ৯০ ডিবি তীব্রতায় বাজি পোড়ানো হয় এবং ৫০ সেকেন্ডের জন্য অ্যাম্বিয়েন্ট নয়েজ থাকে ৫০ ডিবি এবং এই প্যাটার্ন ১২ ঘণ্টা ধরে ৫০ ডিবি শব্দের পর চার ঘণ্টা ধরে চললে ১৬ ঘণ্টার এলইকিউ হবে ৭৪.৫ ডিবি — যা বাণিজ্যিক অঞ্চলে উর্ধ্বসীমার মধ্যে থাকলেও আবাসিক অঞ্চলে এটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এই শব্দের তীব্রতা ক্ষতিকর। শব্দের তীব্রতা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেণীবিভাজন সর্বজনীনভাবে খুব কম ক্ষেত্রেই করা হয়। এছাড়া কিছু কিছু এলাকা আবাসিক এবং বাণিজ্যিক, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে। অন্যদিকে, শব্দ আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়েছে। আইন বাস্তবায়ন নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই প্রতিটি উৎসবের আগে বাজির নিয়ম সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি আদতে একটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। ভারতে শব্দদূষণ একটি জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। বেআইনি বাজির কারণে এই পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই বেআইনি বাজির উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে এবং শহরাঞ্চলে অবশ্যই জনগণকে শব্দ সংক্রান্ত ডেটায় অ্যাক্সেস প্রদানের উন্নতি করতে হবে এবং শব্দ দূষণ হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

