ফান্ডের সন্ধান

December 02, 2023 10:49 am | Updated 10:49 am IST

একটি স্বাস্থ্যকর লস অ্যান্ড ড্যামেজ (L&D) ফান্ড, তিন দশক পুরানো একটি দাবি আসলে জলবায়ু সংক্রান্ত ন্যায়বিচারের একটি মৌলিক মতামতা। L&D ফান্ড হলো টাকা এবং প্রযুক্তির এমন একটি মূল কাঠামো, যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলো পুনরায় পূরণ করবে এবং বাকিরা ব্যবহার করবে, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে সাড়া দেওয়া যায়। ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে (ইউএই) চলমান COP28 জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম দিনে, সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিরা L&D ফান্ড কার্যকর করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। ঘোষণাটি প্রায় জয়ী হয়ে গিয়েছিল: গত বছর মিশরে COP27 আলোচনার শেষে সদস্য দেশগুলো একটি ফান্ড লঞ্চ করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল, যার পিছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল জি-৭৭ দেশগুলো ছাড়াও চীন, নেতৃত্বে পাকিস্তান। এটির টাকা-পয়সা কীভাবে প্রদান করা হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য এরপর ট্রানজিশনাল কমিটির (টিসি) চারটি মিটিং হয়েছিল। তবে টিসি-৪ মিটিংয়ের বিষয়গুলো, যা একটি অ্যাড হক টিসি-৫ মিটিং পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তাতে হাইলাইট করা হয় কীভাবে নতুন কার্যকর করা ফান্ড COP28-তে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করার পাশাপাশি এটির এমিরাটি প্রেসিডেন্টের জন্য কূটনৈতিক জয়ের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রথমে, চার বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এটির আয়োজন করবে এবং একটি স্বতন্ত্র সেক্রেটারিয়েট এটির দেখভাল করবে। ব্যাংকটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওভারহেড ফি চার্জ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রথমে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও টিসি-৫ মিটিংয়ে, কিছু ছাড়ের পরিবর্তে নিজেদের আগের অবস্থান থেকে সরে আসে। দ্বিতীয়ত, কিছু দেশ ইতোমধ্যেই অর্থরাশির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। যেমন জাপানের ১০ মিলিয়ন ডলার, জার্মানি এবং ইউএই - উভয়ের ১০০ মিলিয়ন ডলার। তবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রকৃত প্রয়োজনের পরিমাণ বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার। সেই প্রেক্ষিতে, যে পরিমাণ অর্থরাশির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে, সর্বমোট ৪৫০ মিলিয়ন ডলার, তা পর্যাপ্ত নয়। এই ঘাটতি নিয়ে এখনই কোনো উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া সঠিক হবে না। তবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ক্লাইমেট ফাইনান্সের জন্য ২০২০ ডেডলাইনের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ২০২১ সাল পর্যন্ত ৮৯.৬ বিলিয়ন ডলার ডেলিভার করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, অবদান স্বেচ্ছায় করা হয়। যদিও প্রত্যেক দেশকে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সব শেষে, বিশ্ব ব্যাংককে ফান্ড পরিচালনার ব্যাপারে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে কিছুটা স্বচ্ছতার মাপকাঠি, যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি এবং প্যারিস চুক্তির পক্ষগুলোর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। এটির স্টুয়ার্ডশিপ যদি স্যুটেবল বা উপযুক্ত নয় বলে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে ফান্ড বিশ্ব ব্যাংক থেকে ‘প্রস্থান’ করতে পারে। L&D ফান্ড যাদের অবিলম্বে প্রয়োজন, তাদের কাছে এটি সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমলাতান্ত্রিক বাধা থাকা উচিত নয়। এছাড়া এটি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা দরকার। আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে এই প্রয়োজনগুলোর কোনোটা যে পূরণ করা হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। L&D ফান্ড অনলাইন হয়েছে ঠিকই, তবে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।

