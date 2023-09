স্বল্প সাহায্য

September 14, 2023 09:53 am | Updated 09:53 am IST

এনএসও থেকে পাওয়া কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই)-এর সর্বশেষ ডেটা বলছে, বিগত ১৫ মাসের মধ্যে জুলাইয়ে মূল্যবৃদ্ধি যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তার মানে, খুচরো ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি যে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসেছে, সে ব্যাপারে একটু আশ্বস্ত হওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে বছর ভিত্তিক হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতির গতি আগস্ট মাসে কিছুটা কমে ৬.৮৩% হয়েছে। তবুও কনজ্যুমার ফুড প্রাইস ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, খাদ্যদ্রব্যের দাম এখনও প্রায় ১০% এর কাছাকাছি রয়েছে। এটি একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী ক্রেতারা খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে ১০.৪% মুদ্রাস্ফীতির মুখোমুখি হয়েছেন। সিপিআইয়ের হেভিওয়েট খাবার এবং পানীয় গ্রুপের ১২টি আইটেমের মধ্যে এগারোটিরই মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।। এর মধ্যে তেল এবং ফ্যাটজাতীয় খাবার হলো একমাত্র আইটেম, যেগুলোর বছর ভিত্তিক দাম হ্রাস পেয়েছে। নয় মাসে এটির প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল। অন্যদিকে শাক-সব্জির ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি দেখা দিয়েছে। ১৯টি জিনিসের তালিকার মধ্যে টম্যাটোর মাস ভিত্তিক দামে ৫.৮৮% হ্রাস দেখা যাচ্ছে। তবুও আলু এবং পেঁয়াজের মতো রান্নার অত্যাবশ্যক উপাদান সহ সাতটি আইটেমের পর্যায়ক্রমিক মুদ্রাস্ফীতি (যথাক্রমে ২.৩% এবং ১২.৩%) বৃদ্ধি হয়েছে। তাই রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল সব্জির দামের ওপর থেকে নীতি নির্ধারণকারীরা তাদের রক্ষাকবজ সরিয়ে নিতে পারেন না। কেন্দ্রের তরফ থেকে গত মাসে পেঁয়াজের রপ্তানির ওপর ৪০% এক্সপোর্ট ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি বহাল থাকবে। এর থেকে স্পষ্ট যে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্র যে উদ্বিগ্ন তা স্পষ্ট। এই ক্ষেত্রে এখনও গুরুতর প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। তবে কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ডেটা থেকে জানা গিয়েছে, ১৩ সেপ্টেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, গোটা দেশে পেঁয়াজের কেজি প্রতি গড়পড়তা খুচরো দর ৩৩.৩৯ টাকা, যদিও ১৯ আগস্ট এই দাম ছিল ৩০.৭২ টাকা। অর্থাৎ গত মাসের তুলনায় পেঁয়াজের দাম এই মাসে ৮.৭% বেশি।

অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত সহ নানা কারণে মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এবারের বর্ষার বৃষ্টি ১০% ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া অঞ্চল ভিত্তিতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে খামখেয়ালি দেখা দিয়েছে। কোথাও অত্যাধিক বৃষ্টি হচ্ছে, আবার কোথাও কম। এর ফলে কৃষিকাজের ওপর প্রভাব পড়েছে। বীজ বপণে সমস্যা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি, একাধিক কৃষি দ্রব্যের গুণগত মান এবং পরিমাণের ওপরে প্রভাব দেখা দিয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এবার খারিফ শস্য বপনে ৮.৬% ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অপরিশোধীত তেলও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির এক অন্যতম কারণ। ওপেক+ গোষ্ঠীর প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো আউটপুট হ্রাস করে দেওয়ায় তেলের দাম নিয়মিতভাবে বাড়ছে। অফিসিয়াল ডেটা বলছে, ১২ সেপ্টেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, অপরিশোধীত তেলের ব্যারেল প্রতি গড় দাম আগস্টের চেয়ে (৯২.৬৫ ডলার) ৭.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। আরবিআইয়ের ক্ষেত্রে, মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত সর্বশেষ ডেটার দরুণ সুদের হিসাব আরও জটিল হয়ে গেল। সেপ্টেম্বর মাসে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি ২৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৪.৩৩%-তে যদি না পৌঁছায়, তাহলে জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে ৬.২%-এর পূর্বাভাস দিয়েছিল, মূল্যবৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে তা ছাপিয়ে যাবে। মিডিয়াম-টার্ম ৪% মুদ্রাস্ফীতির যে লক্ষ্য আরবিআই নিয়েছে, তা অর্জন করার জন্যও বিশেষ কোনো উপায় থাকবে বলে মনে হয় না। এমনিতেই আরবিআই নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছে, তার ওপর যদি তারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

