পরিবেশের হালহকিকত

September 11, 2023 11:02 am | Updated 11:02 am IST

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো জি-২০ সম্মেলন। সেখানে পরিবেশবান্ধব শক্তি, ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন এবং এগুলো বজায় রাখতে যে যৌথ দায়িত্বের প্রয়োজন রয়েছে, সেই সংক্রান্ত আলোচনার সময় জলবায়ু সঙ্কটের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। জি-২০ সম্মেলন শুরু হওয়ার ঠিক আগেই রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে গ্লোবাল স্টকটেক নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। পরিবেশ প্রসঙ্গে বিশ্বের প্রধান বা বড় অর্থনীতিগুলোর সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা এই রিপোর্টে বিশদে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্টে তেমন নতুন কিছু বলা হয়নি। এই বছরের নভেম্বর মাসে দুবাইতে ‘কনফারেন্স অব পার্টিজ’-এর ২৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া কথা। সেখানে আলোচনার মূলত একটি নির্দেশিকা হিসাবেই এই স্টকটেকটি কাজ করবে। এছাড়া গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমণ প্রতিরোধ করার জন্য ২০১৫ সাল থেকে দেশগুলো বাস্তবে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেগুলোর একটি অফিসিয়াল স্বীকৃতি এই রিপোর্ট। সেই বছর, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু বিষয়ক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারীরা প্যারিসে সম্মত হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক নির্গমণকে যাতে ‘২°সি’-এর বেশি বাড়তে না দেওয়া যায়, এটিকে যাতে ‘১°সি’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায়, সেই ব্যাপারেও স্বাক্ষরকারীরা একমত হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, “কিছু কাজ হয়েছে”, তবে এখন বিশ্বে এমনভাবে গ্যাসের নির্গমণ হচ্ছে যে তা প্যারিসে সম্মত হওয়া উর্ধ্বসীমা নিশ্চিতভাবে ছাপিয়ে যাবে। রিপোর্টটিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিকভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে জিএইচজি নির্গমণ ৪৩% হ্রাস করতে,

২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০% হ্রাস করতে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ‘নেট জিরো’ কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে ডোমেস্টিক মিটিগেশন বাস্তবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহায়তার ক্ষেত্রে আরও বেশি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে দেশগুলোর জমা দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, ২০৩০ সালের ‘১.৫°সি’-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্গমণ সংক্রান্ত গ্যাপ বা শূন্যস্থান আনুমানিক ২০.৩ বিলিয়ন টন থেকে-২৩.৯ বিলিয়ন টন কার্বনডাই অক্সাইড হতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তির রিসোর্স দ্রুত বৃদ্ধি এবং কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এড়ানোর মাধ্যমে এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে বিশ্বের নেতাদের একাধিক স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও, সবচেয়ে সম্প্রতি, জি-২০-তে এনার্জি ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে সাফল্য, সঙ্কট কতটা গুরুতর তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ বা উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। বিশ্বের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ৯৩% এবং সম্ভাব্যগুলোর মধ্যে ৮৮% রয়েছে জি-২০ দেশগুলোতে। জি-২০ নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে “...উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ২০৩০ সালের আগে ৫.৮-৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রয়োজনীয়তা....এছাড়া ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক বছর ৪ ট্রিলিয়ন ডলার”-এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়েছে। অরণ্য ধ্বংস প্রতিরোধ এবং ইলেক্ট্রিক গাড়ি ব্যবহারের প্রসঙ্গও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ দূষণমুক্ত শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এতে নির্গমণ হ্রাস করতে দেশগুলোর গ্রহণ করা দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক কোথায় কোথায় খামতি বা ত্রুটি রয়েছে সেই ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট দেশকে দায়ী করা হয়নি বা আরও বিশদ বিশ্লেষণও প্রদান করা হয়নি। তবে স্টকটেক রিপোর্টকে আর একটি সাধারণ টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করলে ভুল হবে। জলবায়ুর ব্যাপারে আসন্ন আলোচনাতে বিভিন্ন সমস্যার সামাধানের উপায় খুঁজে বার করতে ও তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এটি একটি ভিত গঠন করবে।

