সম্পর্কের মানচিত্র

September 01, 2023 07:47 am | Updated 05:47 am IST

বেশ কয়েক মাসের নীরবতার পর সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে কথা হয়েছিল। তার মাত্র এক সপ্তাহ পরে চিন-ভারত সম্পর্কে ফের উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে সরাসরি কথা হওয়ার পরেও দুদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার মতো যে আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়নি, তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল। চিনের প্রকাশ করা একটি নতুন ম্যাপ নিয়ে ভারত-চিনের মধ্যে নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, পরবর্তী সপ্তাহে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা জি-২০ সম্মেলনে সম্ভবত উপস্থিত থাকবেন না জিনপিং। চিনের বিদেশমন্ত্রক যদিও এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেনি, তবে এই খবর যে মিথ্যা, সে কথাও তারা বলেনি। ১৯৮০-র দশক থেকে ভারত-চিন সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও বর্তমানে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তারা যে একে অপরকে খুব একটা বিশ্বাস করে না, বর্তমানের ঘটনাগুলো থেকে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ২০২৩ সালের জন্য চিন ২৮ আগস্ট একটি “স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ” প্রকাশ করেছে, যেটিতে গোটা অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য, আকসাই চিন অঞ্চল এবং দক্ষিণ চিন সাগরকে চিনা ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। ভারত, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপিন্স এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই ম্যাপ নিয়ে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। যদিও বেজিং নিজের অবস্থানে অনড়। তারা এই ম্যাপকে “রুটিন” হিসাবে আখ্যা দিয়ে ভারতকে বলেছে এটি নিয়ে “অতিরিক্ত-ব্যাখ্যা” খোঁজার প্রয়োজন নেই। এটা হয়তো সত্যি যে মানচিত্রটিতে নতুন কোনো ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয়নি এবং আগের চিনা মানচিত্র অনুযায়ী দেশের সীমানাগুলো দেখানো হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট যে একাধিক, লাইভ টেরিটোরিয়াল বিবাদের মধ্যে অকারণে একটি নতুন ম্যাপ ইস্যু করার ফলে সমগ্র বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। চিনের প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া থেকে সেটি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়।

জম্মু-কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন এবং লাদাখককে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার পর ২০১৯ সালে ভারত একটি নতুন ম্যাপ প্রকাশ করেছিল। তখন বেজিংয়ের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়, যদিও ওই ম্যাচে ভারতের বাহ্যিক সীমানায় কোনো পরিবর্তনের বা নতুন ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কোনো উল্লেখ ছিল না। তবুও চিন বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয়ে এটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছাকাছি চিন বিপুল পরিমাণে সেনা মোতায়েন করতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক একদম তলানিতে। ২০১৯ সালে ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, আকসাই চিন ভূখণ্ডটি ভারতের। কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, এটাই চিনা আগ্রাসী মনোভাবের পিছনে অন্যতম মূল কারণ। ভারত-চিনের সাম্প্রতিক সম্পর্কের চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন সম্মেলন দুই দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার একটি মঞ্চ হয়ে ওঠে। দুই দেশের নেতারা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ফাঁকে নিজেদের সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলাপচারিতার সুযোগ পান। ডোকালাম বিরোধের পর ভারত-চিনের সম্পর্কের ফাটল অনেকটাই চওড়া হয়। তারপর ২০১৭ সালের ব্রিকস সম্মেলনে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। জিনপিং পরবর্তী সপ্তাহে নয়া দিল্লিতে আসুন বা নাই আসুন, না নির্বিশেষে বলতে হয় যে, দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। ভারত-চিনের সম্পর্কের ভিত গড়ে তোলার জন্য প্রথমে উভয় তরফেই, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস প্রয়োজন। তারপর সম্পর্ক ডানা মেলতে পারবে। পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হতে সক্ষম হবে। চিন প্রতিবেশী দেশগুলোর থেকে যে সংবেদনশীলতার প্রত্যাশা করে, তাদের নিজেদেরও সেটা দেখানো উচিত। তাহলে সম্পর্কের ফাটল ধীরে ধীরে জুড়বে।

