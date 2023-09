ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা

September 15, 2023 07:35 am | Updated 07:35 am IST

ADVERTISEMENT

প্রায় এক বছরের বিলম্বের পর, দ্যা কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিকি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর)-এর তরফ থেকে শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর (এসএসবি) পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই পুরস্কারের অর্ধ শতকেরও বেশি সময়ের ইতিহাস রয়েছে। এই পুরস্কারে নগদ অর্থ ছাড়াও সাইটেশন এবং বেতন বৃদ্ধির মতো সুবিধা পাওয়া যায়। বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, মেডিসিন, ভূ বিজ্ঞান এবং ভৌত বিজ্ঞানে অসাধারণ অবদানের জন্য অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর বয়সী বিজ্ঞানীদেরকে প্রত্যেক বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ভারতের অন্যতম সফল কিছু বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায়। তাই এটা বললে মোটেও অতিরঞ্জিত হবে না যে, এই পুরস্কারকে “ভারতীয় নোবেল” বলা হয়। ন্যায্য কারণেই এই পুরস্কারকে অনেক বিজ্ঞানী অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সাধারণত যে দিন বার্ষিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, সেই ২৬ সেপ্টেম্বরের আগেই গত বছর সমস্ত বিজয়ী বেছে নেওয়া হলেও সিএসআইআর পুরস্কার ঘোষণা করেনি। এর পিছনে থাকা মূল কারণ হলো সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞানীদের দেওয়া অন্যান্য পুরস্কারের সংখ্যা কমিয়ে, এই পুরস্কারটিকে সবার নজরে নিয়ে আসা বা এটির সম্মান বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়। তাতে পুরস্কারের প্রেস্টিজ হ্রাস পায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যোগাযোগে ঠিক এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ‘নোবেল পুরস্কার’-এর মতো ‘বড় পুরস্কার’ দেওয়ার পরিকল্পনাও ছিল। তবে সেসবের কোনোটাই এখনও ঘোষণা করা হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শেষ পর্যন্ত এসএসবি পুরস্কার বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই পুরস্কারটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকারের নীরবতার কারণে এই পুরস্কার বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

কোনো ম্যাচ বা প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিক্স বা কোনো খেলোয়াড়কে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তার থেকে বিজ্ঞানীদের দেওয়া পুরস্কার কিছুটা আলাদা। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আয়োজিত কোনো প্রতিযোগিতায় ভালো খেলার জন্য সাধারণত কোনো ক্রীড়াবিদকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অন্যদিকে দীর্ঘ সময় ধরে বিজ্ঞানের ফিল্ডে কঠিন কাজের স্বীকৃতি হিসাবে বিজ্ঞানীদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীদের এই উল্লেখযোগ্য কাজগুলো বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে অগ্রসর করতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রের সাথে যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ থাকে, তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে এই পুরস্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী যদি গবেষণার বদলে অন্য পেশা বেছে নেন, সেখানে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবুও অনেক বিজ্ঞানী, কম আর্থিক সম্ভাবনা থাকলেও গবেষণার ক্ষেত্রটিকে আপন করে নেন। এই বছর যে ১২ জন পুরস্কার জিতে নিয়েছেন, তারা সবাই পুরুষ এবং তাদের মধ্যে ১১ জন কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অধিকাংশই ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনলজিতে রয়েছেন। যারা পুরস্কার জিতে নিয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে যোগ্য প্রাপক। তবে এর পাশাপাশি এটাও ঠিক যে স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোতেও অনেক মহিলা বা গবেষক রয়েছেন, তারাও নিজেদের কাজের স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। তাই পুরস্কারের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার বদলে এই ধরনের পুরস্কারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশেষত সরকারের তরফ থেকে একদিকে যখন বৈচিত্রের প্রতি অঙ্গীকার এবং সুবিধাভোগীদের বাইরে, সবার জন্য সুযোগ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য থেকে বোঝা যায় যে ব্যর্থতা এবং অনিশ্চয়তার অন্ধকার পেরিয়ে আলো দেখার জন্য ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ প্রদানের মধ্যেই রয়েছে মহান জয় এবং ঐতিহাসিক সাফল্যের চাবিকাঠি।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.