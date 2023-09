শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা

September 08, 2023 05:51 pm | Updated 06:13 pm IST

মায়ানমারে বর্তমানে চলতে থাকা হিংসা এবং সেখানে সেনা অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে তৈরি হওয়া সমস্যার মোকাবিলায় দুই পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হওয়া পাঁচ-পয়েন্টের ঐক্যমত বাস্তবায়নের ব্যর্থতার জেরে অবশেষে জুনটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ১০ সদস্যের ‘অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশন্স’ (আসিয়ান)। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে মায়ানমারের সেনা ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়। তারপর থেকেই দেশটিতে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। আসিয়ান প্ল্যানের অধীনে, ২০২১ সালের এপ্রিলে জুন্টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা হিংসা বন্ধ করবে এবং সবাইকে নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনায় বসবে। যদিও বাস্তবে তেমনটা হয়নি। তারা ঐকম্যতের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই চলেছে। আসিয়ানের তরফ থেকে মায়ানমারের সেনা কর্তাদের উপর চাপ তৈরি করা হয়। তাদের ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলে, তাদেরকে বিরক্ত করা হয়নি। তবে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আসিয়ানের বার্ষিক সম্মেলনের পর যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে একটু কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আসিয়ানের তরফ থেকে মায়ানমারে চলতে থাকা নিরবচ্ছিন্ন হিংসার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সেই সাথে সেদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সরাসরি অনুরোধ করে বলা হয়েছে, তারা যেন সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে আক্রমণ চালানোর মতো ঘটনা বন্ধ করে। ২০২৬ সালে আসিয়ানের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল মায়ানমারের। যদিও আপাতত তা অনুমোদন করা হচ্ছে না। তার বদলে সংগঠনটির সভাপতিত্ব করবে ফিলিপিন্স, তার কারণ ইংরেজি নামের অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী আসিয়ানের সভাপতিত্ব বদলায়। যার মানে, এবার মায়ানমারকে সভাপতিত্ব করার সুযোগ পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

মায়ানমারের সেনা আগে সেদেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিল। যদিও এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন গৃহযুদ্ধে এবার বিপাকে পড়েছে মায়ানমারের সেনা। তাদের ওপর বিশাল চাপ তৈরি হয়েছে। সেদেশের বিরোধী রাজনৈতিক শিবির এবং সেনা, যৌথ উদ্যোগে ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি) গড়ে তুলেছে। এই উদ্যোগে হাত মিলিয়েছে সেদেশের বেশ কিছু জনজাতিগত বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী। তারা এখন জুন্টার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। যদিও অধিকাংশ জনবহুল এলাকায় সেনা এখনও নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, তবে এর জন্য তাদেরকে বিশাল মূল্য চোকাতে হচ্ছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধানকারীদের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, মায়ানমারের সেনা যুদ্ধাপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। তারা গণহারে খুন এবং যৌন হিংসা চালাচ্ছে। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা সংঘাতের জেরে ১৮ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ চরম সঙ্কটে পড়েছেন। ঘর ছাড়া হয়েছেন দুই মিলিয়ন লোকজন। বিদ্রোহ ঘোষণাকারী এবং সাধারণ নাগরিকের ওপর নির্বিচারে হামলা চালিয়ে সেনা বেশ কয়েক হাজার মানুষ হত্যা করেছে। তবে এরকম নজিরবিহীন হিংসা চালানোর পরেও তারা বিক্ষোভ দমন করতে পারছে না। নিরবচ্ছিন হিংসার জেরে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আগস্ট মাসে মায়ানমারের সেনার তীব্র নিন্দা করেছে। এবার আসিয়ানও কড়া অবস্থান নেওয়ার ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জোর করে ক্ষমতা দখল করা সেনা ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। তাদের পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। দেশের ভিতরে এখনও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আসিয়ানের নেওয়া কড়া অবস্থানের কোনো উল্লেখোগ্য প্রভাব দেখা যাবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে পরিণাম যাই হোক না কেন, হিংসা বন্ধ করতে এবং আলোচনা শুরু করার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে মায়ানমারের সেনা কর্তাদের উপর চাপ তৈরি করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। মায়ানমারে যে একাধিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করার একমাত্র রাস্তা হলো একটি বৈধ, দায়িত্বপূর্ণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া।

