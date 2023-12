December 13, 2023 09:30 am | Updated 09:30 am IST

১২ বছরের বেশি বয়সীদের সিকলে সেল রোগ এবং বিটা থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসার জন্য কাসগেভি, জিন থেরাপি যুক্তরাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অনুমোদন করার এক মাসেরও কম সময় পর, ১২ বছরের বেশি বয়সী, সিকল সেল রোগ আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ দুটি জিন থেরাপি, যথাক্রমে কাসগেভি এবং লিফজেনিয়া, অনুমোদন করেছে। বিটা থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসার জন্য কাসগেভি জিন থেরাপি অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে নেওয়া হবে বলে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তগুলো রোগের চিকিৎসা করতে CRISPR-Cas9 টুল ব্যবহার করা জিন থেরাপির সূচনা করবে, যা এতদিন শুধুমাত্র বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মাধ্যমে নিরাময় করা সম্ভব হয়ে উঠত। স্বাস্থ্যকর সংস্করণের নকল করা হিমোগ্লোবিনের জন্য ব্লাড স্টেম কোষে একটি নতুন জিনের পরিচয় করিয়ে দিতে একটি ভেক্টর হিসাবে লিফজেনিয়া একটি অকেজো লেন্টিভাইরাস ব্যবহার করে। অন্যদিকে ব্লাড সেলে ফিটাল হিমোগ্লোবিন উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া একটি নির্দিষ্ট জিনকে (BCL11A) বন্ধ করার জন্য কাসগেভি CRISPR-Cas9-এর জিন-এডিটিং টুল ব্যবহার করে। প্রায় ১০% প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে এখনও ফিটাল হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন হয়ে চলেছে, অন্যদিকে, বাকিদের মধ্যে ফিটাল হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে BCL11A জিন বাধা সৃষ্টি করে। BCL11A জিন বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে, প্রস্তুত করা ফিটাল হিমোগ্লোবিন, যা প্রাপ্তবয়স্কদের হিমোগ্লোবিনের মধ্যে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে না, তা সিকল-সেল রোগ বা বিটা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের চিকিৎসা করতে সাহায্য করে। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায়, ২৯ জনের মধ্যে ২৮ জন সিকল-সেল রোগ আক্রান্ত রোগী, যারা কাসগেভি জিন থেরাপি গ্রহণ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এক বছরের জন্য রোগটির প্রভাব দুর্বল হতে থাকে; বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে, ৪২ জনের মধ্যে ৩৯ জন রোগীর এক বছরের জন্য ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন হয়নি এবং বাকি তিন জনের ক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজনীয়তা ৭০%-এরও বেশি হ্রাস পায়। লিফজেনিয়ার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ক্ষেত্রে, ৩২ জনের মধ্যে ৩০ জন সিকল সেল রোগ আক্রান্তরা সিকল সেলের কারণে হওয়া গুরুতর ব্লকড ব্লাড ফ্লোয়ের শিকার হননি, অন্যদিকে ৩২ জনের মধ্যে ২৮ জন রোগীর, ট্রান্সফিউশনের ছয় থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত কোনো ব্লকড ব্লাড ফ্লোয়ের সমস্যা হয়নি।

যেহেতু উভয় জিন থেরাপিতে জিন এডিটিংয়ের জন্য রোগীর নিজস্ব ব্লাড সেল ব্যবহার করা হয়, তাই বিশাল সংখ্যক রোগীকে এই পদ্ধতি দ্বারা উপশম প্রদান করা যেতে পারে, তার কারণ এই চিকিৎসায় ম্যাচিং বোন ম্যারো দাতার উপর নির্ভর করতে হয় না। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। অনেকটা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু হাসপাতাল রোগীর ব্লাড স্টেম সেল বের করতে পারবে এবং সেগুলো ইঞ্জেক্ট করার আগে, স্টেম সেলে জেনেটিক এডিটিং টুল ব্যবহার করতে পারবে, তাই সুবিধাভোগীর সংখ্যা সীমিত হয়ে যাবে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে খুবই অল্প সংখ্যক রোগীর উপর এবং কম সময়ের জন্য মূল্যায়ন করা হয়, তাই সেগুলোর নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতার ব্যাপারে বাস্তব দুনিয়ার ডেটার মাধ্যমে অনবরত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব রয়েছে: অনাকাঙ্খিত জেনেটিক মডিফিকেশনের সম্ভাবনা এবং সেগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া একটি বাস্তবিক ঘটনা, যখন CRISPR–Cas9 টুল ব্যবহার করা হয়।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.