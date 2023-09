পরিচয়ের ব্যথা

September 27, 2023 11:07 am | Updated 11:07 am IST

“ডিসেন্ট্রালাইজড ফিনান্স অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যাসেট”, আপাত নিরীহ এই শিরোনামের একটি রিপোর্ট গত শনিবার মুডিজ ইনভেস্টর্স সার্ভিস নামে একটি সংস্থা প্রকাশ করেছে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি গ্লোবাল রেটিং প্রদানকারী হিসাবে পরিচিত। তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে দেশের জনগণ, আধারের জন্য ভারতের উচ্চাভিলাষী ডিজিটাল আইডেন্টিফিকেশন (আইডি) প্রোগ্রামের ব্যাপারে বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য তুলে ধরা হয়েছে। একশো কোটিরও বেশি জনগণের বায়োমেট্রিক এবং ডেমোগ্রাফিক বিশদ সহ বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল আইডি প্রোগ্রাম হিসাবে আধার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে আন্তর্জাতিক সংগঠনটির তরফ থেকে আধারের মতো “সেন্ট্রালাইজড” ডিজিটাল আইডি সিস্টেমের নিরপত্তা এবং গোপনীয়তা নিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে একটি সত্তা থেকেই পরিচয় শনাক্তকরণ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মুডিজ সংস্থাটি ডিসেন্ট্রালাইজড আইডি সিস্টেমের পক্ষপাতী। তার কারণ এই ব্যবস্থায় ইউজাররা নিজেদের ডেটা আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পরিচয় যাচাই করার জন্য আধারের বায়োমেট্রিক-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার ব্যাপারেও সংস্থার তরফে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, “এই সিস্টেমে অনেক সময় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং উষ্ণ, আর্দ্রতাপূর্ণ জলবায়ুতে বিশেষত দিনমজুরদের জন্য বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।” ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের শাসনকালে আধার চালু করা হয়। তখন থেকেই এটি নিয়ে নানা উদ্বেগ দেখা দেয়। তার মধ্যে আবার বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার মহত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়েমন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্টের (মনরেগা) অধীনে সমস্ত পেমেন্ট আধার-ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেমে পরিবর্তন করার জন্য জোর দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আধার নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

আধার নিয়ে প্রথমে কিছু দ্বিধার পর এটির ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট খোলা, টেলিফোন কানেকশন নেওয়া এবং ট্যাক্স দাখিল করার মতো কাজকর্ম এবং গরীবদের প্রায় সমস্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য ১২-ডিজিটের নম্বরটি বর্তমান সরকারের অধীনে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। বেসিক সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং মোবাইল ফোনের কানেকশন অ্যাক্সেস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করার ফলে অবশ্যই জনকল্যাণমূলক নানা প্রকল্পের টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং মাঝে থাকা দালালকে বা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি, আধার না থাকায় অত্যাবশ্যক সেবা থেকে লোকজনের বঞ্চিত হওয়া কিংবা দিনমজুর অথবা প্রবীণ নাগরিকদের নিজেদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং রেটিনা স্ক্যান কনফার্ম করতে সমস্যা হওয়ার মতো নজিরও রয়েছে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অব ইন্ডিয়া গত বছর ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)-এর অডিট প্রকাশ করেছে। সেখানে নথিভুক্তি প্রক্রিয়ায় ত্রুটি সহ গোপনীয়তা এবং ডেটা সুরক্ষায় ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর ত্রুটির ফলে নকল এবং ত্রুটিপূর্ণ বায়োমেট্রিক তৈরি হচ্ছে বলেও জানানো হয়। জি-২০ এবং এই গোষ্ঠীর বাইরের দেশগুলোতে সার্ভিস ডেলিভারির একটি উপায় হিসাবে আধারের ভিতের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোর মতো একটি সিস্টেম তৈরি করতে ভারত জোর দিচ্ছে। চার বছর পর গত মাসে ইউআইডিএআইয়ের একজন পার্ট-টাইম প্রধান নিয়োগ করা হয়েছে। এই অবস্থায় ভোটার তালিকা, প্রাইভেট এন্টিটি বা মনরেগা পেমেন্ট, এরকম ক্ষেত্রগুলোতে আধার লিঙ্ক করার কাজ বাস্তবায়ন করার আগে সরকারের উচিত আধার প্রোগ্রামের ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ মতামত নেওয়া এবং ত্রুটি সংশোধনের উপায় খুঁজে বের করা।

