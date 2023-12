আর একটি সুযোগ

December 25, 2023 12:03 pm | Updated 12:03 pm IST

ADVERTISEMENT

নতুন করে বেছে নেওয়া রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়াকে (ডব্লুএফআই) রবিবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক সাসপেন্ড করে দিয়েছে। প্রায় এক বছর ধরে চলতে থাকা ভারতীয় কুস্তির ক্ষেত্রে এটি ফের একটি নাটকীয় পরিবর্তন বলা যায়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে অলিম্পিক পদকজয়ী সাক্ষী মালিক এবং বজরং পুনিয়া, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ মেডেলজয়ী ভিনেশ ফোগাট ডব্লুএফআই প্রেসিডেন্ট ব্রিজভুষণ শরণ সিংয় এবং ফেডারেশনের কোচদের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ তোলেন। পরে ভারতীয় জনতা পার্টির এই সাংসদ ফেডারেশনের দায়িত্ব ছাড়তে বাধ্য হন এবং দিল্লি পুলিশ তার বিরুদ্ধে পিছু নেওয়া এবং হেনস্থা সহ অপরাধের জন্য চার্জ পেশ করে। তবে গত বৃহস্পতিবার, তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত সঞ্জয় সিংকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৫টি পোস্টের মধ্যে ১৩টিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শুধু সঞ্জয় এবং তার সহকর্মী ব্রিজভুষণের ঘনিষ্ঠদের নির্বাচিত হওয়াই নয়, এর পাশাপাশি একজন মহিলাকেও বেছে নেওয়া হয়নি। ব্রিজভুষণকে নিজের বাড়ির বাইরেই অনেক ফুলের মালা পরা অবস্থায় সঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই বাড়ি থেকেও ডব্লুএফআই অফিসের কাজ হয় — এবং এই দুজন যেভাবে ভিক্টরি সাইন দেখাচ্ছিলেন, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আদতে কার হাতে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ। কুস্তিগীরদের মধ্যে এতটাই হতাশা তৈরি হয়েছিল যে অশ্রুসিক্ত সাক্ষী তার অবসর ঘোষণা করেন, অন্যদিকে ভিনেশ সতর্কতা জারি করে বলেন, বর্তমান পরিবেশে কোনো মহিলাই কুস্তিকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারবেন না। শুক্রবার বজরং প্রতিবাদ হিসাবে নিজের পদ্মশ্রী পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার যে শেষ পর্যন্ত সরকারকে বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। এছাড়া সঞ্জয়ের তরফ থেকে তাড়াহুড়ো করে এবং একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা মন্ত্রক উল্লেখ করেছে, যেখানে তিনি, ডব্লুএফআইয়ের সংবিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে, সেক্রেটারি জেনারেল (প্রেম চাঁদ লোচাব)-কে অবগত না করেই টুর্নামেন্ট পুনরায় চালু করার ব্যাপারে ঘোষণা করেছিলেন। লোচাব হলেন দুজন ডব্লুএফআই অফিস কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন, যিনি ব্রিজভুষণের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। আর একটি কারণ হলো প্রাক্তন অফিস কর্মকর্তাদের বাসস্থান থেকে ফেডারেশনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা, এই বাসস্থানগুলোতেই খেলোয়াড়দের যৌন হেনস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতে ক্রীড়া প্রশাসনে যে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে, তা এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ভারত এখন ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের ঔজ্জ্বল্য তুলে ধরছে। তবে যে আমলাতন্ত্র খেলা চালায়, এখনও তাদের মধ্যে তাঁবেদারি রাজনীতির অভ্যাস রয়েছে। এটাও ভালো নয় যে নামী অ্যাথলিট, যারা ক্ষমতার চূড়ায় বসে রয়েছেন, তাদের অধিকাংশই নিজেদের অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক প্রভুদের কথা শুনে চলেন। কুস্তির ক্ষেত্রে, পি.টি উষার নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে শুরুর দিকের প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ কিছু বলতে দেখা যায়নি এবং কিংবদন্তী ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত অ্যাথলিট কমিশনও এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছিল। ব্রিজভুষণের এতটাই ক্ষমতা যে ভারতের মুখ্য বিচারপতির হস্তক্ষেপের পরেই ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট দায়ের করা হয়। এখনও এই আবর্জনা পরিষ্কার করে সংস্কার নিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তদনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.