June 24, 2023 09:18 am

মার্কিন সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে স্বাগত জানানোর আয়োজনে কোনো খামতি রাখছে না ওয়াশিংটন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে রেড কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেনের বিশ্বাস, ভারত-মার্কিন পার্টনারশিপটি একবিংশ শতাব্দীতে নজির সৃষ্টিকারী একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হয়ে উঠবে। এর আগে, বারাক ওবামার আমলে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেন একই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন। ২০০৯ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে স্বাগত জানাতে আয়োজন করা নৈশভোজে একই কথা বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ভারত-মার্কিন গাঁটছড়াকে তিনি একবিংশ শতাব্দীর নজির সৃষ্টিকারী সম্পর্ক হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। এই শতকের প্রথম দুই দশক ধরে দুই দেশের সম্পর্ক যে ধীরে ধীরে মজবুত হয়েছে, সেটাও তার পর্যবেক্ষণে ফুটে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদির প্রথম মার্কিন সফর, দুই দেশের সম্পর্কের পূজারীদেরকে হতাশ করেনি। দুই দেশই অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা, সেমিকন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ এবং কোয়ান্টাম ও অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং এবং এআইতে পার্টনারশিপের ব্যাপারে নতুন চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। যৌথ উদ্যোগে ভারতে জেট ইঞ্জিন তৈরি করার ব্যাপারে চুক্তি হয়এছে। হোয়াইট হাউস এই উদ্যোগকে যুগান্তকারী বলে তকমা দিয়েছে। এর ফলে অবিশ্বাস্য পর্যায়ের প্রযুক্তি ট্রান্সফার করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলোর জন্য ১১টি দেশের মিনারেল সিকিউরিটি পার্টনারশিপে এবং গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তি, বিশেষত দূষণহীন শক্তির ব্যাপারে সহযোগিতামূলক উদ্যোগে ভারত যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিনের একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে। আগামীতে এই প্রসঙ্গে ভারতের সহযোগিতার উদ্যোগ আরও মজবুত হবে। মহাকাশ গবেষণা এবং হিউম্যান স্পেসফ্লাইটের জন্য নাসা-ইসরো পার্টনারশিপের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ২৭টি দেশের আর্টেমিস অ্যাকর্ডে ভারত স্বাক্ষর করবে। এই উদ্যোগটি আগামীতে ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত উচ্চাকাঙ্খাকে আরও মজবুত করে তুলবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যে সব ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলো আপাতত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রাশিয়ার ব্যাপারে নীতি, চিনের সাথে বিরোধের মতো বিষয়গুলোতে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির মধ্যে মতের মিল নেই। এর পাশাপাশি আরও এমন একটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সহজ ছিল না। ভারতে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের ৭৫ জন সদস্য সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই মর্মে তারা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে একটা চিঠিও পাঠিয়েছেন। কিছু অতি উদার ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতা কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মোদির ভাষণ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঠিক একই দিনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একটি ইন্টারভিউতে ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে যে নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলেছেন, তা উড়িয়ে দেওয়া বেশ কঠিন। যদিও পরে, বাইডেনের সাথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার মতো একটি বিরল মুহূর্তে মোদি এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। ভারতে বিরোধী মতামতকে দমন করা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা মোদি অস্বীকার করেছেন। ভারতে অধিকার সংক্রান্ত যে সমস্যা বা বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক কোনো বিষয় নয়। বাইডেন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের এই অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে তার কিছু বলার নেই। তবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে যে উদ্বেগ রয়েছে, তা দূর করার জন্য, মোদি ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন এবং “যে দেশে মানবিক মূল্যবোধ এবং মানবিকতা নেই, তাকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা যায় না”, নিজের এই বিশ্বাসকেও তিনি জোরালো করতে পারেন।

