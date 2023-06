বৈমষ্য কমানো

June 24, 2023 09:26 am | Updated 09:26 am IST

লিঙ্গগত সমতা মূল্যায়নকারী, ‘জেন্ডার রিপোর্ট ২০২৩’-এ ভারত গত বছরের তুলনায় আট ধাপ ওপরের দিকে উঠেছে। এবারের ক্রমতালিকায় ১৪৬টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ১২৭ নম্বরে। গতবারের তুলনায় উন্নতি হয়েছে হয়েছে ঠিকই, লিঙ্গগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে আগের থেকে ৬৪.৩% গ্যাপ কমেছে, তবে সামগ্রিকভাবে খুশি হওয়ার মতো কারণ নেই। মোট চারটি মূল মাপকাঠির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এগুলো হলো অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুযোগ; শিক্ষাগত প্রাপ্তি; স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকা; রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এই প্রতিটি মাপকাঠিতেই ভারতকে আরও উন্নত হতে হবে, যাতে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের এক তৃতীয়াংশ জনগণ অর্থনীতিতে, সমাজের অগ্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের অবদান রাখতে পারেন। শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান খারাপ নয়। ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনীর পর তৃণমূল স্তরে প্রচেষ্টার সৌজন্যে, স্থানীয় প্রশাসনে মহিলাদের ৪০% এরও বেশি প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তবে, রিপোর্টে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, পার্লামেন্টে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার মাত্র ১৫.১%, “২০০৬ সালের প্রারম্ভিক এডিশনের পর এটি ভারতের জন্য সর্বোচ্চ”। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা মহিলাদের সংক্ষণ বিল নিয়ে পার্লামেন্টের এবার তৎপর হওয়ার সময়। ১৯৯৬ সালে এই বিল পেশ করা হয়েছিল। এই বিলে লোকসভায় এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলোতে ৩৩% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি কোন জায়গায় রয়েছে, তা বোঝার জন্য এটি দেখুন: ১৯৬৩ সালে একটি রাজ্যের মর্যাদা পাওয়া নাগাল্যান্ডে, ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে মহিলা বিধায়কের সংখ্যা মাত্র দুই।

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুযোগের মাপকাঠির ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমান অ্যাক্সেস প্রদান করার ব্যাপারে ভারত ক্রমতালিকায় প্রায় তলানির দিকে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ৪০% এরও কম। অন্যদিকে পারিশ্রমিক এবং রোজগারের ক্ষেত্রে একটু উন্নতি হয়েছে। তবে সিনিয়র পজিশন এবং টেকনিক্যাল ভূমিকায় মহিলাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ভারতের পারফরমেন্সের আর একটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো ‘স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকা’ সংক্রান্ত মাপকাঠি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্লথ গতিতে অগ্রগতির পর জন্মের সময় লিঙ্গগত অনুপাতের উন্নতির জেরে সমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল এবং কলেজের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষালাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়াও প্রয়োজন। মহিলারা নিজেদের বাড়িতে অনেক কাজ করেন, যদিও তার জন্য টাকা রোজগার করতে পারেন না। বাড়িতে এত কাজ করার পর, তাদের কাছে বাইরে অন্য কাজ করে টাকা রোজগার করার মতো সময় থাকে না বা উদ্যম থাকে না। মেয়েদেরকে কর্মসংস্থান-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করলে, আপনা-আপনি তাদের জীবনের উন্নতি হবে। তারা পুষ্টির সুযোগ প্রাপ্তি ছাড়াও কম বয়সে বিয়ে এবং তা থেকে মা ও শিশুর অস্বাস্থ্যকর শারীরিক অবস্থার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। জীবন যে কতটা ঠুনকো হতে পারে, সাম্প্রতিক মহামারি আমাদেরকে তা ফের একবার দেখিয়ে দিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি মহিলাদের জন্য বেশি কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাদের মজুরি কমতে শুরু করে। এর জেরে পরিবারের রোজগারও কমে যায়। মহিলারা কাজ বা চাকরি পেলেও, তাদেরকে পুরুষতান্ত্রিক রীতি-নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে হয়। অনেক সময় তাদেরকে নিজেদের সুরক্ষা নিয়েও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে লিঙ্গগত বৈষম্য হ্রাস করার টার্গেট ধাক্কা খেয়েছে। তবে এই গ্যাপ কমানোর জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

