তাপপ্রবাহ এবং রাজ্যের অবস্থা

June 22, 2023 11:52 am | Updated June 23, 2023 08:53 am IST

উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে চলতে মারাত্মক তাপপ্রবাহ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার। সেখান থেকে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই মৃত্যুগুলোর পেছনে প্রবল গরমকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করার পর একটি স্থানীয় সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর ময়দানে নেমে, সরাসরি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে গিয়েছিল রাজ্য সরকার নিয়োজিত একটি টিম। সেই টিমের এক সদস্য পরে সাংবাদিকদের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, তাপপ্রবাহের কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন। তার কারণ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে তাপপ্রবাহের তীব্রতা বেশি নয়। সদস্যটির মন্তব্য আমাদের সঠিক সময় ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছে যে, গরমের অর্ধেক অংশ হলো তাপপ্রবাহ। বাকি অর্ধেক অংশ হলো শোচনীয় পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা। বালিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হতে পারে, তার কারণ টিমের পক্ষ থেকে দূষিত জলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অথবা স্থানীয় লোকজন নিজেদেরকে গরমের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। কোনো ব্যক্তির কাছে গরম কতটা মারাত্মক হবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধারণ কল্যাণ, আবহাওয়ার সাথে মানিয়ের নেওয়ার ক্ষমতা, শারীরিক পরিশ্রম, কোমর্বিডিটি, লোকেশন, আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং গরমের কতা সংস্পর্শে এসেছেন, তার ওপর নির্ভর করে। তবে এই সমস্ত জটিল হিসাবকে দূরে সরিয়ে রেখে, এই ধরনের জলবায়ু সংক্রান্ত সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে আমরা অনেক সচেতন হতে পারি এবং রিসোর্স কাজে লাগাতে পারি। ভারতে এই ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও বাড়বে। চরম আবহাওয়ার মোকাবিলা করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রবল গরমে মানুষ কেন অসুস্থ হয়, এই বিষয়টা বুঝতে হবে। আমাদের শরীর যখন যত তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে, তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে না, তখন একটা গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, জাতপাত এবং লিঙ্গগত পরিচয় ভিত্তিক সীমাবদ্ধতা মেনে চলা অথবা হাসপাতালের গাদাগাদি ভিড়ের কারণেও এটি হতে পারে। যে সুবিধাগুলো এই চরম পরিস্থিতি থেকে রেহাই দিতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে পানীয় জলের অ্যাক্সেস, ইন্ডোর ভেন্টিলেশন, হেলথ কেয়ার, কাজের মধ্যে নিয়মিত বিরতি এবং পারিশ্রমিক হ্রাস পাওয়ার হাত থেকে সুরক্ষা। কোনো ব্যক্তি যদি তাপপ্রবাহের মধ্যে মারা যান, তাহলে এই প্রশ্ন করলে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি এই সুবিধাগুলো পেয়েছিলেন কি না।

উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার যদি তাপপ্রবাহের মোকাবিলা করতে একটি উন্নত কৌশল তৈরি করতে চায়, তাহলে তাদেরকে তাপপ্রবাহ সংক্রান্ত সমস্ত মৃত্যু নথিভুক্ত করতে হবে, মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে মৃত্যুর কারণের মেডিকেল সার্টিফিকেটগুলো (এমসিসিডি) যেন ‘ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজেস অ্যান্ড রিলেটেড হেলথ প্রবলেমস’-এর সবচেয়ে সাম্প্রতিক সংশোধনীর যথাযথ কোড অনুসরণ করে এবং সেগুলো যেন ইস্যু করা হয়। এরপর রেজিস্টার জেনারেলের অফিসকে প্রত্যেক বছর এমসিসিডি ডেটা সংগ্রহ করার পর রিলিজ করতে হবে, যাতে স্বতন্ত্র গবেষণা করা যায় এবং নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট পাওয়া যায়, সরকারি সংখ্যা এবং প্রকৃত সংখ্যার মধ্যে বিবাদের জেরে সময় নষ্ট বন্ধ করা যায়। যদিও অফিসের তরফ থেকে ২০২১ এবং ২০২২-এর জন্য সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। ২০২০ সালের রিপোর্ট গত বছর আপলোড করা হয়েছিল। সেখানে বিহারে নথিভুক্ত মৃত্যুর মধ্যে মাত্র ৩.৪% ক্ষেত্রে এটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় আছে। তাপপ্রবাহের সময় যারা মারা যান, তারা সবাই যে গরমের কারণে মারা যান, এমনটা বলা যায় না। তবে বসবাসের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে, তবেই এটা বলা সম্ভব। যদি তা নিশ্চিত না করা যায়, গরমের মতো রাজ্যকেও সমানভাবে দোষ দিতে হবে।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.