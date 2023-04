জাতিগত অপরিহার্য়তা

April 20, 2023 11:52 am | Updated 11:52 am IST

জাতিগত জনগণনা, নৈতিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হলেও, সংরক্ষণের সুবিধা পৌঁছে জিতে সাহায্য করতে পারে

জাতিগত ভিত্তিতে জনসংখ্যা আপডেট করার দাবিতে অন্যদের সাথে কংগ্রেস পার্টি যোগ দেওয়ার পর মনে হচ্ছে, এই বিষয়টির ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একসুর তৈরি হয়েছে। একদিকে উত্তরে যখন দলগুলো সংরক্ষণ নিয়ে বদ্ধপরিকর – বিশেষত এসপি এবং আরজেডি – রোজগারের শর্তাবলী ব্যবহার করে “ফরওয়ার্ড” কাস্টের মধ্যে থাকা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল অংশকে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই দাবি করেছে, তখন অন্যদিকে কংগ্রেস নিজেদের জনসমর্থনের পরিধিকে আরও বাড়ানোর নতুন উদ্যোগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই বিষয়ে সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। ১৯৩১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে ১৯৮০ সালের মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এখনও পিছিয়ে থাকা জনজাতিকে শনাক্ত এবং ওবিসিদেরকে সংরক্ষণের আওতায় আনার বিষয়টি নির্ধারণ করার প্রেক্ষিতে বলতে হয় যে বর্তমানের সংরক্ষণের কোটাকে সাপোর্ট করতে বা মূল্যায়ন করতে অথবা তাদের দাবিগুলো যাচাই করে দেখতে ডেটা দেওয়ার জন্য একটি সামগ্রিক জনগণনার প্রয়োজন খুবই প্রাসঙ্গিক। এছাড়া এই ধরনের পদক্ষেপ পরিমাপযোগ্য ডেটার জন্য সুপ্রিমকোর্টকে জবাব দিতে সরকারের একটি লিগ্যাল ইম্প্যারেটিভ হয়ে উঠতে পারে। ২০১১ সালে সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং জাতিগত জনগণনাকে সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার মধ্যেই এটির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: সংগ্রহ করা ডেটা ক্ষীণতায় ভর্তি হওয়ায় তা ব্যবহার করার উপযোগী নয়। এখানে যে ডেটা রয়েছে তাতে বিভিন্ন ধরনের ৪৬ লক্ষ জাতি, উপজাতি, জাতি/বংশগত পদবী রেকর্ড করেছে। যথাযথভাবে গণনা জন্য ব্যবহার করার আগে এগুলোর উপযুক্ত, উপাদান ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমীক্ষাটি যেভাবে তাড়াহুড়ো করে, কনসেনসাস কমিশন এবং রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসকে সঠিকভাবে কাজে না লাগিয়ে পরিচালনা করা হয়েছে, তাতেও এটা সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে। একটি আরও সর্বাঙ্গীণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা জনগণনায় অংশগ্রহণকারীরা যে সব সেল্ফ-আইডেন্টিফায়েড গোষ্ঠীর নাম জানিয়েছেন, সেগুলোর মতো একই ধরনের এবং সমতুল সামাজিক গোষ্ঠীতে জাতি/উপ-জাতিদের নামগুলোর পর্যাপ্ত একত্রীকরণে সাহায্য করবে। প্রতিটি রাজ্যে ওবিসি/এসসি/এসটি তালিকা সাপেক্ষে এই গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করলে একটি উপযোগী ডেটাবেস তৈরি হবে, যা দশ বছর পর পর হওয়া এই জনগণনার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য সংগৃহীত সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক তথ্যের উপাদান ভিত্তিক বিশ্লেষণের কাজেও জোগাড় করা ডেটা এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যাবে। তবে সরকার ২০২১ সালের জনগণনা দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে দেওয়া এবং জাতিগত সংখ্যার তথ্য যোগ করার দাবি মেনে না নেওয়ার প্রেক্ষিতে আদৌ জাতিগত ভিত্তিতে একটি কার্যকর জনগণনা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জাতপাতহীন সমাজ তৈরির জন্য সংবিধানের নির্দেশ থাকাতে সুনির্দিষ্টভাবে জাতিগত পরিচয় শনাক্ত করার ক্ষেত্রেও ঝুঁকি আছে। তবুও জাতিগত ভিত্তিতে পরিচয় প্রতিষ্ঠার অনেক নজির আছে, তাই এরকম একটি জনগণনা নৈতিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকলেও, প্রকৃত অর্থে একটি জাতপাতহীন সমাজ গড়ে তোলার নীতিকে আদৌ বাস্তবায়ন না করে রোজগার সংক্রান্ত সুবিধা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদান করা, অতিসরল সংরক্ষণ কোটার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের যে সমস্যা আছে তা সমাধান করার জন্য এই ধরনের জনগণনা রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.