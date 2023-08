সত্তরের দশকের ছবি

August 10, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিতে হঠাৎ করে একটা পরিবর্তন করা হয়েছে। গত ৩ আগস্ট বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ল্যাপটপ, পার্সোনাল কম্পিউটার (পিসি), ট্যাবলেট ও সার্ভারের আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আমদানির জন্য লাইসেন্স সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোনো বিলম্ব ছাড়াই এই নয়া বিধি-নিষেধ কার্যকর হয়েছে। এর ফলে গোটা সাপ্লাই চেইনে (ট্রানজিটে থাকা শিপমেন্ট সহ) ব্যাঘাত ঘটেছে। উৎসবের মরসুমের আগে দাম বৃদ্ধি ও স্বল্পতার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। তবে সরকারের যুক্তি, সুরক্ষার কারণেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য, আমদানি করা ডিভাইসগুলো নজরদারির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঠিক যেমন মোবাইল ফোনের মধ্যে স্পাইঅয়্যার থাকতে পারে। এছাড়া এটি এই সামগ্রিক পরিস্থিতি আইটি হার্ডঅয়্যার প্রস্তুতকারীদেরকে ফের একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, তারা যেন প্রোডাকশান সম্পর্কিত ইনসেন্টিভ স্কিম ব্যবহার করে, ভারতে উৎপাদনের ঘাঁটি তৈরি করে, যে ব্যাপারে ইতোমধ্যে নতুন অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে জটিল পিসি সংক্রান্ত উপাদানের ভ্যালু চেইন রাতারাতি তৈরি করা যায় না। এছাড়া এটি ভারতের সফ্টঅয়্যার এবং আইটি সমর্থিত পরিষেবা রপ্তানিতে কীভাবে ধাক্কা দেবে, সেটি নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ক্ষোভের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সরকার পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছে। আপাতত এই বিধি-নিষেধের ওপর ১ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। তবে তার মধ্যে দ্রুতগতিতে লাইসেন্স অনুমোদন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতি “লাইসেন্স রাজ” যুগ ফিরিয়ে আনবে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমদানির লাইসেন্স প্রদান করা হবে বলে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা ভারতের আইটি ইন্ডাস্ট্রির একদম শুরুর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যা ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকজুড়ে শৃঙ্খলামুক্ত করা হয়। লাইসেন্স সংক্রান্ত যোগ্যতাশর্তের বিষয়টি যতক্ষণ না আরও স্পষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ ইন্ডাস্ট্রির প্লেয়ারদের মধ্যে উদ্বেগ থাকবে। লাইসেন্স পাওয়ার জন্য কি আমদানিকারীদেরকে অত্যাধুনিক ডিভাইস আমদানি করার যুক্তি দেখাতে হবে অথবা সফ্টঅয়্যার সংস্থাকে কি নতুন রপ্তানির অর্ডার অথবা নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত প্রমাণ দেখাতে হবে? ২০২২-২৩ বর্ষে পিসি এবং ট্যাবলেট আমদানি প্রায় ২৮% হ্রাস পেয়ে ৫.৩ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকেছিল। এই জিনিসগুলোর অধিকাংশই চিন থেকে আমদানি করা হয়। তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের ক্ষেত্রে সরকার শিপমেন্টগুলো যাচাই করার জন্য পরীক্ষার নীতি নির্ধারণ করতে পারে। যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তাবড় তাবড় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাথায় ভার্চুয়াল বন্দুক ঠেকালে তা অর্জন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তার কারণ এই সংস্থাগুলো বিশ্বের অন্যত্র আরও সহজে ব্যবসা করার বিকল্প খুঁজে নিতে পারে। এছাড়া ডিভাইসের বিকল্পে খরচ বৃদ্ধি বা সীমাবদ্ধতা তৈরি হলে তা ভারতের গ্রাহকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অনেক পরিবার ও ছোট ব্যবসার কাছে, এটা শুধুমাত্র ডিজিটাল বৈষম্য ঘোচানোর ব্যাপার নয়, তার পাশাপাশি ডিজিটাল ভারতে ক্রমশ আরও বেশি অনলাইন হয়ে যাওয়া সরকারি পরিষেবাগুলো অ্যাক্সেস করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। গেমিংয়ের বাজিতে ২৮% জিএসটি, ‘ডিরেগুলেটেড’ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের দামে স্থিতাবস্থা জারি করার মতো সাম্প্রতিক কিছু নীতির কথা মাথায় রেখে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে, এই সর্বশেষ পরিস্থিতি বিনিয়োগকারীদের জন্য মোটেও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের আশ্বাস দিচ্ছে না। অপ্রত্যাশিত নীতি, অত্যাধিক ট্যাক্স এবং আগের মতো সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করার মতো ব্যবস্থা ফিরে এলে তা ভারতের সংস্কারের গল্পের আকর্ষণ কেড়ে নিতে পারে।

