ক্ষীণ আবেদন

June 15, 2023

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি, গোপন নথিপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, তিনি সেগুলো ফেরত দিতেও রাজি ছিলেন না বলে অভিযোগ। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মোট ৩৭ দফা অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও তিনি একটি দফাকেও পাত্তা দিতে নারাজ। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি অপরাধী নন। ৩৭ দফা অভিযোগের মধ্যে ৩১টি গুপ্তচরবৃত্তি আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত। এগুলোর কিছু ধারাতে ২০ বছরের কারাদণ্ডের শাস্তির বিধানও রয়েছে। ফ্লোরিডার মায়ামিতে একটি আদালতে তার কাছ থেকে অভিযোগের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়। এই মামলায় নির্দিষ্ট কয়েকজন সাক্ষীর সাথে তিনি মামলা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে পারবেন না, এই শর্তে তাকে বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে মোট দ্বিতীয়বার কোনো মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হলো। এর আগে প্রাপ্তবয়স্কদের চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। এটি ফেডারেল ভোট প্রচার ফাইনান্স সংক্রান্ত আইন বিরোধী। তারপর ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি, গোপন ১০০টিরও বেশি নথিপত্র নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। গত আগস্ট মাসে ফ্লোরিডায় তার বাসভবন থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়। এই নথিপত্রগুলোর কয়েকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্র ক্ষমতা সম্পর্কিত বলে দাবি করা হয়েছে। প্রসিকিউটরদের মতে, ট্রাম্প এই ফাইলগুলো গোপনে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর এফবিআইয়ের তদন্তে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ষড়যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তাকে এই কাজে একজন সাহায্যও করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

এই দুটি মামলাকেই ট্রাম্প নিজের প্রচারের কাজে লাগিয়েছেন। এটা অবাক করার মতো কোনো বিষয় নয়। তিনি বার বার দাবি করেছেন, তার বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলা করা হয়েছে। ভিত্তিহীন তথ্য ব্যবহার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে ট্রাম্প দাবি করেছেন। তার অভিযোগের তীর মার্কিন প্রেসিডেন্ট তথা ডেমেক্র্যাট দলের নেতা জো বাইডেন এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনের ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী তথা প্রাক্তন সেক্রেটারি অব স্টেট হিলারি ক্লিন্টনের দিকে। এটা সত্যি যে ডেলওয়ারে বাইডেনের সাথে সংযোগ থাকা একটি সম্পত্তি থেকে ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট উদ্ধার করা হয়েছে। এমন কিছু ডকুমেন্ট যখন সেখানে পাওয়া যায়, তখন তিনি সেনেটর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বে ছিলেন। প্রাক্তন রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের ইন্ডিয়ানার বাড়ি থেকেও এরকম ডকুমেন্ট পাওয়া যায়। এই সম্ভাব্য নিয়ম লঙ্ঘনের কেসগুলোতে বর্তমান তদন্তের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে, রাজনৈতিক ইকোসিস্টেমকে দূষিত করার জন্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলো কাজে লাগানো হচ্ছে। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, রিপ্রোডাক্টিভ অধিকার এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সংস্কার নিয়ে ইতোমধ্যেই মার্কিন মুলুকের রাজনৈতিক ময়দান আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছে। জাতীয় ঋণের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি এবং অল্পের জন্য একটি ক্রেডিট রেটিং সংকট এড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয়ে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটদের একজোট হওয়ার মতো বিরল কিছু দৃশ্য ছাড়া, দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সম্মতির চূড়ান্ত অভাব দেখা দিয়েছে। কোভিড পরবর্তী অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য অনেক কাজ বাকি আছে। কোনো রাজনৈতিক নেতা অন্যায় করে থাকলে, আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সামনে নির্বাচন। তাই এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে সমস্ত দলকে চরমপন্থী মতামত বা ভাবনা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আমেরিকার সমস্ত নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করার ওপর নজর দিতে হবে।

