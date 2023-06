ঐক্যের বিশ্বাস

June 26, 2023 01:48 pm | Updated 01:48 pm IST

গত ২৩ জুন পাটনায় ১৫টি বিরোধী দলের নেতারা বৈঠক করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধে আরও ভালোভাবে নিজেদের প্রচার গড়ে তোলা। পাটনার এই বৈঠক, বিরোধীদের উদ্যোগে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বিরোধীদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে বিজেপি, এমন অভিযোগে আগেই তোলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিরোধী নেতারা এই বৈঠকের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন “একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতের পুনর্জন্মের” জন্য এটিকে “ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের রণহুঙ্কার” হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে আদতে এই বৈঠকে নানা সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং কোনো সাধারণ কৌশল তৈরি করার পরিবর্তে, বাস্তবে বিরোধী জোট নিয়ে জনসাধারণের ভাবনা বা মতামত কী, সেই দিকটি উপলব্ধ করার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সম্প্রতি কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। এই জয়টি বিরোধীদের ঐক্যের প্রচেষ্টার ওপর মিশ্র প্রভাব ফেলেছে। তেলেঙ্গানার ভারত রাষ্ট্র সমিতির মতো কিছু আঞ্চলিক দল এখন বিজেপির থেকে কংগ্রেসকে দেখে আরও বেশি ভয় পাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলো বলছে, প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে একটি করে কমন বা যৌথ প্রার্থী দাঁড় করানোর জন্য কংগ্রেস যেন সেই আসন খালি রাখে বা সহায়কের ভূমিকা পালন করে। বিরোধীদের ঐক্য গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা চলছে, তার সম্মুখভাগে রয়েছেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর প্রধান তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তবে বর্তমানে তার জনপ্রিয়তা বা বিশ্বাসযোগ্যতা সেরা জায়গায় নেই।

যে কোনো জোটের রসায়ন, তাদের পাটিগণিতের হিসাবের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, বিভিন্ন দল বা নেতৃত্ব একজোট হওয়ার মানেই এই নয় যে তাদের ভোটাররাও আপনা-আপনি একজোট হবেন। বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের তরফ থেকে যৌথভাবে একজন করে প্রার্থী জোগাড় করার কঠিন কাজটি করা যদি সম্ভবও হয়, তার মানে এই নয় যে বিরোধীরা নিশ্চিতভাবে জয়ী হবেন। সময়ের সাথে সাথে দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ভোটাররাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তন থেকে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন, কোন পদক্ষেপটির মধ্যে সুযোগ সন্ধানের উপাদান রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে একটি অন্যতম সেরা উদাহরণ হলো আম আদমি পার্টি (আপ)। এই দলটি বিরোধী নেতাদের নামে এক সময় খারাপ কথা বলেছে। তবে সেই দলই এখন নিজেদের ক্ষমতা বাঁচাতে বিরোধীদের সাহায্য চাইছে। বিভিন্ন মতাদর্শগত দৃঢ় বিশ্বাসকে একত্রিত করতে পারে, এরকম কিছু স্পষ্টবাদী নীতি থাকা প্রয়োজন। বিরোধীদেরকে একজোট করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সেই নীতি হতে পারে। তবে এখানেও আপের সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়টি একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। এছাড়া যে সব নেতার বিরুদ্ধে স্পষ্টতই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতা বা যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদের দোহাই দিয়ে রক্ষা করাটা জনসাধারণ ভালোভাবে নেবেন না। বিরোধীদের কোণঠাসা করতে বিজেপির কৌশল এবং তাদের অ্যাজেন্ড নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন। তবে এর পাশাপাশি বিরোধীরা যদি জনসমর্থন আদায় করতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের কাজকর্মের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া আগামী মাসগুলোতে তারা যে বিজেপির দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পারে, সেই ব্যাপারেও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

