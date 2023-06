অশুভ সংকেত

June 12, 2023 10:58 am | Updated 10:58 am IST

বিগত কয়েকদিন ধরে কোলাপুরের কিছু অংশে সংঘর্ষ হচ্ছে। এটি মহারাষ্ট্রের একটি উদ্বেগজনক ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে রাজ্যজুড়ে হওয়া ঘটনাগুলো থেকে পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ তৈরি এবং তা বজায় রাখার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এরকম অধিকাংশ ঘটনার সূত্রপাত তুচ্ছ কোনো কারণ থেকে হয়েছে। তবে তার প্রভাব দীর্ঘদিন থাকছে এবং তাতে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। এরকম সর্বশেষ যে গণ্ডগোলের ঘটনাটি ঘটেছে, তার পিছনে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া মেসেজ, যেখানে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এবং অষ্টাদশ শতকের মহীশূরের রাজা টিপু সুলতানের প্রশংসা করা হয়েছে। এই ঘটনায় চল্লিশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১৯ জুন পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশ বহাল থাকবে। গত ১৭ মার্চ কোলাপুরে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এর পাশাপাশি বীড়ে হত ৯ জুনের ঘটনাতেও এরকম আঁচ পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার অউরঙ্গাবাদের নাম পাল্টে ছত্রপতি সম্ভাজি নগর করেছিল। এই নাম পরিবর্তনের জেরে শহরে ৩০ সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। তাতে একজনের মৃত্যু হয়। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত ৩০ মার্চ মুম্বইয়ের মালাড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রার সময় উচ্চস্বরে মিউজিক চালানোকে কেন্দ্র করে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। ৪ এপ্রিল জলগাঁওতে একটি মসজিদের সামনে তারস্বরে মিউজিক চালানো নিয়েও গণ্ডগোলের খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রফেটের ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি উস্কানিমূলক পোস্টের জেরে, গত ১৩ মে আকোলাতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। উভয় গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক ভাংচুর চালানো হয়। ঘরবাড়ি, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত ঘটায় দুজন পুলিশ সহ অনেকে আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনায় ৩০০ জনের বেশি লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, একই দিনে নাসিকের ত্রিম্বাকেশ্বরে ভিন্ন ভাবধারায় বিশ্বাসী মুসলমানদের একটি মন্দিরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। ছত্রপতি শিবাজীকে সম্মান জানাতে আয়োজন করা শোভাযাত্রার সময়, গত ১৪ মে আহমেদনগরের শেভগাঁওতে গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় অনেকে আহত হয়েছিলেন। একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশ জারি করা হয়, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর জেরে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছিল। এরকম ব্যাপক হিংসার ঘটনাগুলোর আড়ালে ধর্মীয় বিভাজন তৈরির যে প্রচ্ছন্ন চেষ্টা চালানো হয়, তা অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও এই ধরনের ছোটখাটো হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং শিব সেনা শিন্ডের জোট সরকারের দিকে জোরালে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে কংগ্রেস-ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি-সেনা উদ্ধব গোষ্ঠীর জোট। ধর্মীয় মেরুকরণের আগুন লাগানো সহজ, তবে তা নেভানো খুবই কঠিন কাজ। মহারাষ্ট্রে যারা এই সমস্যা তৈরি করছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

