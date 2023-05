সিরিয়ার ঘরে ফেরা

আসাদের ওপর চাপ বজায় রাখার পাশাপাশি সিরিয়ার পুনর্গঠনে আরব বিশ্বকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে

May 10, 2023 12:46 pm | Updated May 11, 2023 12:01 am IST