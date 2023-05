আগের মতো ফের অকেজো

May 06, 2023 09:11 am | Updated 09:11 am IST

এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির নীতি পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংশোধন প্রয়োজন

ওয়াদিয়া গ্রুপের লো-কস্ট ক্যারিয়ার হিসাবে পরিচিত গো এয়ারলাইন্স ভারতের প্রথম ডোমেস্টিক এয়ারলাইন, কোভিড-১৯ মহামারির পর যাদের উড়ান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে এবং দেউলিয়া সংক্রান্ত সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বছর দুয়েকেরও কম সময় আগে 'গো ফার্স্ট' নাম দিয়ে তারা নিজেদেরকে রিব্র্যান্ড করেছিল। তখন সংস্থার সিইও কৌশিক খোনা বলেছিলেন, "গ্রাহকরাই আমাদের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার" এবং "...উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ওপর আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে", সেখানে সংস্থাটির উড়ান সেবা স্থগিত করার কথা যেভাবে ঘোষণা করা হলো, তা এক প্রকারের পরিহাস হয়ে উঠেছে। প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনির সরবরাহ করা "ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার" ওপর তারা দোষারোপ করেছে। সংস্থার দাবি, ঠিক এই কারণেই তাদের এয়ারবাস বিমানগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ইঞ্জিন সংক্রান্ত এই সমস্যাকে সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা বা প্রাসঙ্গিক কারণ বলা যেতে পারে। তবে তারও আগে থেকে, এমনকি মহামারি শুরু হওয়ার আগেই গো ফার্স্টের আর্থিক সমস্যা শুরু হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, সেটা এখানেও ফুটে উঠেছে। উচ্চ মূলধন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত খরচের প্রসঙ্গ মাথায় রেখে বলতে হয়, বাণিজ্যিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত কম মার্জিনে ব্যবসা করে। এর পাশাপাশি রয়েছে বাজার ধরার জন্য সস্তার নানা এয়ারলাইনের জেরে তৈরি হওয়া তীব্র প্রতিযোগিতা। গত দেড় দশক ধরে এমনটাই চলছে। এর ফলে এয়ারলাইন সেক্টরের ব্যালেন্স শিট বিস্তার করার জায়গা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং সংস্থাগুলো বিপদের সামনে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। SARS-CoV-2 ছড়িয়ে পড়ার মোকাবিলা করতে ২০২০ সালের মার্চে ঘোষণা করা লকডাউন এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত নানা বিধি-নিষেধ যদি সমস্ত কন্ট্যাক্ট ইন্টেনসিভ সেক্টরকে গভীর ধাক্কা দিয়েছে। তার ওপর ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গত বছর থেকে অপরিশোধীত তেলের দাম বৃদ্ধি, ডলারের প্রেক্ষিতে টাকার দাম কমে যাওয়ায় এভিয়েশন টার্বাইন ফুয়েলর (এটিএফ) দাম আকাশ ছুঁয়েছে। মহামারির সময় জারি করা ভ্রমণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর গত বছর থেকে এয়ার ট্রাভেলের চাহিদা আবার আগের মতো বৃদ্ধি পায়। তবে ততদিনে গো ফার্স্টের সমস্যা আরও গভীর হয়ে পড়ে। ইঞ্জিন সংক্রান্ত সমস্যার জেরে ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্থার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিমান আকাশে ডানা মেলতে পারেনি। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করার জন্য এবং বকেয়া ধারদেনায় মোরাটোরিয়াম বা সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করার জন্য এয়ারলাইন সংস্থাটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালে যাচ্ছে। যদিও বিমান ইজারা দেওয়া কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপের বিরোধীতা করেছে। বরং তারা চাইছেন বিমানগুলোর ডিরেজিস্ট্রেশন এবং রিপজেশন করা হোক। NCLT থেকে যে ফলাফলই পাওয়া যাক না কেন, এই সামগ্রিক পরিস্থিতি যেন ইন্ডাস্ট্রির দুর্বলতাগুলোকে আরও একবার তুলে ধরেছে। প্রায় একই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে স্পাইসজেট। সংস্থাটির বিমান ইজারাদাররা ভাড়ার টাকা না পাওয়ায় ইনসলভেন্সি ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হয়েছেন। সরকার জানে যে নানা সমস্যা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি করছে। এর মধ্যে রয়েছে এমন একটি ট্যাক্স পরিকাঠামো, যার কারণে এটিএফের চড়া দাম কমানো যায় না। এছাড়া মান্ধাতা আমলের রেগুলেটরি ব্যবস্থাও একটা সমস্যা। সমস্যায় জর্জরিত এয়ারলাইন সংস্থার বিমানগুলো যাতে আবার উড়তে পারে, তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

