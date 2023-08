August 04, 2023 10:42 am | Updated 10:42 am IST

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। প্রেম লুকানোর জন্য ঘুষ দেওয়া এবং সরকারি গোপন নথিপত্র অবৈধভাবে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার ঘটনায় আগেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। এবার তৃতীয় একটি অভিযোগ উঠল প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন জো বাইডেন। তবে এই নির্বাচনের ফলাফলে কারসাজি করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে যে মোট চারটি ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, এর মধ্যে রয়েছে জালিয়াতি করার জন্য ষড়যন্ত্র তৈরি করা, সাক্ষ্য দেওয়ায় কারসাজি করা, জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সরকারি কার্যক্রমে বাধা দেওয়া বা তা করার চেষ্টা। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তার সূত্রপাত ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি। সেদিন, আইন অনুযায়ী, নির্বাচনের ফলাফল সার্টিফাই করার জন্য আইন প্রণয়নকারীরা যখন ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে মিটিং করছিলেন, তখন ট্রাম্প বাইরে থাকা একদল উন্মত্ত জনতাকে সেখানে চড়াও হওয়ার জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। জনতার তাণ্ডবে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। কংগ্রেশনাল অফিস ও সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। কমপক্ষে 140 জন আইন বাস্তবায়নকারী অফিসার জম হন। ন্যায়বিচার বিভাগের তদন্তে ১,০০০ জনেরও বেশি লোকজনকে গ্রেফতার ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত বিল্ডিংয়ে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগের পাশাপাশি, ২০২০ সালে জর্জিয়া রাজ্যের নির্বাচনে নিজের পরাজিত হওয়ার ফলাফল পরিবর্তন করার চেষ্টার অভিযোগও এই মাসে দাখিল করা হতে পারে।

যদিও ট্রাম্প নিজস্ব মেজাজেই রয়েছেন। তিনি সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। উল্টে তিনি এই অভিযোগগুলোকে বাইডেনের হোয়াইট হাউসের দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি এবং ব্যর্থতার প্রমাণ বলে দাবি করেছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তার আইনজীবীরাও আক্রমণের পথে হাঁটছেন। তারা বলেছেন, এই প্রথমবার ‘ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট’ বা ‘প্রথম চুক্তিকে’ অপরাধে পর্যবসিত করা হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন চক্র যত এগিয়ে আসছে, সেদেশের রাজনীতিতে ততই সমীকরণের বদল ঘটছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প কমপক্ষে ১৪ জন রিপাবলিকান প্রার্থীকে একজোট করে নির্বাচনের জন্য তাদেরকে দলের মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি বা তার বেশি অভিযোগ যদি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়েও যায়, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এমন কোনো সংস্থান নেই, যা দিয়ে তাকে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিযোগিতায় নামা থেকে আটকানো যাবে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে নানা জল্পনা করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন সে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া কোনো প্রেসিডেন্ট অথবা জেল থেকেই প্রেসিডেন্ট দেশ শাসন করবেন। বা এমনও হতে পারে একজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় বসার পর সেই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মামলাগুলোকেই, সেগুলোকেই খারিজ করে দিলেন। অর্থনীতি, রিপ্রোডাক্টিভ এবং অসামরিক অধিকার, বিদেশ নীতি সহ আরও নানা বিষয়ে সরকারের ভূমিকা সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা আড়াআড়ি অবস্থানে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিয়ে অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এই সমীকরণও সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। গভীর সংঘাতপূর্ণ এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রটিতে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মৌলিক বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যতিক্রমবাদ অতীতের একটি বিষয়ে পরিণত হবে।

