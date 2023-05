স্ট্র্যাটেজিক টাইমআউট

May 05, 2023 10:26 am | Updated 11:10 am IST

বিলকিস বানো মামলায় দোষী সাব্যস্তরা বিলম্বকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন

এটা বেশ উদ্বেগজনক ব্যাপার যে একজন বিচারপতি বাধ্য হয়ে বলছেন, তাঁর বেঞ্চ এড়ানোর জন্য, বিলকিস বানো মামলায় দোষী সাব্যস্তরা নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রসঙ্গত, এই মামলায় দোষী সাব্যস্তদেরকে গত বছর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। মিস বানো যে এই মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন দাখিল করেছেন, সেই সংক্রান্ত নোটিশ তাদেরকে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন দোষী সাব্যস্তদের মধ্যে কয়েকজন। তারা এই মামলা মুলতুবি করার আবেদনও করেছেন। তারই জবাবে বিচারপতি কে.এম. যোশেফ বলেছেন, বিষয়টা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তাঁর বেঞ্চ এড়িয়া যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টির চূড়ান্ত শুনানির জন্য তালিকাভুক্তির দিনই এই অনুরোধ করা হয়েছে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে দোষী সাব্যস্তকে যথাযথ উপায়ে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে শুনানির ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। তবে অন্য কোনো তির্যক উদ্দেশ্যের জন্য যদি এই দাবি করা হয়ে থাকে, তখন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। সব শেষে, এই মাসে বিচারপতি যোশেফের শেষ কার্যদিবসের পর, বেঞ্চের তরফ থেকে জুলাই পর্যন্ত এই শুনানি স্থগিত করা হয়। ২০০২ সালে গুজরাটে গণহত্যার সময় মহিলাদেরকে গণধর্ষণ এবং একাধিক হত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মোট ১১ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কীভাবে তাদের শাস্তি মকুব করে মুক্তি দেওয়া হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পরে জানা গিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের মুক্তিতে সম্মতি জানিয়েছিল। বিচারপতি যোশেফ আগের একটি শুনানিতে প্রয়োজনীয় ফাইল দেখে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতেই তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। যদিও নির্ধারিত দিনে সেই ফাইলগুলো পেশ করা হয়নি, তবে কেন্দ্রের তরফে নিযুক্ত কৌঁসুলি জানিয়েছিলেন, ফাইল পেশ করার জন্য উভয় সরকার অর্ডারের রিভিউ চাইতে পারে। তবে সর্বশেষ শুনানিতে, সলিসিটর জেনারেল রেকর্ডগুলো পেশ করতে সম্মত হয়েছেন। অন্য বেঞ্চে যদি এই মামলার শুনানি হতো, তাহলে ফলাফল অন্য রকম হতো কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে সরকার পক্ষের দিক থেকে দোষী সাব্যস্তদের ওপর যে প্রভাব রয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। এমনকি কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলগুলোর দিক থেকেও তারা জোরদার সাপোর্ট পাচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের এই নির্দেশেই তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। একটু অদ্ভুতভাবেই, ওই নির্দেশে দেশের শীর্ষ আদালত জানায়, তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে কি না, তা বিবেচনা করার জন্য গুজরাট সরকারই হলো “যথাযথ সরকার” এবং তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় ১৯৯২ মকুব সংক্রান্ত নীতি একটি ভিত্তি হতে পারে। এই চ্যালেঞ্জের ফলাফল কী হয়, তা নিয়ে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। গুজরাট সরকার কীভাবে দোষী সাব্যস্তদের মুক্তি দিল, তার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তার কারণ বিচার প্রক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মুম্বইতে এবং আপিলের শুনানি হয়েছে বম্বে হাইকোর্টে। রাজনৈতিক নমিনি সহ গঠিত একটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদেরকে তড়িঘড়ি যেভাবে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা কতটা সঠিক, সেটাও একটা বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ADVERTISEMENT

