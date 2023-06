সুসম্পর্কের সময়

June 28, 2023 01:52 pm | Updated 01:52 pm IST

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সদ্য সমাপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর নিঃসন্দেহে দুই দেশের সম্পর্কের ভিতকে আরও মজবুত করে তুলেছে। তাদের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা অপ্রত্যাশিতভাবে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। দুই দেশের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি চুক্তি সংক্রান্ত জোটের থেকে সামান্য কিছু কম বলা যায়। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক সম্পর্ক নজির তৈরি করেছে। ভারতে তৈরি হালকা কম্ব্যাট এয়ারক্রাফ্ট এমকে২ এবং দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কম্ব্যাট এয়ারক্রাফ্ট এমকে১-এর জন্য জেনারেল ইলেক্ট্রিক (জিই) এয়ারোস্পেসের এফ৪১৪ ইঞ্জিন ভারতে জিই এবং হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুত করার ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৩১টি হাই-অল্টটিউট, দীর্ঘমেয়াদী প্রিডেটর-এমকিউ-৯বি আর্মড আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল কিনছে ভারত। সাম্প্রতিক অতীতে দুই দেশের মধ্যে মিলিটারি সংক্রান্ত সহযোগিতা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সি-১৩০ এবং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফ্ট, এএইচ-৬৪ই অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার, সিএইচ-৪৭ চিনুক এবং এমএইচ-৬০আর মাল্টি-রোল হেলিকপ্টার, পি-৮১ মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফ্ট এবং এম৭৭৭ আল্ট্রা লাইট হাউইতজার সহ আরও অনেক কিছু ক্রয় করেছে ভারত। ভারতীয় বায়ু সেনা এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতি সক্রিয়ভাবে নিজেদের ফাইটার জেট, এফ-১৬ এবং এফ/এ-১৮ এর কার্যকারিতা তুলে ধরছে। কয়েক বছর আগে, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য উদ্যোগের অধীনে, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইঞ্জিন তৈরির চেষ্টা চালিয়েছিল এবং পরে তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। তবে এবার নতুন জেট ইঞ্জিন সংক্রান্ত চুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উভয় তরফের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে উদ্বেগ আছে, তা স্পষ্ট হয়েছে। এসবের মধ্যেও যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলোর মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উভয়ের মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ হলো চিন। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উভয় দেশের উদ্বেগ রয়েছে। এর পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পার্টনারশিপে রাশিয়ার থেকে ভারতকে দূরে সরাতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে, জেট ইঞ্জিন তৈরি, সেমিকন্ডাক্টার এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতে ঘোষিত নয়া যৌথ উদ্যোগ থেকে ভারত নিজের প্রতিরক্ষা শিল্পকে আরও সাজিয়ে তুলতে এবং সামগ্রিকভাবে এই ক্ষেত্রে নিজেদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নত করার সুযোগ পাবে। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগেই চারটি ফাউন্ডেশনাল এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে এবং নিয়মিতভাবে যৌথ সেনা মহড়া চালাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠতা একদিকে যেমন বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে ভারতকে নিজেদের কৌশলগত স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একটি বাইপোলারিটি বা দ্বিমেরুকণ তৈরি করতে চাইছে, যে ব্যাপারে ভারতের অস্বস্তি রয়েছে। অন্যদের শক্তির খেলার মাঝে আটকে যাওয়ার মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি ভারত কখনোই চাইবে না। তবে আশার ব্যাপার হলো, ভারতের এই উদ্বেগ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াকিবহাল। নিজেদের সীমান্ত এবং সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে ভারতের ইচ্ছার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি দুই দেশের মধ্যে যৌথ আস্থা বা বিশ্বাসের একটি নতুন যুগ এবং এটি এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য একটি শক্তি হিসাবে কাজ করা উচিত।

