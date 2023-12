সতর্ক থাকতে হবে

December 22, 2023 11:15 am | Updated 11:15 am IST

বিশ্বজুড়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে জেএন.১ ভ্যারিয়েন্ট। এটি বিএ.২.৮৬ ওমিক্রন লিনিয়েজের একটি বংশধর, যার বিস্তার ২৭% অতিক্রম করেছে, মাত্র এক মাসেই এটির আটগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। এই বছরের আগস্টে লুক্সেমবার্গে প্রথমে এটি শনাক্ত করা হয়। এছাড়া কিছু দেশে ইতিমধ্যেই জেএন.১ ভ্যারিয়েন্ট একটি শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্টে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে এই স্ট্রেইনটি একটি শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্ট হয়ে উঠতে পারে। পেরেন্ট লিনিয়েজ বিএ.২.৮৬-এর তুলনায় জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে স্পাইক প্রোটিনে রয়েছে অতিরিক্ট মিউটেশন (এল৪৫৫এস), যার ফলে এটি রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে সহজে এড়িয়ে যেতে পারে। অন্যান্য ওমিক্রন সাবলিনিয়েজের মতো, জেএন.১-এরও ছড়িয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। তাই নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে শীতকালে এই ভাইরাসটি সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এড়িয়ে যাওয়া এবং ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এটির জন্য বড় ধরনের কোনো মহামারি ঘটেনি। অধিকাংশ দেশে জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতি এবং দ্রুত গতিতে এটির ছড়িয়ে পড়ার কথা মাথায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে কয়েক দিন আগে জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টকে একটি পৃথক ভ্যারিয়েন্ট হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে। এর আগে জেএন.১-কে বিএ.২.৮৬-এর একটি অংশ হিসাবে ট্র্যাক করা হয়েছিল। তবে এখন এটি বিএ.২.৮৬ লিনিয়েজের অধিকাংশগুলোর জন্যই দায়ী। হাতের কাছে থাকা সীমিত প্রমাণের ভিত্তিতে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি এটি উল্লেখ করেছে যে, অন্যান্য সার্কুলেটিং ভ্যারিয়েন্টের তুলনায়, রোগের বর্ধিত তীব্রতার সাথে জেএন.১ সংযুক্ত নয়। জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টের কারণে যে সব দেশে অসুস্থতা এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সব দেশ থেকে প্রাণহানি বৃদ্ধির খবর পাওয়া যায়নি।

জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টের কারণে কোভিড-১৯ এর প্রথম কেস রুটিন নজরদারির সময় কেরলে শনাক্ত করা হলেও এখনও পর্যন্ত গোয়াতে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি - ১৯। ভারতে এখনও পর্যন্ত মোট ২১টি জেএন.১ কেস আছে। প্রত্যেকটি কেসই ক্লিনিক্যাল দিক থেকে মাইল্ড, অর্থাৎ গুরুতর নয়। এক্ষেত্রে হোম আইসোলেশনের প্রয়োজন হচ্ছে। বিগত এক পক্ষকালে ভারতে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আপাতত ইউনিভার্সাল মাস্কিংয়ের প্রয়োজন না থাকলেও, হাওয়া-বাতাস চলাচল করে না, এমন আবদ্ধ জায়গাতে, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের অবশ্যই মাস্ক পরা উচিত, তার কারণ ভারতে এখনও কোমর্বিডিটি থাকা লোকজনরা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। তবে একটা ভালো ব্যাপার হলো, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা থাকা (আইএলআই) এবং সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সংক্রমণে (এসএআরআই) আক্রান্ত সব ব্যক্তিকেই কোভিড-১৯-এর জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং সংশোধিত নজরদারিমূলক নির্দেশিকার অংশ হিসাবে পজিটিভ কেসগুলোর সিকোয়েন্সিং করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি, নভেল ভ্যারিয়েন্টের জন্য জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের উপর নজরদারি বজায় রাখা প্রয়োজন। সব শেষে, ভারতকে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং যে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বা নভেল ভ্যারিয়েন্টের সংখ্যা বেশি, তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো বন্ধ করতে হবে। যে সব রাজ্যে ভালো নজরদারি এবং পরীক্ষা ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি ইন্টেগ্রিটি আছে, সেখানে অনেক বেশি কেস নথিভুক্ত হবেই। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করা বা তা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।

