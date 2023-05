পরিসংখ্যানগত সাহায্য

May 15, 2023 08:40 am | Updated 08:40 am IST

নীতি নির্ধারণকারীদেরকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সতর্ক অবস্থান বজায় রাখতে হবে

গত ১৮ মাসে এই প্রথম, গত মাসে রিটেইল মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪.৭% হয়েছে। এটা একটা বিশাল ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ২০২২ সালের এপ্রিলে মূল্যবৃদ্ধির হার ৭.৮% ছুঁয়েছিল, যা বিগত আট বছরের মধ্যে সর্বাধিক। মার্চের ৫.৬৬% থেকে হেডলাইন লেভেল মুদ্রাস্ফীতি ৯৬ বেসিস পয়েন্ট কমেছে। অন্যদিকে অস্থায়ী কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই)-এর ভিত্তিতে প্রত্যেক মাসের হিসাবে মূল্যবৃদ্ধির হার মার্চের ০.২৩% থেকে বেড়ে এপ্রিলে ০.৫১% হয়েছে। বছরের ঘুরে এপ্রিলে মুদ্রাস্ফীতির গতি কমেছে। ৯৫ বেসিস পয়েন্ট, গত মাসে ৪.৭৯% থেকে কমে ৩.৮৪% হওয়া বৃহত্তর সূচকের সাথে কনজ্যুমার ফুড প্রাইস ইনডেক্স প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় থাকায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও কমেছে। তেল এবং ফ্যাট জাতীয় জিনিস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী। মূল্য হ্রাসের হার মার্চের ৭.৮৬% থেকে বেড়ে গত মাসে ১২.৩% হয়েছে। এছাড়া দানা শস্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি, সিপিআইতে যেটির সবথেকে বেশি প্রভাব রয়েছে প্রায় ১০%, সেটি পূর্ববর্তী মাসের ১৫.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩.৭% হয়ে ১৬০ বেসিস পয়েন্টে পৌঁছেছে। তবে একটু কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে খাদ্য এবং পানীয়র ক্যাটাগরিতে থাকা ১২টি সাবগ্রুপের মধ্যে নয়টিতেই ক্রমানুসারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, যেটি সিপিআইয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৬% বহন করে। এক বছরের আগের পরিস্থিতির তুলনায় শাকসব্জির মূল্য হ্রাস পেয়েছে বলার পাশাপাশি এটা উল্লেখ করতে হবে যে, প্রতি মাসের ভিত্তিতে সেই ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি ১.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চের তুলনায় ফলের দাম ৪% বেড়েছে, যদিও বছরের ভিত্তিতে মূল্য বৃদ্ধির হার এর অর্ধেক ২.১%-এ রয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হলো বছর এবং মাস ভিত্তিক, উভয় ক্ষেত্রেই দানাশস্য, প্রোডাক্ট, চিনি এবং মিষ্টিজাতীয় খাবারের মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে। বর্তমান ফসলের মরসুমে দানাশস্য উৎপাদনের হার দুর্বল স্থানে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীদের অড়হর এবং বিউলির ডালের স্টকের ওপর কড়া নজরদারি চালু করেছে, যাতে অন্যায়ভাবে সেগুলো মজুত করা এবং মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া চিনির উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় চিনির রপ্তানিতে কাটছাঁট করার কথাও সরকার ভাবছে বলে জানা গিয়েছে। জিনিসপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই ধরনের পদক্ষেপের পাশাপাশি গত বছরের বেস এফেক্ট নিশ্চিত করবে যে ভরতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ধারিত রিটেইল মুদ্রাস্ফীতির সর্বাধিক পরিমাণ ৬% অতিক্রম করবে না, অন্তত বর্তমান ত্রৈমাসিকে। তবে আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। আরবিআইয়ের মনিটারি পলিসি কমিটির সদস্য জয়ন্ত বর্মা গত মাসে সতর্ক করে বলেছিলেন, দুটি ক্ষেত্রে এখনও মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি আছে — তেলের দাম এবং বর্ষার অনিশ্চয়তা। এল নিনোর প্রভাবের দরুণ বৃষ্টির খামখেয়ালি বা পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। এর জেরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার কমে যেতে পারে। তাই নীতি নির্ধারণকারীদেরকে সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে। ADVERTISEMENT

