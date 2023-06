সামগ্রিক পরিবর্তন

June 28, 2023 01:48 pm | Updated 01:48 pm IST

ADVERTISEMENT

যে কোনো প্রচেষ্টার পুনরায় মূল্যায়ন কতটা ন্যায্য, তা প্রমাণ করার জন্য এক শতকের এক তৃতীয়াংশ সময়কে পর্যাপ্ত বলা যেতেই পারে। ১৯৯৭ সালে গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন (জিএমইআর) সংক্রান্ত বর্তমান রেগুলেশনের সূচনা করার পর প্রায় ২৫ বছর কেটে গিয়েছে। তাই বলা যায়, সিস্টেমের সমস্ত দিক ফের একবার খতিয়ে দেখার জন্য এবং ডেমোগ্রাফি, আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি সহ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলো খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এটা উপযুক্ত সময়। কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই আগে একবার প্রত্যাহার করে নেওয়া, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) নতুন জিএমইআরের মাধ্যমে সময়ের সাথে সামগ্রিক বিষয়টি প্রাসঙ্গিক করে তোলা হবে এবং প্রয়োজন হলে, কোর্সেও সংশোধন করা হবে। শেষবার যখন রেগুলেশন তৈরি করা হয়েছিল, তারপর মেডিক্যাল দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। নতুন নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে, স্টেকহোল্ডারদের দাবি এবং প্রত্যাশা বদলে যাচ্ছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে এই ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন রেগুলেশনের লক্ষ্য হলো ওষুধ সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানে মৌলিক নীতি চালু রাখার পাশাপাশি মেডিক্যাল শিক্ষাকে আরও বেশি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক, রোগী-কেন্দ্রীক, লিঙ্গগত পরিচয়ের ব্যাপারে সংবেদনশীল, পরিণাম-নির্ভর এবং পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলা। তরুণ মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মনোভাব, নীতিবোধ এবং যোগাযোগের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে রেগুলেশনে একটি অনুদৈর্ঘ্য প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো নৈতিক মূল্যবোধ, রোগীদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া এবং আরও উন্নত যোগাযোগ, প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। এই সমস্ত দক্ষতা থেকে তরুণ ডাক্তাররা বাস্তবের দুনিয়ায় অনেক সুবিধা পাবেন। এটিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে উপদেশমূলক লেকচারগুলো শিডিউলের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করবে না; কোর্সের অধিকাংশ ক্ষেত্রজুড়ে থাকবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, প্র্যাক্টিক্যাল, ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা এবং কেস স্টাডি। এসবের পাশাপাশি, প্রত্যেক এমবিবিএস শিক্ষার্থীর জন্য, ভিলেজ আউটরিচের মাধ্যমে একটি পরিবার অ্যাডপশন প্রোগ্রাম এবং ‘প্যান্ডেমিক মডিউল’ চালু করা হয়েছে। অন্যান্য যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে এমবিবিএস সম্পূর্ণ করার জন্য মোট সময় ১০ বছর থেকে কমিয়ে নয় বছর করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য কতবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং ২০২৪ থেকে ভর্তির জন্য কমন কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা। কোনো শিক্ষার্থী যদি কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে পারবেন। এই পরীক্ষার ফলাফল তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। শিক্ষার্থী যদি তাতে সফল হন, তবে একই ব্যাচের সাথে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন।

মান্ধাতার আমলের অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয় সাফ করার জন্য ভারতে মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটি নতুন জিএমইআর দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। তবে যে প্রশ্নটা করা দরকার, তা হলো যে, সিস্টেম কী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তাগুলো মেটানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে? শিক্ষার্থীরা অনেক বাধা পেরিয়ে, মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ অর্জন করেন। তাই এই প্রশ্নটা জরুরি। এনএমসি যখন এক পা পিছিয়ে যাচ্ছে, তখন রেগুলেশন প্রত্যাহার করার মানে, ন্যূনতম সংঘাত, কমন কাউন্সেলিং এবং এগজিট টেস্টের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের বিরোধীতার মতো বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা হয়তো আর থাকবে না।

