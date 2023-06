নিয়ন্ত্রণহীন হিংসা

June 23, 2023 09:50 am | Updated 09:50 am IST

জেনিনে কম্ব্যাট হেলিকপ্টার নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে ইজরায়েল। এতে সাত জন প্যালেস্তিনিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আবার এলিতে ইজরায়েলীদের একটি শিবিরে বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন দুজন প্যালেস্তিনিয়ান। এই ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে ইজরায়েলি শিবিরে বসবাসকারীরা আরবের একটি গ্রামে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। এই ঘটনায় একজন প্যালেস্তিনীয় মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। অধীগৃহীত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এই সপ্তাহে পর পর এমনই কিছু হিংসাত্মক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। এই পরিস্থিতি অনেককে ‘দ্বিতীয় ইন্তিফাদা’র সময়কার আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ওপর ইজরায়েল নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করার চেষ্টা করছে। তবে সেই সাথে এখানে ইহুদী শিবিরের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেনিন ব্রিগেডের মতো নতুন, স্থানীয় প্যালেস্তিনীয় প্রতিরোধকারী গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। এরা অনেক সময় ইজরায়েলী সেনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। শিবিরের বাসিন্দারা এই ধরনের আক্রমণে বাড়িতে তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি বোমা ব্যবহার করে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের উত্তরাংশে অবস্থিত জেনিন এখন হিংসাত্মক প্যালেস্তিনীয় প্রতিরোধের একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে ইজরায়েল প্রায় প্রতিদিন আক্রমণ চালায়। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, এই বছরের ১২ জুন পর্যন্ত ইজরায়েল সাধারণ নাগরিক এবং উগ্রপন্থী সহ কমপক্ষে ১১৪ জন প্যালেস্তিনীয়কে হত্যা করেছে। অন্যদিকে প্যালেস্তিনীয়দের আক্রমণে কমপক্ষে ১৯ জন ইজরায়েলীর মৃত্যু হয়েছে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে নতুন শিবির গড়ে তোলার ব্যাপারে ইজরায়েলের মন্ত্রীসভা অনুমোদন দেওয়ার একদিন পরেই মঙ্গলবারের আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে। এলিতে প্যালেস্তিনীয় বন্দুকবাজের আক্রমণের পর ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন ১,০০০টি বাড়ি তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই হিংসার আগুনে জ্বলছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক। সেখানে ইজরায়েল এমনভাবে চেকপয়েন্ট তৈরি করেছে, যা অধিগৃহীত ভূখণ্ডটির মাঝ দিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পর আর একটি প্রতিরোধ গড়ে ওঠাকে ইজরায়েল প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। এর পাশাপাশি তারা সেখানে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরালো করেছে। রাজনৈতিক সমাধান সূত্রের আশা ক্রমশ কমছে। প্যালেস্তিনীয়রা এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালাচ্ছেন। তারা অনেক সময় ইজরায়েলী সেনাদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী, ছুরি নিয়ে হামলা চালাচ্ছেন (এই ঘটনাকে অনেকে ‘ছুরি ইন্তিফাদা’ নাম দিয়েছেন)। তবে সর্বশেষ হিংসার ঘটনাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠীগুলো আরও বড় আকারে আক্রমণ চালাচ্ছে। ইজরায়েল এর প্রতিশোধ নিতে প্যালেস্তিনীয় গ্রামগুলোতে গোলাবর্ষণ করছে। আক্রমণকারীদের ঘরবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। প্যালেস্তিনীয়রা দুইভাগে বিভক্ত। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে ফাতাহ এবং ইসলামিস্ট হামাস নিয়ন্ত্রণ করে গাজা। প্যালেস্তিনীয়দের একটি দেশ গঠনের স্বপ্নকে এক সময় আরব দুনিয়ার অনেক দেশ সমর্থন করতো। তবে এখন আরবের দেশগুলো ইজরায়েলের সাথে সম্পর্ক ভালো করার ওপর নজর দিয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং কোটি কোটি ডলার দিয়ে সাহায্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ। যদিও অধিগৃহীত ভূখণ্ডে প্রতিদিন ইজরায়েলী সেনারা প্যালেস্তিনীয়দের হত্যা করলেও, এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের দেশগুলো প্রতিবাদ করে না। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে এবং গাজায় (এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইজরায়েল অচলাবস্থা তৈরি করেছে) যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে যে কোনো সময় ভয়ানক পরিণাম দেখা দিতে পারে। ইজরায়েলী শিবিরের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা না গ্রহণ করলে এবং দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার রাস্তা না খুললে এই হিংসা থামবে না।

