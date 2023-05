হঠকারী সিদ্ধান্ত

May 11, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

প্রতিটি জন্ম বা মৃত্যুকে প্রজেক্ট চিতার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা হিসাবে দেখা যাবে না

প্রায় তিন মাস আগের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকা ১২টি চিতা পাঠিয়েছিল ভারতে। তবে এদের মধ্যে দুটির মৃত্যু হয়েছে। নামিবিয়া থেকেও যে আটটি চিতা আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও একটির মৃত্যু হয়। সেটির আগে থেকে রেনাল ইনফেকশন ছিল। এই পরিস্থিতি থেকে জানা গিয়েছে যে, ভারতের সাধের প্রজেক্ট চিতার প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৫% প্রাণী শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। আফ্রিকা থেকে প্রত্যেক বছরই চিতা আনার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। পরবর্তী দশকের মধ্যে চিতার সংখ্যা ৩৫ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়টা স্পষ্ট যে চিতার স্বাভাবিক পরমায়ু এবং ভারতীয় পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে, আগামীতেও তাদের এই ধরনের মৃত্যু হবে। দক্ষ নামে একটি মেয়ে চিতার সাথে দুটি পুরুষ চিতা হিংস্রতাপূর্ণ যৌন মিলন করে। এই ঘটনায় দক্ষ গুরুতর চোট পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। এই প্রাণীদের হিংস্র আচরণের কথা মাথায় রেখে বলা যায়, এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত নয়। বন্যপ্রাণীদের সফল ব্রিডিং প্রোগ্রাম অবশ্যই দীর্ঘতর বিরতি সহ পরিমাপ করা প্রয়োজন। গুজরাটের গির অঞ্চলে সিংহ এবং বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে কয়েক দশকের প্রচেষ্টা। সেখানেও এক সময় এই বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গিয়েছিল। তাই চিতা ট্রান্সলোকেশন প্রোগ্রামটির সাফল্যের মূল্যায়ন এখনই করাটা ঠিক হবে না। তবে ভারতে চিতা নিয়ে আসার বিষয়ট কোনো সাধারণ ঘটনা বা উদ্যোগ নয়। এর জন্য ২০০৯ সাল থেকে সরকারের পরিকল্পনা শুরু হয়, তারপর সুপ্রিমকোর্টের শুনানি, দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া, এক দেশ থেকে আর এক দেশে এই প্রাণীগুলো নিয়ে আসার জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করা, এই সমগ্র কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর জড়িয়ে পড়া, এছাড়া বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের প্রতি ভারতের দৃষ্টান্তমূলক প্রতিশ্রুতির অঙ্গ হিসাবে এই কাজটির প্রচার করার জন্য সরকারি দপ্তরগুলোর উদ্যোগ, এই সমস্ত কিছু মাথায় রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে কি না, তিন মাসে তিনটি মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে সেই প্রশ্ন তুলছে। এছাড়া এমন সমালোচনাও করা হচ্ছে যে কুনো ন্যাশনাল পার্কে ২০টি চিতা রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই, তাই কিছু চিতাকে অন্য কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে যে প্রাণীগুলোকে আনা হয়েছে, তারা অনেকদিন আবদ্ধ অবস্থায় (ট্রান্সলোকেশনের প্রস্তুতির জন্য) কাটিয়েছে। তাই তারা আগে থেকেই একটু বেশি অশান্ত এবং দুর্বল হয়ে উঠেছে। প্রজেক্ট চিতার ম্যানেজার বলছেন, ল্যান্ডস্কেপে পর্যাপ্ত শিকারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মতো বিনিয়োগ, প্রকৃত অভিজ্ঞতা সহ চিতাগুলোর লালনপালন করার জন্য নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ এবং চোরাশিকার হ্রাস করার জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থানীয় কমিউনিটিকে চিতার সুরক্ষায় সদর্থক করে তোলাটা চিতার সংখ্যা বৃদ্ধির স্বার্থে সঠিক পদক্ষেপ। যেহেতু এই রিলোকেশন প্রোগ্রামটি একটি পরীক্ষা হিসাবে শুরু করা হয়েছিল, তাই প্রতিটি মৃত্যু এবং প্রতিটি জন্মকে সাফল্য বা ব্যর্থতা হিসাবে দেখা উচিত নয়। তবে সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোথাও সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি না, তা ঠিক করার জন্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা টাইমলাইন থাকতে হবে, যা প্রজেক্ট ম্যানেজারদেরকে মেনে চলতে হবে। ADVERTISEMENT

