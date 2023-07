ধোঁয়া এবং আয়না

July 04, 2023 09:47 am | Updated 09:56 am IST

দীর্ঘ কয়েক মাসের রাজনৈতিক টানাপোড়েন। অবশেষে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা অজিত পাওয়ার নিজের কাকা এবং এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের ছত্রছায়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মহারাষ্ট্রে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দিয়েছেন। জুনিয়র পাওয়ারকে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভায় দ্বিতীয় ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। তবে রাজ্যে যে রাজনৈতিক নাটক চলছে, এটিই তার চূড়ান্ত দৃশ্য নয়। উদ্ধব ঠাকরের শিব সেনাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য গত বছর এরকমই একটি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন শিন্ডে। শেষ পর্যন্ত উদ্ধবকে হটিয়ে দিয়ে তিনিই বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। দলত্যাগ বিরোধী আইনে শিন্ডের বিরুদ্ধে ডিসকোয়ালিফিকেশন বা পদ কেড়ে নেওয়া সংক্রান্ত একটি আবেদনের ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের স্পিকার যে কোনো সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কোনো কারণে যদি মুখ্যমন্ত্রীর পদটি খালি হয়ে যায়, তাহলে সেই পদে জুনিয়র পাওয়ারকে দেখা যেতে পারে। কাকা-ভাইপোর দ্বন্দ্বের মাঝে এনসিপির অনেক নেতা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। এনসিপি সুপ্রিমো যদিও বলেছেন, যারা দল বিরোধী কাজে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে, দলটিকে নতুন করে সাজানো হবে। তবে ৮২ বছর বয়সী শরদ পাওয়ারের কাছে কাজটো মোটেও সহজ হবে না। দলের বিক্ষুব্ধ শিবিরের দাবি, দলের সবাই তাদেরকে সমর্থন জোগাচ্ছেন। তারা বলতে চাইছেন, দলের প্রতিষ্ঠাতার সাথে গোপন বোঝাপড়া আছে। এটা অনেকটা ধোঁয়া এবং আয়নার খেলা, যেখানে বাস্তব এবং কল্পনাকে সহজে পৃথক করা যায় না।

এনসিপির বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতাদেরকে দলে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি রাজ্যে ফের একবার ডিগবাজি খেয়েছে। অতীতে এনসিপি এবং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বিজেপি পরিবারতন্ত্রের প্রচার এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল। বিজেপিতে যোগ দেওয়া একাধিক প্রাক্তন এনসিপি নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের তদন্তের সম্মুখীন হয়েছেন। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি ও তাদের দীর্ঘদিনের সঙ্গী শিবসেনার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। এই অবস্থায় অজিত পাওয়ারের মধ্যে তারা একজন ভালো পার্টনার খুঁজে পেয়েছে, যিনি বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বাধীন স্বল্প আয়ুর সরকারে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর পর কংগ্রেস, শিব সেনা, এনসিপির জোট সরকারের আমলেও ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন জুনিয়র পাওয়ার। একই আইনসভার মধ্যে তৃতীয় রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ হিসাবে ফের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি সুযোগ সন্ধানী রাজনীতির সীমাহীন সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছেন। রবিবার তার সাথে অন্যান্য যে নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকে রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এনসিপি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বিধায়কদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী কার্যক্রম শুরু করেছে মূল এনসিপি। এই পদক্ষেপের পাল্টা হিসাবে দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিধায়ক জয়ন্ত পাটিল এবং জিতেন্দ্র আওহাদকে বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করতে চাইছে। এই দুজন বিধায়ক সিনিয়র পাওয়ারের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। জাতীয় স্তরে বিরোধীদের ঐকতার যে কতটা অভাব রয়েছে, সে ব্যাপারে এনসিপির এই কোন্দল থেকে অনেকটা আন্দাজ করা যায়। খোদ এই দলের নেতা, সিনিয়র পাওয়ার জাতীয় স্তরে বিরোধী ঐক্যের কথা বলেন। এর পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হয়েছে, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বিজেপি নানা কৌশল অবলম্বন করতে পিছপা হয় না। সর্বশেষ রাজনৈতিক সমীকরণের জেরে বর্তমানে বিজেপি এবং শিব সেনার শিন্ডে গোষ্ঠীর মধ্যে যে জোট রয়েছে, তাতেও নতুন করে সমস্যার আগুন জ্বলতে শুরু করেছে।

