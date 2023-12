December 06, 2023 11:22 am | Updated 11:30 am IST

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কার ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়, তা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শহরগুলো এই সিদ্ধান্তকে আরও সহজ করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। চেন্নাইতে ৪ ডিসেম্বর যা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে এটি ব্যতিক্রম কিছু নয়। ৩ ডিসেম্বর গভীর রাতে চেন্নাইয়ে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। শহর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে থাকা সাইক্লোন মিগজাউম শীঘ্রই আরও শক্তিশালী একটি সুপার-সাইক্লোনিক ঝড়ে পরিণত হয়। পরের দিন সকালে অধিকাংশ অঞ্চলে ১২০ এমএম বৃষ্টিপাত হয়, কিছু কিছু জায়গায় ২৫০ এমএম-এরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যার বিচারে দেখা যাচ্ছে, এক দিনে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে - এবং তামিলনাড়ুর পুরপ্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রী কে.এন. নেহরু তাই বলেছেন যে বিগত সাত দশকে শহরে এত বৃষ্টি হয়নি। তবে সেটাই সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। যে কোনো বিপর্যয়ের ব্যাপারে যে ধরণের বর্ণনা গড়ে তোলা হয়, বিপর্যয়ের মোকাবিলায় তার প্রভাব পড়ে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় শুধুমাত্র প্রকৃতির ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। ৪ ডিসেম্বর সকালে যখন চেন্নাইতে বৃষ্টিপাত জোরালো আকার ধারণ করছিল, তখন সাবধানতা হিসাবে তামিলনাড়ু জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড শহরে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়, যাতে লুজ কেবল থেকে নোংরা জলে তড়িদাহতের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়। এই ধরনের পদক্ষেপের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, সে ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাজ্যের বিদ্যুৎ কাঠামো কেমন, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির কাজে বছরের পর বছর ধরে প্রচেষ্টায় যে খামতি থেকে গিয়েছে, তা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব নয়। অনেক গাছ উপড়ে পড়েছিল। প্রায় সব রাস্তায় জল জমে যায়। ওভারহেড কেবল বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়ে। নিকাশি নালাগুলো প্লাস্টিক আবর্জনায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেক ট্রেন বাতিল করতে হয়। বন্ধ করতে হয় বিমানবন্দরের কাজকর্ম। অনেক জায়গাতেই লোকজনের আটকে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে ২০২৩ যে ২০১৫ নয়, এটা ঝড়ের ক্রেডিট: আগেরটির কারণ সতর্কতা এবং প্রস্তুতি, আরও মজবুত সিভিলিয়ান কাঠামো এবং লোকজনের ২০১৫ সালের স্মৃতি; পরেরটি কারণ একদিনে হওয়া ২০১৫ সালের বৃষ্টির তুলনায় এবার কম বৃষ্টি হয়েছে।

মিগজাউমের পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনের কতটা ভূমিকা আছে, তা খতিয়ে দেখার কাজ বিজ্ঞানের। তবে উষ্ণ সমুদ্রের কারণে আজকাল শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে, এমন ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু শোনার প্রত্যাশা না করাই ভালো। দশকের পর দশক ধরে অপরিকল্পিত নির্মাণ, জোনিংয়ের অবজ্ঞা এবং কিছু ধরনের পাবলিক শৃঙ্খলাহীনতা, বিশেষত আবর্জনা ছড়ানোর মতো বিষয়ের জন্য শহর এই ধরনের ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারছে না। রাতারাতি এই সমস্যার সমাধান হবে না। বা একটি সরকারের দ্বারা সমস্ত খামতি পূরণ সম্ভব নয়। তবুও বর্তমানের চেয়ে অগ্রগতি আরও দ্রুত হওয়া দরকার। তাহলে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মতো পদক্ষেপ নিয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সব শেষে, মিগজাউমের পর চেন্নাই এমন একটা কাজ শুরু করতে পারে, যা ২০১৫ সালে করা সম্ভব হয়নি: নিকাশীনালা কর্মীদের সাথে - যারা অধিকাংশই দলিত এবং আদিবাসী - আরও ভালোভাবে আচরণ করা।

